妻籠宿保存完好的古驛站。

世界上歷史悠久的國家，多會面臨在發展進程中，如何與過去相處。在這些國家中，日本 常被認為是平衡「現代」與「古老」非常成功的典範。今年年初，我策畫了一次日本中部行，尋訪今日留存的「古」日本。之所以選擇中部山區，是因為它地處京都與東京之間，遠離大型都市圈，多為小城鄉鎮，使得許多古老的風貌沒有被現代化進程改寫，像一條展開的時間剖面，可以看到「古」日本在不同地方留存的不同痕跡。

▋妻籠宿 凝固的古街

想像自己是三、四百年前（江戶時代）的古代旅人，要在日本京都與東京兩地之間往返。那時候沒有現代的鐵路新幹線，旅人需要騎馬甚至徒步長途跋涉於穿越中部山區的中山道。中山古道總長約五百四十公里，設立有六十九個宿場驛站，為旅人中途提供休息用餐。現在保留下來的宿場中，最古老原始的便是「妻籠宿」。

妻籠宿在日語的意思為邊遠之地的宿場，它完整保留了四百年前的山間驛站風貌，包括八十多家老旅館和當年的石板路，這得歸功於當地居民的先進理念。當年明治維新後中山道逐漸廢棄，但妻籠宿住戶制定了「不出售，不租賃，不破壞」的三大原則，使得妻籠宿成為現存日本最原始的村莊之一。

現在的妻籠宿只剩僅有的一兩戶居民，有人住的木屋外面掛著曬乾的紅辣椒，以及用稻草包紮懸掛的柿子，頗有農家氣息。沒人住的地方雖然空空蕩蕩，但也被打掃得乾乾淨淨，外牆裝飾有紅豆和乾枯的胡枝子，極富山野意趣。

我走在空無一人的石板路上，看著這些留存四百年的低矮木屋，真有穿越到古日本的感覺。腦海中不由浮現松尾芭蕉《野曝紀行》中的俳句：「旅人啊！請繫緊草鞋的帶子，就讓它以此作為我的名字。」正如這名句中的意象，古老的宿場被時間牢牢繫住，凝固在數百年前的某一刻。

▋高山老街 古瓶裝新酒

下一站高山市，號稱飛驒地區的小京都，這裡的三町老街區也保留了江戶時代風貌的木造房屋，但很多都是「修新如舊」的仿古建築。猛一看上去，老街兩邊的老屋都裝飾著木柵格窗、深簷屋頂、黑色外牆，好像和妻籠宿差不多模樣。其實裡面全是帶著面具的商業店鋪，販賣小吃清酒、當地特產、連鎖精品，甚至咖啡西餐等等。這種被消費的「仿古一條街」在中國比比皆是，在日本看來也運作良好。大部分遊客是年輕人，他們的目的不在於「訪古」，而在於逛街購物、打卡拍照、吃吃喝喝。從這個角度來說，老街是「現代」遊客對「古」日本名片的一種消費。

▋白川鄉合掌村 活著的傳統

離開高山，我們在細雨中趕往白川鄉。該村是日本中部最著名的景點之一，一九九五年被列入世界文化遺產。合掌造是江戶時期流傳下來的一種人字形茅草木屋，六十度的急陡屋頂可以承受多達四米厚的積雪，因此在中部的寒冷山區十分實用。

白川鄉合掌村距今三百多年歷史，與完全荒廢的妻籠宿和商業化的高山老街不同，這裡是活著的古蹟。全村一百多棟合掌型民居，仍然有大約六百人生活在其中，耕田養蠶，過著傳統的農家生活。

古村雖小，五臟俱全，有寺院有神社。走進合掌造民居，都是兩層木結構房屋，一樓供居住，二樓頂棚很高，利於養蠶通風採光，同時抵禦嚴寒。由於茅草屋頂外形如雙掌合十，故名合掌造。茅草每隔三、四十年必須更換，需要全村人共同協作，促成了這裡特有的團結文化。雖然山路濕滑，我還是爬到了觀景台。憑欄眺望，群山環抱中的合掌村嵌在群山之中，濛濛山中霧，依依墟里煙。讓人情不自禁感嘆，這才是活著的「古」日本，時間未曾中斷它的運轉，只是平添了歲月沉澱的魅力。

一九九五年被列入世界文化遺產的白川鄉合掌村。

▋金澤兼六園 新舊的和諧

沿著中部旅遊路線「昇龍道」（Shoryudo）繼續向北，我們到達了金澤。大雪隨風而至，能夠在雪天遊賞金澤兼六園，堪稱一大幸事。兼六園號稱日本三大名園之首，是江戶時代加賀藩主們建造的迴遊式庭院，其名字取自中國古代園林的理念。宋朝詩人李格非的《洛陽名園記》中，點出好的園林需要有六種特質：宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望，時人認為該園兼具這六種景觀意境，因此取名為兼六園。

雪中遊園，特別引人注意的是園中松樹不光瓊枝帶雪，蒼勁傲立，而且每棵樹都被傘形木架吊起來。要知道園中有兩百多棵松樹，這工程量可不小。仔細一問，才知道這叫做唐崎松，是由昔日第十三代藩主從琵琶湖畔移植過來。當地人愛護有加，每逢冬季就會為它們架上放射狀木傘，別名「雪吊」，避免積雪壓斷樹枝，成為兼六園的冬季勝景。

到訪當天，大概因為是暴雪，光依靠雪吊還不夠，園林工人也出動，冒著風雪給松樹人工清雪，真是敬業。不過園中不只有工人和外國遊客，踏雪賞園的本地人也不少，大媽們打著傘慢慢走細細看，年輕人在雪地裡奔跑著打起雪仗，在漫天雪花萬籟俱寂之中，時而聽到陣陣笑語聲如春雷，一動一靜之間，在嚴寒沉寂中帶來勃勃生機。古日本的名苑成為現代人放松賞玩的城市園林，可以說是新與舊的和諧統一。

雪中的古代名園金澤兼六園。

▋松本城 古城的今生

日本中部行的最後一站，我們到了北阿爾卑斯山區腳下的松本市。日本最古老的天守閣，松本城（Matsumoto Castle）是這裡的地標，歷經四百年的歲月洗禮，從未被破壞過，依舊完整保留原貌，因此被列為日本的國寶。遠眺松本城堡，外觀五重，黑色的牆壁屋瓦與白色的城牆形成鮮明對比，樸素莊嚴；背後的北阿爾卑斯山頂白雪皚皚、巍峨壯麗。

因為是新年，城堡關閉三天，我們未能入內，卻意外趕上夜間的燈光秀。河邊人群熙熙攘攘，孩子嬉笑打鬧，大人排隊買著烤紅薯與棉花糖，城下町延續著四百年來的熱鬧繁榮。燈光秀的主題是松本市的「過去、現在、與未來」，因此既有展現傳統情趣的提燈、錦繪、屏風圖案，也有描繪自然美景的櫻花、紅葉、雪山風光，還有代表現代生活的高樓、大橋、城市風貌。光影投射在城牆上，又被反射至天空，映射到水面，流轉往復。那一刻，古老的日本與當下的生活重疊在一起，時間不再是單一的流動，而像被不斷喚醒，重新展開。

一趟中部行尋找「古」日本，至此圓滿結束，頗有所見所得。最重要的是，我意識到日本的城市發展之所以能將「今」與「古」平衡得恰到好處，在於它並未刻意分割現代和過去，也從未捨棄古代和傳統。古老的鄉村、街道、建築、園林以不同的形式保留在今天，有的被封存保護，有的被改造利用，有的繼續延續傳統，也有的加以重新詮釋。所謂的「古」日本，並不是圈起來靜止不變的遺產，而是在不斷選擇與調整之中，繼續參與當下的生活。（寄自加州）