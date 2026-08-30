千金難買早知道(上)

圖／想樂

如果沒有主觀的選擇，例如自然災害從天而降等，我們就不存在「後悔」二字了。

1996年1月有一天，冬去春來，大地一片綠油油的生機。窗外雖鳥語花香，但律所每個人都在緊張忙碌工作。上午11點半左右，進來了一名預約好的客戶。他叫肖勇，來自馬來西亞的華人 ，雖然個子不高，但溫文爾雅，從他的裝扮和談吐看來，便知道他應該是灣區 工程師。我們面對面在我的辦公室裡坐下，他便娓娓道來他今天來的目的。

肖勇和兩小無猜的同學吳磊從小一起長大，雙方的父母是同事也是鄰居。在高中時，雙方父母撮合他們，確定了戀愛關係，可謂是靑梅竹馬、門當戶對。大學畢業後在家長催促下舉行了婚禮，從此便開始了他們婚後小兩口的生活。第二年，吳磊生了一個女兒，兩年後他們又添了一個兒子，凑成了一個好字。爺爺奶奶精心照顧著孫女孫子，姥姥和姥爺則天天變著花樣為女兒一家四口烹飪營養美味的佳餚。因此，小夫妻婚後在雙方父母的照應下過得舒適又快樂。

幾年後，公司派肖勇來到了美國灣區開發新市場，能到世界高科技大國大展宏圖，對全家而言是極大的榮耀，肖勇的薪水為此翻了一倍多。為了寶貝兒子，肖勇的父母還拿出家中全部積蓄，為兒子一家在灣區的山上買下別墅。就這樣，小夫妻兩人懷著憧憬，帶上還不滿5歲的大女兒和才剛滿3歲的小兒子，一家四口來到舊金山灣區矽谷展開新生活。

為了讓肖勇能安心賺錢養家，吳磊選擇待在家裡相夫教子，就這樣，典型的男主外女主內，他們過上了傳統式的東方家庭生活。

剛到陌生之處地方的肖勇，每天都得打起精神去適應工作環境，學習如何待人接物。然而，不常出外交友的吳磊，每天並不需要梳妝打扮。逐漸地，她就連最簡單的梳洗換衣也統統省去，甚至覺得洗澡都是多餘的。

日子一天天過去了，吳磊發現自己並不喜歡家庭主婦生活，也不習慣每天做一成不變的繁瑣家務。隨之而來的，吳磊的脾氣變得越來越壞，天天怨天怨地，牢騷不停，她動不動就對肖勇和兒女們大呼小叫，不高興了就不管不顧地去商場大採購，或丟下家裡的一切出去找朋友打麻將，一時興起乾脆出去旅遊十幾天不回家。

吳磊就算不出門在家，也是一直和朋友講上幾小時電話。肖勇不得不承擔起家中的一切事務，除了上班養家，還得起早貪黑送孩子去上下學，下班回到家還得洗衣做飯餵孩子，然後再輔導孩子們的功課，為孩子們洗澡陪他們睡覺。

日子久了，吳磊已經習慣遊手好閒的生活，在家不但不做家務，還有事沒事地發飆找事駡人，常常和街坊鄰居的一群家庭婦女搬弄是非。吳磊的轉變，終於讓肖勇看到她就覺得頭痛煩惱，後來發展到就連聽到她的聲音都覺得厭惡，避之唯恐不及。推說為了清晨不影響吳磊的美夢，實則為了半夜不再受到吳磊電話聲的騷擾，肖勇不得不搬出了他們的臥室，自己一個人住在樓下。

好在房子大，就此兩人開始了同一個屋簷下的分居生活。他們兩個人各忙各的，有時甚至一周也見不上一面，說不上一句話。交流少了，吵架聲也少了。忙碌的生活讓肖勇瘦了，遊手好閒卻讓吳磊越來越胖。

很快地，肖勇工作的公司在美國發展得不錯，他也得常常需要去中國大陸的工廠出差跟進業務。隨著肖勇出差逐步增加，肖勇在同事的帶動下，一起去尋求解決生理需求。外面光鮮靚麗的女孩年輕漂亮，溫柔可愛，家中的黃臉婆卻蓬頭垢面，尖酸刻薄，有了比較，肖勇真的不再需要吳磊了。

一來二去，肖勇接觸了不少各種不同年齡的女性。其中，一名來自外地的女工名叫駱國英，比肖勇年輕近30歲，她打聽到了肖勇是矽谷的高級工程師，有很高的薪水和獎金，在美國和馬來西亞都有房產，於是駱國英對肖勇使出了渾身解數，向他表達崇拜和敬仰。

駱國英百般奉承肖勇，殷勤地投懷送抱，肖勇的心都被她融化了，她讓肖勇有生以來第一次感覺自己是一個真正的男人，嘗到被人捧著和呵護的滋味。當他依依不捨地結束出差回到美國不久，肖勇接到了駱國英的電話，說她懷孕了，本來打算就這麽玩玩的他，現在不得不嚴肅面對。

所以與吳磊離婚就是肖勇此行來律所的目的，他來尋求我們的法律幫助。在僱傭合同上簽完字後，我們也立刻向法院為客人提出離婚申請。關於財產分割，肖勇主動提出按照法院的規定，每月給沒有工作的吳磊2千美元的夫妻贍養費和2500美元的未成年孩子撫養費，其餘所有夫妻的共同財產一人一半，其中包括肖勇的退休帳戶中的200萬美元，銀行帳戶裡的100多萬現金美元和公司每年給肖勇的股票和獎金。

離婚雙方開始了激烈交鋒。這一天，我們約了吳磊和她的律師下午兩點半來我方辦公室進行離婚協議談判。到了約定時間，她的律師到了，但吳磊沒有現身，我們也就回到自己的辦公室去處理一些別的事務。大約二點四十分左右，律所大門咣噹一聲被用力推開了，走進來一名一身油膩的女人。只見她一臉怨氣，蓬頭垢面的臉上戴著一副厚厚的黑邊眼鏡。

她目中無人地走過前台，魯莽地推開了每一間關著門的辦公室。前台見狀連忙企圖攔住她，問她是誰，來找誰？她一聲也不搭理。當她推開我的辦公室門，把我和我的顧客都嚇了一跳，來美國30多年來從來未遇見如此蠻橫無理的女人。我問她有事嗎？找誰？她仍不搭理我，向裡面看了一眼掉頭就走了。憑我的感覺，她一定就是肖勇的太太吳磊，天啊！這哪像一個正常女人？完全就是一個有心理障礙的潑婦。就這麽一面之交，我就完全理解了肖勇的可悲生活。

不出所料，談判的全程中，她反對我們提出來的每一項合理要求。鑑於她脾氣如此之大和有意不合作，協商會議開不下去了。會後，肖勇走進了我的辦公室對我說，就目前駱國英已懷孕的現實，他想盡快結束這段婚姻。於是我們不得不要求法院把他們婚姻先結束了，剩下要處理的只是家中的財務分割問題，只能等吳磊稍稍冷靜下來再繼續談。

當然，結束婚姻關係是吳磊最不願意看到的結果，但是法律持有人道主義原則，法官當場判定解除他們的婚姻關係。吳磊捂著面孔大哭著離開了法庭，看來吳磊真是不願意離婚。看著她可憐的背影，心中不僅產生了一絲憐憫之情，即然不想和肖勇結束婚姻關係，那麽她為什麼就不能好好地對待肖勇呢？可憐之人必有可恨之處。

緊接著，我幫助駱國英辦理了K1未婚妻簽證來到了美國。移民法有規定，持有未婚妻簽證而進入美國的人，必須要在90天內和申請她來的人完婚，否則簽證自動過期，當事人必須返回原國。因為肖勇和駱國英認識並不是很久，雙方也不是很了解，為了肖勇的利益，我勸肖勇做婚前協議。這樣如果駱國英心懷不軌或者是脾氣不合，也多一條保護肖勇的措施。於是肖勇選擇了婚前財產分開，婚後共產的婚前協議。駱國英完全沒有疑慮十分配合地簽下了婚前協議。萬事具備，肖勇和駱國英7天以後結婚了。我又幫助肖勇向移民局遞上了駱國英以美國公民配偶身分的正式綠卡申請。

接著，駱國英生下了一個女兒，取名蓓蕾。聽肖勇說駱國英包攬了所有家務事，她對肖勇的一家可謂是關懷備至體貼入微。每天早上，駱國英一定是全家最早一個起床，為一家人做好了豐富營養的早餐，為肖勇燙好衣服，伺候他去上班，然後就伺候年邁的婆婆起床梳洗，端茶倒水忙個不停。

每天下午家裡都有牌局，婆婆的朋友們也都陸續過來打麻將，駱國英從無怨言，在邊上倒水端茶，烹飪各式各樣點心為婆婆和她的牌友們服務。駱國英所做的一切，把婆婆伺候得開心愉快，見人就誇獎這個兒媳從不多話，對老公溫柔體貼，對孩子教導有方，對婆婆孝順恭敬，對家裡的親朋好友也都是從不怠慢。她平時從不出門亂跑，所有的時間都是圍著肖勇一家人忙前忙後的，真是沒得挑剔。（上）

千金難買早知道(下)