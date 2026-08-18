（圖/123RF、AI協作生成）

不論晴雨，無關乎季節，台灣南投中興新村的光明公園及周邊道路總堆滿落葉。

車輛停放這裡，前後大抵一天時間，落葉便開始疏薄地掩覆；時間再長，則彷若沉積岩層層堆疊，將擋風玻璃和車牌深埋其中。因此公園外圍的車輛只需看它一眼，即可判斷停留多久。

▋道盡舊時代居民的想望

每次回到中興新村，爸爸顧忌清潔，擔心混雜的鳥屎和落果汁液讓車身難以洗淨，便常常將車子停到離家幾百公尺、遠離樹蔭之處。不過回想三十幾年前，初入社會的二姨尚住在中興新村家裡，對待購得的一輛白色二手車 倒沒有這麼費勁，為什麼呢？

原因我想，日日開車上班為求方便是其一，其二，應該是阿公的緣故吧！

阿公生養了四個子女，二姨居次。其前頭向來有大姨扛起責任，後頭的舅舅是家中唯一男丁，小時候的二姨從而得以屏蔽大多數來自長輩的規訓，包括阿公眉目間擰起後疾疾射出的凌厲，一種彷如烏鷲般的剟刺。

假日時分，大姨往往耐住性子坐定桌前；舅舅則在房內組裝木工，或將鐘表等器械之類打開拆卸，再尋思著如何組裝回去。這時阿公常推開二姨房門，問要一起出去走走嗎？他騎車載她。

二姨總應聲說好。

於是跳上後座，二姨將阿公抱緊。旋即右手催動油門，噗地一聲，機車已奔離住家，消失在光明一路的轉角。

阿公已過中年了，在中興新村成家，而稍能安定，其間任職於省政府公共事業管理處，業務涵括中興新村大大小小水電設施。譬如當年為了規畫路燈，阿公就曾反覆在草稿紙上構擬不同的基座間距、線路鋪排，再來回於村內走動勘察，直到拍板。微調之間，他帶點私心地挪移了光明公園外圍人行道的畫設，使一盞路燈恰好正對塗滿紅漆的家門。從此每個晚上鈉光（Sodium light）穿過窗戶，將一陣陣暈暖、橙亮，向阿嬤家房間各處遞來。

路燈之外，中興大門口的荷花池也出自阿公之手。

中興大門口，即今日沿台十四乙線南下過草屯之後，進入中興新村之處。那裡橫亙一座巨大的雙十字構型牌樓，上頭以金色楷體書寫中興新村四字，成為極具代表性的地標。牌樓內外，只見大王椰子齊整排列，順著道路延伸，直抵山坡上的省政府建築。其樹形承載的守衛、庇蔭，道盡了與省政府相伴相生的這個村落裡，舊時代居民的想望。

▋不知還能看著你們多久

兩列巍然屹立的大王椰子旁，各有一汪水池。夏日時節，滿布的蓮葉舒展，荷花在上頭盛放。其外牆基座則有一個隱藏的旋鈕。旋啟，荷花池內的噴泉便會作動，中式江南意象的造景瞬間便染上濃濃歐式風情。惟夏日之外，池中多剩下枯枝敗葉；甚至那座噴泉多年後遭到拆卸，如今也不復可見了。

而小時候那些假日，阿公是這麼騎機車載二姨來到大門口荷花池畔，蹲下來，將手伸向那個只有他才熟悉的開關。隨之指尖旋動，唰然一聲，雨扇瞬間在眼前開展，搭配燈光諧變，終於水露紛繁都落在亭亭花葉之上，因陽光的折射，更剔透如珠玉。

世界彷彿重新洗淨，二姨興奮地連連拍手，又叫又跳。

在水霧與奔流間，中興大門口迎接著每一位遠道而來的賓客，復將同等的濕氣沾上人們眼角，當他們注視著一班班遠去的客運。

升上高中，中興新村的孩子多在外求學，二姨也負笈台中，日日搭乘公路局客運往返住家和學校。每天早上，阿公一定幫忙二姨扛著書包去到車站，看二姨轉身爬上客運階梯，直到找到位子，坐定，後高舉右手揮動。

「好啦爸，再見！你回去了。」二姨探窗而出。

「再見喔，路上小⋯⋯」不待語畢，引擎已隆隆催響，將阿公的聲音蓋過。而他瘦削的身形仍定立站牌底下，一雙眼注目，久久無法移開。

「因為我不知道⋯⋯我不知道還能看著你們多久⋯⋯」

那時，阿公身體還硬朗，但基於無以言明的原因，他總惴惴不安於某些預感。本來木訥、嚴肅的他在家面對二姨，不經意便從口中蹦出這些聽來親暱的話語。

也許是他年過四十才結婚，而自知與子女間年歲的差距？也許，是他因為年少那段遙遙的奔徙，記憶裡再無法揮去的動盪與離散？

想到這些，他已不敢在孩子未返家前睡著。

▋都成為他口中的嘆息

年齡再長一些，二姨開始懂得梳妝打扮，追逐時髦和流行，有陣子迷上國標舞，常常跳舞至深夜才回家。九點多便就寢的阿公，是這麼在床上撐著眼皮，伸長耳朵，專注於大門門閂挑動的咿呀聲響。偶爾傳來遠處的腳步與交談，便令阿公像火柴刷亮一樣迅捷地側翻身體，將姿態微微支起。直到確認是其他家的孩子或走過的路人，而大門從未旋動，便又熄滅著委頓下去。那些如若柴火焦灼的餘煙，都成為他口中的嘆息。

「妳喔，妳不要那麼晚回來啦！」有一次，阿嬤逮到機會將二姨叫住：「其實妳爸都沒睡，妳不知道嗎？」

「媽，妳少騙我了。爸不是老早就去床上了嗎？」

半信半疑的二姨，隔日返家於是走向主臥室床旁，輕喚了一聲爸。

「欸？回來啦！」卻見阿公翻身過來，回應沒有半點遲滯：「很晚了吧！趕快去洗洗澡，睡覺了。」

那一刻，一顆或許飛揚、過分躍動的心，第一次在驚詫之餘沉澱下來，思索真正的歸處。

思索著歸處，也探究其去向。自農專畢業但不想真的從農的她，遂轉修教育學程，歷經十年代課生涯，終於成為正式教師。其間，一台白車日日停放家門前的路燈底下，是她買來代步通勤的工具。習慣四點多早起的阿公一定提著水桶、抹布，每天清晨在車旁沖洗擦拭。

「爸，不用這麼麻煩！有時候下雨，你就不用洗車了啦！」二姨說道。

「有差喔，還是有差。」阿公環顧周邊，隨意指了指：「不然妳看地上這些葉子，下雨天還會掉更多。」

▋轉來阿公過世的消息

如此多年，因其恆持、堅毅，洗車之事不曾改變，他人自也無從攔阻。直到有一天，阿公深藏的不安恍然成為現實，一九九六年過年，阿公主動脈剝離第三度發作。

他想必不舒服很久了，雖然早已不安於某些預想，但又彷彿是對預想成為現實的萬般拒斥。過年前他勉力隱忍，只說自己有點不舒服，先回床上休息了；所謂隱忍，自然從後設的視角方能推知，且幾乎是他這樣年少失卻家庭，經歷顛沛而欲求安身立命的一整個世代，一輩子深烙的基模。對此，子女們尚沒有太多警覺，除夕還興高采烈討論要看什麼電影，要去哪裡買台錄放影機回來；買來的機器卻和家中破舊的電視不相容，一番敲打拍碰，才勉強修好。接著他們七嘴八舌，笑鬧著又到外頭租借錄影帶了。

大概整個過年，家人的思緒全被這些零散的娛樂淹沒，而未覺阿公已開始胸痛，畏寒。直到真的難以忍受，阿公才終於表明情況，初五時讓二姨開車將他送往醫院。

甚至到了這個時候，家人們還不覺得嚴重。也許吃吃藥即可？要是再差一些，就進去手術，好比前兩次發作時那樣。不礙事的，我沒問題的，你們還要上班，趕快去搭車了。到院後狀況稍穩的阿公，猶如此擺手示意。已在台北工作的媽媽便和仍是男朋友的爸爸，依原定車票搭國光號北上。

但剛到台北踏進家門，大包小包行李還來不及放，電話正好響起。另一頭是二姨，嗓音倉皇，急切，轉知來阿公過世的消息。

跑亂之間，他們提起行李叫了輛計程車，只得再度南下。

疾駛倒退的風景，反芻的思緒，他們早該想到的。

他們早該想到的，但還不及追悔，接下來占據他們腦海，是更為繁複的祭儀：誦經，折蓮花，頭七二七三七⋯⋯。平時與阿公最親近的二姨張羅起大小事務，乃至數月後前往湖南的行程，以及與中國大陸親屬的溝通聯繫。

▋成為了一陣隨遇的風

一九九〇年代，大概也是一整個外省老兵世代凋零潮之始。離鄉大半輩子的他們，往往囑託親人在百年之後帶著骨灰回到家鄉安放。正所謂落葉歸根，他們生前苦苦冀盼的願望只能依憑如此象徵，身後才得以完滿。但基於種種現實考量，家人們仍讓阿公在台灣下葬。那麼，帶什麼回去湖南呢？幾經思索，二姨鏟起南投墳上的一坏土，裝袋，密封，待和舅舅、阿嬤來到曾祖母墳頭，才將之灑落堆填的土丘之上，用手細細鋪平。

如此，算是歸根了嗎？

也許，不能算是，畢竟那些落下的葉子歷經枯朽，崩解，終只能歸於塵土，讓隨遇的風勢帶起，而他們飛散，無蹤，充塞於不再的天地。蒼蓊與凋零是如此經久並存。

蒼蓊，凋零，旋飛而回環，還能去哪裡尋見呢？不由得，二姨想起阿公過世的次日早晨，偕媽媽出門操辦喪事時所見。那天，二姨的白車一如既往停在正對家門的路燈下，光明公園周邊仍是那樣，讓落葉疏薄地掩覆，走過時腳下一片窸窣碎響。

但向車身定睛，本體卻一片光潔，不見任何落葉。「妹，妳快看！」二姨拍了拍媽媽肩膀，指著萬物下落時的紛嚷，序貫間又自動退避，靜息下來。

或許那一天，是風勢代替了一次提著水桶，殷殷擦洗的身影；也或許那一刻，阿公真正成為了一陣隨遇的風。

（寄自台北）