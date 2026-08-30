我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

夢中的小屋

姚占新
聽新聞
test
0:00 /0:00

每年總有幾個時候，會在夢裡見到父母，多數夢，醒來就散了，也有一些，記得很清楚。只要夢到和父母在一起過日子，我總還是上學時的樣子，放學回家，媽媽在家做飯，父親也在家，屋裡沒什麼大事，只是過日子。

有時候，夢裡也會有妻子和兒子，可是住的地方，仍然是小時候那棟樓，那間15平方米的朝北小屋。兩家共用的廚房還在，鄰居從來不出現，水池、灶台、貼著牆的小櫥櫃，都還是原來的樣子。炕上放著那張小木板圓飯桌，桌腿平時可以折起來，木板上的斑痕也還在。

夢裡的情節不一樣，醒來以後，心裡卻總是鬆的。像人走了很遠的路，忽然又回到一個老地方。

媽媽去世前一晚，我做過一個夢。也許說成夢並不準確。那一晚的事情，我到今天也分不清是睡著了，還是沒有睡著。

那是2005年7月20日傍晚。吃過晚飯，我有點不舒服，人很累，我對妻子說，我想躺一會兒。她坐在床邊，我就把頭枕在她腿上。

迷迷糊糊中，臥室門開了。媽媽走進來，坐在我旁邊，她伸手摸了摸我的臉說：「兒子，我可想你了。你老也沒回家了。」

我說：「媽，我三月還回家了呢。」話說出口，我又想起來，剛剛過去的六月假期，我沒有回去。接著，我就醒了。醒來那一刻，我心裡只有一個念頭：媽媽不要我了。

那種感覺很舊，像六歲那年坐長途汽車，車在半路停下，司機讓大家下車解手。媽媽也下去了，把我一個人留在座位上。我趴在車窗上，怎麼也看不見她，嚇得大哭，喊著媽媽。

2005年7月20日那晚，人到中年的我，忽然又變成了那個在車上哭著找媽媽的孩子。只是這一次，車沒有停在半路，她也再沒有回到我身邊的座位上。

我從妻子腿上坐起來，對她說：「不論如何，九月假期我必須回家一趟。」第二天早晨五點半，姊姊來電話，說媽媽住進醫院了。七點十分，姊姊又來電話，說媽媽走了。那是2005年7月21日的早晨。

後來聽姊姊提起時間，我才知道，我夢見媽媽的那個時刻，媽媽剛吃完晚飯，坐在床上，沒有徵兆，人忽然就不省人事了。我不知道該怎樣解釋這件事。

也許只是留下來的人太難過，硬把兩件事放在一起，給自己找一點安慰。也許那一晚，媽媽真的走了很遠的路，跨過大海，來看了她的兒子一眼，我不知道。

只是後來，每年到了7月21日前後，我總會頻繁地夢見父母。每次從那間朝北的小屋裡醒來，愣一會兒，才想起來，原來又到她的忌日了。

媽媽已經離開二十一年了。可是在夢裡，她還在那間15平方米的朝北小屋裡，等著我放學回家。（寄自德州）

精華 FAQ

  • 他常夢見自己回到童年住過的15平方米朝北小屋，父母都在，妻子和兒子有時也出現，屋內的共用廚房、炕桌與生活細節都依舊如昔。

  • 那晚他半睡半醒間看見母親走進臥室，坐在身旁摸著他的臉，說很想他、怪他很久沒回家；他醒來後立刻有母親不要他的強烈感受。

  • 作者相信也許只是思念作祟，卻仍難否認那晚的巧合；多年後每到忌日前後就頻繁夢見父母，顯示他始終以夢境安放對母親的懷念。

上一則

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

下一則

自我介紹

延伸閱讀

我的姥姥

我的姥姥
睡沉以後

睡沉以後
在榻榻米的日子

在榻榻米的日子
憶童年老鄰

憶童年老鄰

熱門新聞

康熙硃批漢文奏摺錯字不少，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已後」。（故宮提供）

朕也會筆誤 康熙勇奪「錯別字大王」 雍正大方「校正回歸」

2026-08-24 18:47
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00
1938年蔣勳父母結婚，婚禮後酒樓即被日軍炸毀。

水瓶母親(上)

2026-08-22 02:00
蔣勳母親初嫁時留下的照片。

水瓶母親(下)

2026-08-23 02:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00

遇見美國幽默

2026-08-23 02:00

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照