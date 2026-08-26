日前見了一個退休 的老同事。半年不見，他整個人縮了一圈，十二公斤的重量就這麼沒了，襯衫領口鬆垮地掛在鎖骨上，像個空殼。

他是不該退休的，工作起來那股執拗，有時固執得讓人想翻白眼，但大夥心裡都清楚，真遇上棘手的爛攤子，最後還是他扛。

他跟我說，離職那天正好是他生日。

那晚公司沒人趕他，也沒人特別留他。十二點整，他關了電腦，登出系統，把抽屜裡剩下的幾支原子筆、還有那疊過期的報表清空，確認郵件都發出去了，最後按下電源鍵。螢幕暗掉的那瞬間，他說他聽見辦公室裡細微的電流聲消失了。

繳回員工證時，警衛對他點了點頭。他走出大樓，原本以為會覺得輕鬆，但到了大廳，他停住腳步回頭看了一眼。燈光打在冰冷的大理石地板上，反光刺得他眼睛發疼。他沒再說下去，只是轉身走進夜色裡。

鵝肉攤上，我沒接話，只是一口接一口地喝著杯裡的酒。老闆剁鵝肉的刀聲響得急促，混著隔壁桌的吆喝、碰杯聲，吵得厲害。但我耳邊只剩下他筷子敲著瓷碗，那種極細碎的碰撞聲。

就是那時候，他提了今年一月呼吸困難的事。間皮瘤（Mesothelioma），那是一種源自覆蓋內臟表面「間皮細胞」的罕見、高惡性度癌症 。最常發生於胸膜（肋膜），也可能出現在腹膜或心包膜。化療剛結束，他拿筷子的手抖得有些失控，一小塊鵝肉夾了半天，總算送進嘴裡，又掉了一點在桌上。

我原本想了一堆笑話，想跟以前一樣虧他，可看著那雙手，吐到舌尖的話就這麼凍住了。

鵝肉攤的老闆又端來一盤鵝胗，油亮油亮的。我夾起一片放進嘴裡，嚼了老半天，只覺得像在嚼橡皮，沒什麼味道。

回家的路上，風有點涼。生病、怕死的眼神、吵鬧又油膩的鵝肉攤，全揉在一個晚上。而我坐在他對面，陪他把那一頓飯吃完。

那一晚沒味道的鵝肉，我想，大概我會一直記著。（寄自桃園）