有一天傍晚，女婿下班回家時，我與女兒正在廚房準備晚餐。他提到，遠遠看見爸爸在步道上行走，身形略有不穩，步伐也不如平日輕鬆。一句話落下，廚房的氣氛頓時沉靜下來。

我輕聲說，近來爸爸心中思慮較多，他常為上海大哥一家的事情反復思量，內心難以安定。而他這個人，一旦思慮過重，情緒與身體狀態便會彼此牽動。再加上他有帕金森氏症相關的狀況，步態自然更受影響。我們沒有再繼續聊下去，只是各自沉默下來，心裡想的卻是同一件事，如何讓他輕鬆一些。

女兒難得星期六休息，當父親拿著手機走近，請她協助處理事情時，她立刻放下書本，幾乎沒有遲疑，便與父親一同走向書桌，並肩坐下。她靜靜地傾聽，沒有打斷，而是耐心地將事情逐一整理、確認，使原本紛雜的內容逐漸變得清晰有序。這一幕，讓我忽然想起三十多年前的無數夜晚。

燈下的爸爸，在繁重的教學與教研之餘，總會陪伴年幼的女兒完成學習。有時，他會替她完成一些手工作業，在他看來，那些並非必須苛求的部分，只是希望孩子少一些負擔。更多時候，他會在教學與教研任務之間，將工作暫時放下，先督促女兒完成課外拓展性的數學與英語難題，再耐心講解其中較有難度的部分。這是一種當下的選擇，而非時間的餘裕，那些看似零散的片段，構成了女兒成長的底色，那是一種沉默而持續的父愛。

而今天，女兒只是自然地回應這一切。父親需要時，她便接住；父親有所牽掛時，她便陪伴。愛在陪伴中傳遞，孝在行動中延續，這份父女之情，在歲月中完成了一場溫暖的接力。

女婿的存在，則是另一種安靜的溫度，他始終給予我們穩定而細緻的關照。無論旅行、就診，還是日常瑣事，都默默安排、親力親為。而今天早晨，他拉開車門的剎那，在他準備出門時，聽到父親叫他處理昨晚未通的馬桶這件事情，便立即轉身處理，沒有遲疑，沒有多言，動作自然如常。

短短一個早晨之中，我親眼看見三種時間在自然交疊：過去的付出，在燈下延續；當下的回應，在書桌前發生；此刻的照料，在日常生活裡完成。它們彼此不言，卻彼此呼應。我將這一上午的觀察與感悟記錄下來，題名《心湖浪花時時開》。

在同一屋簷之下，許多不經意的善意被輕輕觸發，它們不張揚，卻一次次在心湖裡泛起漣漪。真正溫暖一個家庭的，從來不是轟轟烈烈的付出，而是彼此珍惜、彼此回應。愛從來不是單向地給予，而是在彼此珍惜中流動，在彼此回應中生生不息，於是心湖浪花時時開。（寄自德拉瓦州）