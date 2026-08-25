我是在舊金山 中國城看到他的。

那時我走得有些累了，正在路旁的一張長椅上坐下來休息，他正攔住一對遊客模樣的男女搭訕。女人是亞洲人長相，男人是白人，看起來是夫妻，而他則像是一名熱情熟絡的本地居民。

他用中文問女人是不是從中國來的遊客，女人說是。他中文說得非常標準，比女人說得還要好。在中國城裡，我耳邊聽慣了各種南腔北調的方言，所以聽到這麼標準的中文發音還是有些意外，就不免仔細打量他。

他大約四、五十歲，中等身材，五官溫和，穿著的衣服看起來雖然破舊，但卻給人很乾淨整潔的感覺。他拖著一輛小推車，車上捲著一床鋪蓋似的包裹，像是隨身的全部家當。

他接下來切換到英文，他對男人說，他是台灣人，對中國城非常熟悉，如果有什麼問題都可以問他。我坐在一旁聽著，驚訝於他的一口英文也講得同樣流利清晰。

看得出來夫妻倆是遊客，初來乍到，確實對這裡不熟悉，聽他這樣一說，興致馬上來了，跟他攀談了起來。他口才很好，健談卻有分寸，完全不讓人有陌生之感。

夫妻倆說剛從金門大橋參觀過來，他就順勢把金門大橋的歷史介紹了一遍，並添加了一點逸聞趣事，說那座橋修建時，因為保護措施不到位而死了不少工人；又說後來的新海灣大橋的鋼架都是從中國海運過來的，因為只有中國可以製造出跨度這麼大的鋼架。

隨後，他又開始推薦中國城裡的餐館，哪一家曾接待過明星政要，哪一家裝修講究、菜品地道。吃完飯之後，還可以去後面一條街的一家酒吧，到六樓喝點啤酒，看城市夜景。

看男人感興趣地追問，他就熱情掏出手機給男人展示酒吧的效果圖。我探頭瞥了一眼，是一名穿著清涼的性感女郎舉著酒杯，媚眼如絲，背後是燈光璀璨的城區夜色。

女人看了一眼，顯然有些不悅，對男人說：「餓了，我們去吃東西吧！」

他這才打住話頭，說他是這裡的旅行導遊，如果對他剛才的介紹還滿意的話，可不可以付他一份咖啡錢。

女人臉色馬上變了，說沒有帶現金，給不了，然後催促著男人離開。我聽見女人一邊走一邊低聲抱怨：「這世界上果然沒有無緣無故的好心，還真以為遇上了什麼熱心人，原來是個騙子。」

他訕訕地站在原地，白費了半天口舌和時間，卻一無所獲，這個結果顯然讓他有些沮喪。

我摸了摸口袋，摸出一些錢來，朝他示意。他轉頭看向我，眼睛忽然亮了一下，臉上重新浮現出熱情的笑容。我把手中的現金遞給他，他沒有接，而是高興地問我：「你也是遊客？來找吃的？」

我點點頭，他把剛才對那對夫妻說的話，又對我說了一遍，然後期待地看著我說：「我是這裡的導遊，您對我剛才的介紹還滿意嗎？」

說完這句話，我再遞給他錢，他便欣然接受了，並很高興地謝了我，拖著他的小推車跟我揮手再見。

我一邊走一邊忍不住想，他的中文和英文都很好，感覺是受過教育的人，可為什麼選擇這樣的生存方式呢？

後來，我按著他說的路線去找他推薦的那家餐館。也不知道是我沒聽清楚，還是自己走錯了路，繞來繞去、找了半天也沒找到。

他的模樣已經落魄到跟流浪漢沒有什麼差別了，但他還是堅持說自己是個導遊，賺一點微薄的咖啡錢。所以，不管他是不是騙子，我想，他都沒有直接躺倒街邊當一個沒有尊嚴的乞丐或者流浪漢。或許僅僅只是維持這樣一點體面，就已經耗盡了他全部的心力吧！（寄自俄勒岡州）