圖／無疑亭

我素來不喝咖啡 ，也極少飲茶，年輕時試過幾次，夜裡便輾轉反側，後來再也不敢輕易嘗試。若非要喝點帶味的飲品，我也只會選擇清淡溫和的養生花草，如菊花、玫瑰花和金銀花之類的，但在美國，想買到合適的花草並不容易，偶爾在亞洲超市看到，價格往往是在中國大陸的好幾倍。

久而久之，我也不再執念，喝水就很好，燒一壺水，稍涼即飲。每天大概一加侖，它沒有味道，卻最誠實。近二十年以來，我的體重一直保持穩定，也鮮少生病，我不確定這是否算一種養生，但喝水總能讓我的身體保持一種清醒而持續的平衡。

然而，我並非對茶完全沒有感知。茶初入口時，苦意並不張揚，它在舌根停留片刻，隨後慢慢回甘。那種甘不是辛甜，而是像山間清晨的陽光照過的綠意，帶著一點山風穿行的濕潤，慢慢在口中氤氳開來。

我在中國大陸一家文學雜誌社當編輯的那幾年，時間被書稿和校樣填滿，生活很安靜，卻也充實。美術編輯虞小鳳先生常邀我去他家喝茶，他是手指畫家，用指腹代筆。第一次去他家，我注意到那張茶几，它用整棵楠木樹根雕成，木紋順著年輪延展，表面並未過度打磨，手掌按上去還能摸到細小的紋理。紫砂壺是宜興傳統工藝製作的，壺口有一道若隱若現的舊痕。水燒開時，他不急著倒茶，總要等幾秒，然後將第一泡茶倒到茶台上，茶水便順著鏤空的空隙流走。

之後我跟隨虞先生學過一段時間的手指畫，最初入手畫墨竹。畫竹看似簡單，實則指腹落下去，墨色若重一分，竹節便顯笨拙；若輕一分，又失去骨力。他示範時，整個人幾乎不動，只有呼吸與手指同步。直到那一刻，我才意識到，所謂傳統，並不是口頭上的敬重，而是身體對藝術的長期浸潤。他常說，畫裡最難留下的不是形，而是氣。所以總提醒我，墨色要見精神，不必拘泥於形似，一掌落下，也是一方世界。

虞先生自號「楚人」，他說，這兩個字於他，並不僅僅意味著出生的地方，更像一種不願輕易割捨的來路。山水、辭章、草木氣息，都應當在人的身體裡一代一代延續下去，而不是只留在書裡。每次畫完，他都會在角落鄭重署上這個號，我常站在一旁，默默看他提筆落款。我慢慢發現，無論是畫竹，還是泡茶，真正學習的都不是一種技巧，它們首先改變的是人的身體，呼吸什麼時候放慢，手腕什麼時候停頓，目光什麼時候等待。

後來，雜誌社的日子也慢慢變了，書稿依然堆在桌上，只是那些堆滿書稿的安靜日子，終究像被風吹散的宣紙，再也無法聚攏。但這種生活節奏，並沒有留在茶桌上，那些在宣紙與茶氣之間緩慢流動的時間，並沒有真正消失，它們只是被摺疊起來，像一卷未完成的畫，被暫時收進生活的背面。

婚姻的變故隨之而來，讓我的生活變得更加具體。很多時候，我坐在桌前，水已經開了，但茶並沒有被泡出來。孩子的成長、職場的拚搏，這些都構成了現實的秩序，與茶的秩序不同，它們無聲，卻異常沉重。

隻身來到異國後，生存的壓力讓時間被精準地切割成可被調度的碎片，郵件的回覆時限、會議的開始與結束、系統裡不斷閃爍的灰藍色提醒，構成一種沒有停頓的語言。那種語言不再是為了表達，而是一種純粹的指令，它要求我在規定的節奏中持續做出準確的回應。即使滿身疲憊地回到家，廚房裡冷白的燈光、孩子書包落地時的悶響、冰箱在深夜啟動的低鳴，也是另一種現實任務的延續。時間在這裡失去了可以停頓的地方，它只是從一種責任，緩慢而沉重地滑向另一種責任。

與此同時，窄小的廚房檯面上，同時存在著清晨早餐的殘留、未拆封的快遞，以及孩子學校催填的表格。水壺在角落裡反覆沸騰、平息，卻始終沒有真正進入「泡茶」的狀態。那些關於茶的動作，溫壺、洗杯、注水以及等待，都被生活有形地、不斷地推遲。那些年，我幾乎忘記了「閒坐」是一種什麼樣的滋味。

多年以後，當我在美國再次聞到真正的茶香，那些舊日時光像河床裡沉睡的石子，被生活的水流輕輕沖刷後，重新散發出光芒。

日前，我第一次在美國如此鄭重地以茶待友。托盤是外國友人送的聖誕禮物，鐳射雕刻的，將中國梅花傳統元素與我的名字刻在木質肌理中。茶杯與茶葉來自親人的餽贈，淺藍釉的茶壺和茶杯靜若遠山，茶葉是武夷山的大紅袍。

第一泡水色偏淡，第二泡才沉下來。茶香在客廳裡瀰散開來，引出桌前各自舒展開來的故事。

來自鄭州的教授輕輕地轉著茶杯，指尖沿著杯口緩緩劃過。她談起中原舊城的拆遷史，提到某條已被改造的老街，曾經的青石路面與考古出土的陶片仍然嵌在地下深處的層理之中。她說商都文化仍保留著古城的肌理，值得一覽。她望著杯中的茶葉輕聲說，城市總是在長高，記憶卻一直向下沉積。茶水在杯中輕輕旋轉了一下，葉片緩慢舒展開來，像某種被時間重新打開的地層。

台灣的長者低頭端起茶，她沒有急於飲下，而是停在那裡，看著熱氣緩慢散開。她說起少年時在碼頭幫父親搬貨，海風帶著鹹濕的氣息落在肩膀上，麻繩勒出的紅痕至今仍有記憶。她低頭笑了笑說：「年輕時覺得麻包重，扛在肩上沉得疼。後來拿起筆才知道，有些重量不在肩上，在紙上。」

Mary端起茶杯，聞了聞，說聞到了雨後泥土的味道。她聞到的是北美春野裡剛澆過植被的濕土氣，我聞到的是武夷山岩壁間反覆蒸騰的山風，是小時候家中老茶桌旁，長輩搖著蒲扇漫出來的安靜。

我沒有接話，只是看著她在指尖在杯沿停了一下，那一點熱氣正從杯口升起，慢慢模糊了她指腹的紋路。

那一瞬間，我忽然想起很多年前，在編輯部的午後，虞先生倒掉第一泡茶時，水從紫砂壺口傾出，順著茶台上那些細小的空隙流走，沒有聲音。那時我總覺得那一刻太慢，也太多餘。

後來很多事情都發生得太快了，快到沒有「等待第一泡」的餘地。水壺一響就必須離開廚房，郵件彈出就必須立即回應，孩子的學校通知像潮水一樣，一層壓過一層。時間不再允許停頓，它只允許加速完成。

我低頭看了一眼自己的杯子，茶已經淡下去，但杯壁仍然帶著一點溫度。指腹貼上去的時候，那種溫熱像某種被長期忽略的記憶，正在慢慢恢復觸感。那一刻我沒有意識到自己在想什麼，只是下意識地，把杯子又輕輕轉了一下。

葉在水中重新沉了一次。

像很多年以前，我站在虞先生的茶桌旁，看他用指腹在宣紙上落下第一筆墨。竹節落下去的那一瞬間，墨色擴開，我總以為那只是形的開始，後來才知道，那其實是節奏的開始。

我們幾個人的談話還在繼續，但主題已經變得鬆散。有人在笑，有人在講某段舊路，有人說起很遠的海岸線。我們談論的是不同地方，不同年代，不同的人生。同一杯茶，在不同的人身上，慢慢長出了不同的山河。茶葉沒有改變，改變的是每個人記憶裡的風土。

我聽著，卻沒有再試圖把它們連接成完整的故事。直到她們陸續起身告辭，門輕輕闔上，客廳一下子安靜下來。茶香還在，但聲音已經消失。

我坐在原處沒有動，只是看著杯底那幾片已經沉下去的茶葉，它們貼著瓷壁，像某種緩慢收攏的時間。原來我一直尋找的，並不是某一種生活，也不是某一段可以回去的記憶，而是某種可以被身體重新記住的節奏。

那年覺得多餘的，其實只是這短短幾秒的停頓。後來的人生讓我一次次失去它，而多年以後，我終於重新坐在自己的茶桌前，等完了第一泡茶。

風從窗縫鑽進來，茶香慢慢漫過桌面，我低頭收起茶具，杯底還留著幾片舒展開來的葉子。原來那些被推遲的時間一直都在那裡，像楠木茶几上的水痕，像虞先生指腹上的薄繭，也像這些年每日燒開的白水。

它們並沒有消失，只是在等我慢下來，等一等那個曾被生活落在身後的自己。（寄自加州）