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26樓

張郅忻
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她站在陽台抽菸。

這裡是二十六樓，附近房屋大多是五、六樓的老公寓，站在陽台，可以看得很遠。隔一條街的學校操場，正在動工的捷運站，還有遠方的山。

這是她住過最高的樓。

小時候的家，是一棟日式街屋，一樓是紅磚屋，二樓是木造。她的房間就在二樓中間，地板、牆壁全是深色木頭。國中時，房子加蓋一層，三樓是水泥屋，再往上是頂樓。媽媽在頂樓打造一個小花園，種牡丹、七里香，還有一棵土芭樂樹。

好久沒吃到土芭樂，如果此刻有顆土芭樂出現在她眼前，說不定她吃得下。土芭樂大多酸澀又硬，嚼久了口齒會出現一股清甜香氣，那是甘草芭樂沒有的味道。偶爾，也能在那棵樹上發現軟甜的果實，但鳥兒總是比她更敏銳，早在上面啄出大洞。

離婚後，到台北工作，賺了些錢，爸爸說房子舊，要她幫忙出錢改建。這次改建把原來的木造打掉，她的房間和媽媽的陽台都不見了，兒時的家變成一棟全新四層樓水泥屋，土芭樂樹不知所蹤。

那時的她，是爸爸口中的「孝女」。

爸爸生日，她買勞力士手錶送他。

小弟退伍沒工作，她幫他開錶店。

她住在獅子林八樓，小弟住七樓，因為舊家改建，爸媽搬去台北與他們同住。小弟的店在獅子林一樓，她的店在萬年大樓。忙碌的日子把銀行戶頭填得飽飽的，她用五百萬元買下翠園十二樓三房，也幫家人買保險。房子改建好，媽媽卻發現罹癌，不到一年，媽媽走了，得年五十九歲。

一樓停放媽媽的棺木，好多人在哭。她沿著樓梯往上走，來到被水泥包圍的曬衣場，從前媽媽的花園。她蹲坐在角落，放聲哭泣。

媽媽走後，爸爸交女友，住女友的家。大弟全家住在改建後的水泥屋。

她繼續在錶店奮鬥，前幾年生意不好，她賣掉獅子林養店。得知癌末，她打算再賣掉翠園，還債醫病。那時，爸爸和大弟還曾來翠園看她。

「想轉去。」她對爸爸説。

「該位無妳个位仔了。」爸爸淡淡的回。

賣掉翠園，她帶著兒子、兩隻狗和兩隻貓，搬去植物園附近老公寓四樓。無論外觀或內裡都相當陳舊的公寓，每月租金三萬多。兒子二十歲中風，半邊癱瘓。租金好貴，醫藥費好貴，她希望多少能留點錢給兒子。

一年後，抽中社會住宅，搬進這棟面山大樓。月租一萬的兩房，有全新電梯、廚房與房間。兒子很開心，跨年能遠眺101煙火。房子很好，但不是自己的。

這裡有許多規定，其中一項是不能抽菸。陽台也不准。若被發現，就可能失去居住的資格。

從前在獅子林，能坐在靠窗的矮櫃上抽菸。翠園緊鄰公園，她的陽台永遠敞開，時時都能抽上一根。現在只能偷偷的抽。

腫瘤與藥物害她吃不下。唯獨菸，讓她快活。看著煙霧往山飄散，這是她最後的自由。

精華 FAQ

  • 文章描寫她從童年老屋到改建新宅，歷經離婚、拚命工作、扶養家人、母親病逝，晚年又罹癌與搬遷的生命歷程，呈現她長年承擔與失落的重量。

  • 土芭樂代表她童年的家與母親留下的溫暖記憶，老家改建則象徵熟悉空間與家庭關係被抹去。兩者對照出她對過往生活的懷念，也突顯失去與變形。

  • 因為她住進社會住宅後受限於禁菸規定，連陽台也不能抽，只能偷偷吸菸。對同時面對病痛、經濟壓力與生活限制的她來說，菸成了少數仍能自主選擇的事。

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