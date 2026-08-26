普契尼和莫泊桑的兩個巴黎

1896年《波西米亞人》的海報（Adolfo Hohenstein畫作）。（取材自Wikipedia）

《波西米亞人》（La Boheme）是我第一部愛上的歌劇。高中時在台灣第一次聽到收音機「星期歌劇院」節目播出，就深受其音樂吸引，隨即趕去買了選曲的唱片，反復播放，沉醉其中。那時台灣的歌劇唱片不附歌詞，只在封套上印出大略劇情；四位年輕窮困的藝術家在巴黎的生活穿插著愛情故事。詩人魯道夫的女友咪咪病死了，而畫家馬伽羅和女友穆瑟塔時吵時和。

▋沒有凸顯巴黎的黑暗面

1908年的普契尼。（取材自Wikipedia）

普契尼（Giacomo Puccini，1858-1924）1896年的《波希米亞人》雖是愛情悲劇，但這些藝術家充滿活力的青春，彼此間深厚的友誼，浪漫的愛情，對藝術的熱情，加上優美動聽抒情的音樂，使觀眾覺得貧窮與疾病的嚴酷現實並不重要，而藝術與愛，即使窮困，依然是生活中最重要且是活力的源泉。

普契尼是「寫實派」歌劇大師，其實他的「寫實」只是摒棄了傳統歌劇的英雄美人與王侯將相，而以當代社會為背景，描述其中形形色色的人物。但音樂太美，太浪漫，結果是呈現在觀眾面前的只有動人的愛情，快樂的青春，並未凸顯巴黎的黑暗面。

十九世紀後期，所謂的「美好年代」，巴黎的咖啡館燈火通明，劇院華麗璀璨，作家和藝術家在沙龍高談闊論，難怪有「光明之城」（City of Light）的美名。然而，亮麗的表面之下，有另一個污水陰溝的巴黎，黑暗而悲慘，那裡有許多貧困的女子在社會底層的夾縫中苟活。

這些女子多半來自鄉村，夢想在首善之都巴黎謀得一份工作。然而現實卻極為嚴酷，因為她們沒受多少教育，既無家庭背景，又沒人脈，只能從事縫紉、洗衣、餐館女侍，或女僕的職業。人浮於事，所以工資極低，工時漫長，且缺乏保障。咪咪做的縫紉女工收入往往不足以支付房租與基本生活開支。過度的工作，加上營養不良，長期受寒，當疾病來臨時，脆弱的生計會立即崩解，變得走投無路。

年輕貌美者最容易的出路就是找個闊佬「包養」。歌劇第三幕中，魯道夫甚至提議咪咪找個有錢的情人，而在第四幕，畫家就告訴魯道夫他曾見到咪咪身著華服，坐著馬車，很顯然已經被包養了。穆爾傑（Henri Murger, 1822-1861）的原著中，也提到咪咪最後離開了她的富有子爵情人回到魯道夫身邊後去世。至於美豔熱情、爽朗潑辣的穆瑟塔在第二幕中，已經是個富老頭的情婦。

當「情婦」還算是比較體面的，特別聰慧美貌的還可能成為交際花（高級妓女），如《茶花女》的原型瑪麗杜普蕾絲，生活優雅奢華，進出貴族社會，但是資質較差或年老色衰的只有操作全職的性工作。巴黎當時有制度化的娼妓管理體系，當然也有大量未登記的妓女，在劇院、咖啡館或街頭以較隱晦的方式維持生計。

▋最同情不幸女性的作家

莫泊桑。（取材自Wikipedia）

在我讀過的作家中，最能同情這些不幸的女性的，也許應屬莫泊桑（Henri René Albert Guy de Maupassant, 1850-1893）了。他終身未娶，最後死於梅毒，大概一生和風塵女子關係不淺。他最為眾所周知的短篇作品是《羊脂球》，羊脂球是一名妓女，但整個故事中她最仁慈慷慨，先是把食物分給同車的身分高貴卻飢腸轆轆的旅客，後來經不住眾人的懇求，答應了守關普魯士軍官的性的要求，才換得馬車放行，但事後同車旅客卻恩將仇報，以自命清高的姿態鄙視和羞辱她。

他的另一個短篇《特里爾夫人的行業》（Madame Tellier’s Establishment）描寫的一群妓女去參加在鄉村姪女的教堂儀式，流露出真誠情感，這些「墮落女子」比體面男人更富人性。他的《菲菲小姐》裡的猶太妓女在占領法國的普魯士軍官侮辱法國時，顯出驚人的勇氣，刺殺了軍官。

這些文學作品反映了當時社會的不平等：男性掌握資源與權力，而窮苦女性的身體與青春則被用為獲得經濟的資源，這種社會系統當時不但被普遍接受，而且被認為理所當然。莫泊桑更進一步，指出這種觀念不止限於都市，而是全國性的，包括遙遠的鄉鎮。

莫泊桑的《一個少女的奧德賽（旅程）》就是描述一個妓女躲避警察追捕後，向幫助她的男子自述身世。她是鄉下的孤兒，十六歲時在一家幫傭，偽善的老主人屢次企圖侵犯她卻未果。一次因她和情人幽會被主人發現，逃離主人家，在去魯昂路上被兩個警察強暴，以後又如何一步一步淪為巴黎的阻街女郎。

最赤裸裸描寫妓女悲慘生活的，是較晚期的法國作家于斯曼（Joris-Karl Huysmans, 1848-1907）的小說《Marthe, 一個女孩的故事》，描寫巴黎工廠女工瑪特如何在被誘騙失身後，遭社會摒棄而被迫從事皮肉生涯的過程。我未讀過此書，但是按 Wikipedia解說，于斯曼的意圖是，藉骯髒悲慘的寫實攻擊當時被過度美化的巴黎波西米亞人生活，如極受歡迎的穆爾傑（Henri Murger，1822 – 1861）1848年名著《波希米亞人的生活剪影》(Scènes de la vie bohème)，普契尼的歌劇即以此書為本。

要理解為何《瑪特 》和《奧德賽》中的妓女如此害怕警方，我們得看看當時管制賣淫的的法律。因為妓女一旦被警方登記，就失去了公民權利，必須每周接受兩次強制且殘酷的體檢。Toulouse-Lautrec （Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa，1864-1901）曾有畫作描繪此景（《醫療檢查》）。她們必須攜帶黃卡，若被發現未攜帶或體檢有病，則被送往監獄醫院 的「衛生牢房」，此乃一所噩夢之地。更可怕的是在有執照的妓院，老鴇供給的衣物、房間和食物價格高昂，使這些女孩們永遠負債累累，想逃脫幾乎不可能。

▋帶給他一生的痛苦悔恨

上層階級的男人欺侮底層階級的女子，不但算不上不道德，而且會被同儕視為風流。但有多少男人會想到這些行為會產生讓他痛苦的後果？讓我們看看莫泊桑在他極具震撼力的短篇小說《兒子》中如何陳述。

故事的主角是位受社會尊敬的學院院士，他三十年前和朋友到法國西北部Brittany旅遊，因朋友生病而停留在一個小旅社。旅社的年輕女僕長相甜美，很顯然對他有好感，一天當她整理房間時，他強暴了她。事後他並未覺得愧疚，因為他說旅社女僕本來就是「供給娛樂的對象」。

三十年後他偶經過此地，從旅館主人得知那位女僕因生產去世，留下一子，他見到已經成人的兒子大吃一驚，那是個骯髒愚昧、衣衫襤褸的酒鬼。旅館主人因憐憫他給了他一個清掃馬糞的低賤工作。他想幫助兒子，留給他一些錢，但兒子卻用來買醉，這給了他一生的痛苦和悔恨。

這個故事雖然是虛擬的，但想來並不罕見，其少為人知的原因是，尋歡的恩客並無興趣追究自己下的種。和這個法國故事相互呼應的有一個真實的中國故事。根據明代鄭猶的《蓬軒類記》，明朝天順進士楊文卿曾與一名妓女生下一女，多年後他功成名就，在宴席上招官妓陪酒，當他發現那名女子手臂上有一顆痣時，猛然認出她是自己的女兒。他因而深感羞愧悔恨，立刻為女兒贖身，並發誓此後終身不再召妓。

▋她們沒留任何歷史痕跡

自然主義大師左拉（Émile Zola，1840-1902）的傳世名著《娜娜》更令人深思，表面上是描繪一個出身底層貧民窟的妓女如何毀了一個上流社會的貴族，可是讀者不免會疑問：為什麼一個社會讓窮苦女性只有這幾條路可走？而莫泊桑更補上一句更冷酷的問題，即使是被環境所迫入了歧途，無論她如何善良，仍然會被社會鄙視摒棄。

當然不是所有關於妓女的文學作品都是以悲劇告終，柯萊特（Sidonie-Gabrielle Colette， 1873-1954) 的小說《Gigi》就是一個灰姑娘和王子的故事，這個小說很受歡迎，還被好萊塢相中拍了電影。電影的娛樂性很高，可是看完後卻不免讓人產生疑問：在十九世紀末的巴黎，居然有人訓練仍是學生的孫女如何去做個高級妓女（courtesan），難道除了家庭富裕的女性可以體面出嫁，一般女性就沒有獨立自主的出路嗎？

回到穆爾傑和普契尼的《波西米亞人》，他們的巴黎像個天堂，第二幕的咖啡館是個充滿智慧的文化場所，可是在另一個巴黎，咖啡館是窮苦妓女在寒風中兜攔或等待客戶的地方。天堂的巴黎是世界時尚的領導，仕女展示他們時髦優雅的衣著，而另一個巴黎，真實的咪咪和瑪特做著長時間的刺繡或縫製珠子亮片的苦工。天堂的巴黎大道上紳士淑女悠閒的散步，而另一個巴黎，這也是警察追捕未登記女子的獵場。

她們沒有留下任何歷史痕跡，除了警察記錄上的幾行字、醫療證明，幾個或真或假的名字，她們的生命默默無聲的在這座美麗光鮮的城市裡被消費殆盡。（寄自伊利諾州）

Toulouse-Lautrec 畫作《medical inspection》。（取材自Wikipedia）