暮秋時楓葉妝已漸枯黃，兩隻鴛鴦似睡似醒著。（圖／作者善強提供）

清晨開車上班，駛進擁擠車道，兩旁自行車風馳電掣。逾三十分鐘後抵達公司的立體停車場，螢幕上顯示的稀少車位，已被幾輛停在界線上的寶貝骨董車霸占，便悶悶不樂地駛到遙遠的戶外停車場。下車後走進一片樹林，林裡有一圈池塘，它是我的祕境。

初秋時，迎著清新涼風，踏著金黃落葉，望著浮萍，整片翠綠竟幾乎不染一絲黃，六隻鴛鴦似睡似醒，偶爾游動，划出淺綠的水道，讓陽光透過水道，照射舖滿池底枯黃的落葉。

翠綠與金黃間有一排沿著池畔挺拔的楓樹，紅綠交錯的楓葉仍眷留在枝椏上。我也似睡似醒，矇矓間似見到一幅水彩畫，情景正如北宋范仲淹《蘇幕遮》詞上闋所描述的『碧雲天，黃葉地。秋色連波，波上寒煙翠。』突然一股清氣由湧泉上湧，帶著躍動的雙腳，讓鑲滿淺棕地磚隙縫的亮綠苔草分享陽光，踩在這鑲綠邊的馬賽克磚路上，奔向藏在樹林裡的辦公大樓。

暮秋時，細雪初降。灰茫茫裡打開車門，不見明月光，卻見地上霜，延伸到整條磚路與整片池塘，一片淡白覆蓋那原來的翠綠與金黃。楓樹的葉妝已退，仍傲然地展露蒼勁的枝椏；那六隻鴛鴦仍不著衣氈，綣縮在池邊；而我已全副武裝，臃腫呆滯，漫步走向辦公大樓。

到辦公室待了一個多小時，惦念著那六隻鴛鴦，喝一大杯熱咖啡後，便走到池邊。柔和的陽光揮灑在臉上，仍抵不住秋寒；照射在路面上，融化了細霜，讓濕漉漉的泥土沾黑了枯葉；彈跳在池面上，晶瑩的彩光快速地閃爍著。那六隻鴛鴦身段依然輕盈，滑離薄冰，在白色畫面上划出水道。寒冬將至，不知景致若何？

下班後偶爾繞池散步，思索我的人生，春季在台灣，夏季在美國，秋季在歐洲，此刻，六旬叟帶著秋情凝視著池塘秋景，思潮難免起伏。春耕時蓄勢待發，專心專意地讀書；夏耘時躍動外揚，汲汲營營地工作；秋收時沉潛內斂，嘗試緩慢步調，隨心隨意地涉獵各樣知識，無爭無求地工作，悠然自得地生活，就像那六隻鴛鴦一樣，不管秋景多蕭瑟，仍悠然自得地浮游著，不知冬藏時將若何？（寄自加州）