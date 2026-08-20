童年的光陰，是和外公外婆一起度過的。那是一段浸在糖水裡的日子，溫暖、甜蜜，沒有半點雜質。

外公家的老屋在城裡，離湘江不遠，吃水、洗菜、洗衣服，都靠那條江。江水從城邊緩緩流過，一年四季不知疲倦。那時候我總覺得，老屋會一直在那裡，外公外婆也會一直在那裡。

外公從不覺得我是個女孩子就嬌慣，他對我可嚴格了。

學齡前，他給我買《兒童文學》、訂《少年報》，一篇篇讀給我聽。有時候興致來了，還會取出他珍藏的線裝書，攤開在膝頭，一字一句地唸。那時候我必須站得筆直，規規矩矩地立在他面前，認認真真地聽。吃飯也有規矩：坐直，兩手並用，一手夾菜，一手扶碗。夾菜時不許在盤子裡翻，掉在桌上的飯粒必須撿起來放進嘴裡。

記得有一次，我用筷子把飯一撬，一坨飯掉在了地上。

「撿起來，吃掉。」外公說。

「可是掉在地上了，這麼髒。」我委屈地說。

「妳知道糧食怎麼來的嗎？農民種糧不容易。一粥一飯，都要懂得珍惜。」

望著外公堅定的眼神，我只好從凳子上下來，撿起那坨飯，放進嘴裡。

可一旦走出家門，我就徹底變了個人。街巷、石板路、江邊，都是我縱橫馳騁的天地。追風逐日，連空氣裡都迴盪著毫無顧忌的笑聲。多年以後回想起來，我才明白，在外公眼裡，站直了聽線裝書的孫女，和滿身灰塵跑回來的野孩子，本就是同一個人。他從不說破，只是偶爾站在門口，遠遠望一眼，然後轉身回屋。

當年，孩子們都要做力所能及的家務，我們幾個小夥伴常結伴去江邊洗菜。江邊有塊長長的跳板，一頭固定在岸上，一頭伸向江面。我們提著竹籃蹲在跳板上洗菜，邊洗邊玩。常常要等到父母找過來開罵，才慌忙抄起菜籃往家跑。

夏天才是孩子們的天下，太陽還沒下山，我們便撲通撲通跳進江裡。天色漸暗，大人在岸上扯著嗓子喊名字，誰也不肯應聲。後來，一個家長找來長竹竿，像趕鴨子一樣把我們趕上岸。我們一個個渾身滴水，笑鬧著跑回家。

我讀小學二年級才離開外婆家。

後來考上初中，外公高興極了，特意買了一本《新華字典》送給我。我如獲至寶，在字典四周連同封面都寫滿自己的名字。如今六十多年過去，書頁早已泛黃，那本字典卻一直陪在我身邊。

去初中報到那天，是外公陪我去的。

路上遇見熟人，對方笑著打趣：「老許，你還在世啊？好久沒見你，還以為你已經走了呢。」

外公一點不惱，哈哈一笑：「你不走，我怎麼會走？這是我外孫女，她考上初中了，我今天帶她去報到！」

說這話時，他胸膛微微挺著，聲音洪亮，滿臉都是掩不住的得意。那時候我只顧著高興，並沒有留意外公已經老了。

後來很多年過去，老屋拆了，街巷變了模樣，陪我洗菜、游泳的小夥伴也早已各奔東西。外公外婆相繼離開人世，那些曾經熱熱鬧鬧的日子，彷彿都隨著歲月遠去了。

只有湘江還在。

每次回到故鄉，站在江邊，看江水一天天流過，我總會想起外公。想起他讓我站得筆直聽他讀書，想起他讓我撿起掉在地上的飯粒，想起他站在門口遠遠望著我瘋跑的身影，也想起他驕傲地向別人介紹：「這是我外孫女，她考上初中了。」

江水流走了無數日夜。

那本《新華字典》還在，書頁已經泛黃，封面上的名字卻依然清晰。

每次翻開它，我都會想起那個站在門口看我瘋跑的老人。（寄自加州）