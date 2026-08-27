展開翅膀，迎風而翔，在廣闊自由的天空裡，在一望無垠的大地上，在山谷間，在冰川 上，自由自在，旋轉翱翔，這就是我的夢想。

然而此生是不可能長出翅膀，下輩子也許會投胎成飛鴻，但今生今世，此時此刻，不感受清風拂面，不體會從流飄蕩，豈不枉過一生。

2003年去土耳其 遊玩，到了一個海濱勝地Ouloudeniz，得知一家旅店組織山中跳傘，二話沒說就買了票。第二天早上五點多爬起來，到了指定地點，一個有敞篷的吉普車把我們五、六個乘客拉上，就往山上開。那窄窄地僅容一輛車的山間小道布滿了石子，吉普車就左一歪右一拐地在山路盤桓上升。

我睡眼惺忪地在車裡晃來晃去，忽然轉頭一看，左側萬丈深淵，車一旦失衡，翻下去則吾命休矣。這一嚇立刻不睏了，車的每一次扭動、每一次偏離都讓我心驚肉跳。終於安全抵達山頂。

飛行員把降落傘一個個攤開，又讓我們穿上飛行服，背上飛行包，戴上頭盔。然後每一個飛行員與他負責的遊客講述要領。一切準備就緒，第一個降落傘成功起飛。輪到我了，隨著飛行員的口令我倆一前一後使勁向前跑，風很快把我們的降落傘扯向天空。我這才意識到自己是坐在一個L型大包裡，屁股坐在寬大的皮袋裡，身體兩側是十幾條交叉的繩索。還沒等我反應過來，降落傘忽然急速下降，那種自由落體的失重狀態讓我汗毛倒豎，攪和我的胃翻江倒海，吃的一點早餐盡數湧出。我身後的飛行員見狀趕忙調整，於是降落傘開始平穩下降。讓我驚奇的是降落傘下有一種出奇的安全感，上下左右都被包裹著，遠沒有想像的刺激與驚險，比坐飛機還覺安全，完全沒有臨風而飛的肝顫。

我一邊看風景，一邊打開套在脖子上的相機照相。降落傘飄離了山峰，飄出了森林，向著湛藍的地中海，向著雪白的沙灘飛去。

「飄飄何所似，天地一沙鷗。」杜甫不曾經歷的，我經歷了；「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里。」李白不敢夢想的，我此時身心同受。

在無邊無際的天空裡，在旋轉迴盪的飄搖下，在晨風拂面的愜意中，我仰視太空，宇宙蒼茫；俯視群山，層巒疊嶂。我脫離了皇天后土的沉重，扯著雲彩，揮舞著風，我脫離了重力的吸引，我是天子驕子，我是莊周夢蝶，我是百萬年人類的夢想的結晶。今天決起而飛，在空中逍遙翱翔，快哉快哉。（寄自加拿大）