「主角」的旁觀者(下)

（圖/123RF、AI協作生成）

那時候的生活，就像是一齣巨大的荒誕劇。因自身條件有限，演主角的永遠演主角，自帶光環，走路都帶風；演壞蛋的永遠演壞蛋，連帶著孩子在學校裡都有點抬不起頭，總覺得低人一等。那種臉譜式的生活，繪聲繪色地塗抹在我的記憶裡，把我的童年精彩化，也複雜化。誰又能分得清，到底是戲在演人，還是人在演戲呢？

▋拉走不復返的歲月

我還記得那些大卡車，一輛接一輛，停在文藝路的街邊，車身刷著紅白相間的標語，車頭上綁著大紅花，紅旗在風中獵獵招展，那是要送院裡的哥哥姊姊們上山下鄉。父母們哭得稀里嘩啦，拉著孩子的手不肯鬆開。

我們這群不懂事的碎娃卻扒著車廂板，伸著脖子往裡看，滿眼都是羨慕，他們要去的地方，聽起來多好玩啊！「廣闊天地，大有作為」，我們不懂那是什麼意思，只知道大人們哭，而我們想爬上車一起走，去那遙遠的地方。多年以後才明白，那一輛輛卡車拉走的，是一代人的青春，是一去不復返的歲月。

如今回想起來，那時的大院就是一個小世界。我們這群孩子在這世界裡瘋跑著長大，什麼都看在眼裡，什麼都不懂，又什麼都知道一點。

多年後我回望這一切才明白，我從來不是純粹的旁觀者，我也是這齣戲的一部分。

如今，當我再次回到文藝路，回到父母的老房子，那種時空錯位感讓我感慨萬分。

眼前的景象早已物是人非。曾經輝煌的文藝單位，門口掛的牌子大多變成了「某某有限公司」。這意味著，父輩們引以為傲的「事業單位」，那個吃皇糧、抱鐵飯碗的時代，徹底結束了。為了生存，為了在市場經濟的大潮裡搏擊，劇院團變成了自負盈虧的企業。

唯獨陝西戲曲研究院還保留著「事業單位」的牌子，這是一種對地方戲秦腔的保護姿態，也是一種無奈的堅守。我聽說，現在那些藝術院校的畢業生，打破頭都想往這個事業單位裡鑽。他們未必多愛秦腔，未必多願意吃苦練功，他們圖的不過是那份「保障」，是那份看得見的福利。

▋生命最響亮的旋律

看著這一切，我不禁想起了《主角》裡的今生後世。陳彥筆下的憶秦娥們，是為了戲活著，為了藝術可以不要命；而現在，很多人是為了生存活著，藝術成了謀生的手段。這不僅僅是戲曲的興衰，更是時代的變遷。

但我依然能看到一些讓人熱淚盈眶的畫面。在戲曲研究院的門口，依然排著長隊領免費票的人群，那是周邊的建築民工，戴著安全帽，手裡提著水杯；是提著菜籃子的大媽，那是她們一天的精神食糧。在環城公園的角落裡，秦腔自樂班依然鑼鼓喧天，板胡聲聲，圍觀的人群裡三層外三層，叫好聲此起彼伏。

老一輩的藝術家們，看著這一切，心裡是欣慰的，也是痛惜的。他們欣慰的是，秦腔這口秦川的氣還在，還活著；痛惜的是，那種精緻、那種巔峰、那種萬人空巷的「風光」，恐怕再也回不來了。

生長在文藝路的老人們，依然徘徊在這條街上。哪怕單位改了制，哪怕樓拆了蓋新的，只要腳踩在這條路上，心裡就是踏實的，這叫「打斷骨頭連著筋」。那時候的生活歷歷在目，舞蹈演員走路時特有的外八字步態，那是常年訓練留下的印記；京劇演員挺拔的腰桿，哪怕老了也直直的；秦腔演員說話時高亢的大嗓門，那是丹田氣的使然。整天在這條文藝路上迴盪，它們伴隨著我們這代人的生長，成為了我們生命背景音裡最響亮的旋律。

▋刻在基因裡的密碼

人家都說，軍隊大院長大的孩子故事多，那是因為那是鐵血與紀律鑄就的。我要說，我們文藝路長大的孩子，故事更精彩。因為這裡是感性的，是流動的，是真真假假難辨的。

我們這群「家屬娃」就像一群野草，在這個藝術的土壤裡瘋長。同班的同學，爸媽是誰誰都清楚，所以，我們這群碎娃見多識廣，無所不知。我們不需要刻意去學，耳濡目染之下，每個人都練就了一副「文藝嘴臉」。這「嘴臉」不是貶義，而是一種氣質。要嘛能說會道，嘴巴像抹了蜜；要嘛能彈會唱，隨手拿起個傢伙什就能來兩句；要嘛就是下筆如有神，能把生活寫得比戲還精彩。

你去問問，在文藝大院長大的孩子，誰沒有拉過琴？誰沒有畫過畫？誰沒有在練功房裡劈過叉？那是我們的必修課，是我們的胎教。文革後，大院裡的風氣變了，家屬院的孩子們開始正經八百地學藝。那時候練琴練功練畫的苦，現在想起來都覺得手指疼。對門阿姨那個雞毛撢子下的琴聲，雖然是被逼出來的，如今想來，竟也是那一代人最珍貴的財富。

可正是這份苦，造就了我們後來的路。如今散落在天涯海角的老同學們，有的成了鋼琴家，有的成了小提琴手，有的成了指揮家、作家、音樂教授。我們在世界各地的舞台上發光發熱。但無論飛得多高，走得多遠，只要一開口，只要一動手，那股子「文藝範兒」就藏不住。那是刻在基因裡的密碼，是改不了的宿命。

寫到這裡，我再次看向《主角》。劇中的憶秦娥，從一個放羊娃成長為秦腔皇后，她的一生是戲，也是命。而在我看來，我的父輩，我的鄰居，甚至是我自己，又何嘗不是這齣大戲裡的角兒？

▋回憶充滿驚喜感動

父親和他的同事們，把青春獻給了舞台，把汗水灑在了練功房，他們用一生演繹了「妝台」背後的悲歡離合。他們演不完的人生，寫不完的故事，不僅僅是劇本上的文字，更是他們真實的血肉。

那演「江姐」的阿姨，晚年依然腰桿筆直；那演「南霸天」的叔叔，早已彎腰駝背。戲演完了，幕落了，但他們的人生還在繼續。那個曾經拿著雞毛撢子逼女兒練琴的對門阿姨，如今聽著孫女在世界級的音樂廳裡演奏，眼淚裡滿是當年的煙火氣。

我作為那個趴在側幕條邊上的孩子，看著他們登場、謝幕、變老、離去。我曾經以為我是旁觀者，是局外人。可如今我才明白，我也是這齣戲的一部分。我看著文藝路的興衰，看著戲曲的起落，我的記憶，我的文字，就是這齣戲最忠實的旁白。

每一次回憶，都充滿驚喜與感動。那些在大院裡瘋跑的日子，那些在食堂看豬的午後，那些扒著卡車羨慕知青的瞬間，那些在舞台樓梯上昏昏欲睡的夜晚，還有那樓道裡一邊炒菜一邊練唱的歌聲，都成了我生命中最珍貴的寶藏。

▋那些聲音早已沉寂

在這條路上長大的我們，雖然大多數沒有成為鎂光燈下的「主角」，但我們在各自的人生劇本裡，也都努力地唱唸做打，認真地演好每一個角色。戲裡有主角配角之分，有生旦淨末丑之別，但在生活這部沒有彩排的大戲裡，誰又不是自己人生的主角呢？

如今，我生活在海外。隔著時差和太平洋，在異國的深夜裡敲下這些文字。電視劇《主角》裡的畫面一閃而過，卻把我拽回了萬里之外的文藝路。那些樓道裡的交響，食堂裡的香氣，側幕條後的光影，還有那一輛輛哭著送走知青的大卡車，它們其實從未走遠。

我闔上電腦，忽然很想知道，如今的文藝路家屬樓裡，還有沒有人在樓道裡一邊炒菜一邊吊嗓子？那個樓道是否還迴盪著鍋鏟與唱腔的交響？

或許，那些聲音早已沉寂。

只剩下板胡的蒼涼穿過歲月的縫隙，久久迴盪在文藝路的上空。那是父輩的吶喊，也是我們這代人心底永遠的迴響。（下）（寄自華盛頓州）

「主角」的旁觀者(上)