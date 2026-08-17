（圖/123RF、AI協作生成）

看到一名騎行新疆 的博主回到江南，螢幕那頭是熟悉又遙遠的雪，我喝下了今晚最後一口泡麵湯。此刻的新加坡 ，農曆新年的紅燈籠還未撤去，商場循環播放著熱鬧的賀歲歌。本地同事分享「撈魚生」的習俗，七彩食材高高挑起，寓意「風生水起」。

超市裡擠滿了購置柑橘、肉乾、黃梨酥的人群，他們用英文互相傳送古老的祝福，如同將春節翻譯成生硬的「Lunar New Year」。從尼泊爾回到這裡，空間的轉換只在朝夕，心卻懸在了半空。我們彷彿隨時都在經歷霍米·巴巴所說的「轉譯」時刻。旅行作家布魯斯·查特文曾嘆息：「我多麼愛阿根廷 ，可總得回到蒼蠅肆虐的倫敦。」新加坡潔淨高效如精密模型，連節慶都規畫得一絲不苟。而我，總歸是個在哪都「水土不服」的異鄉人。

除了我之外，世界都在奔赴一場名為「團圓」的古老儀式。父母回了桂林，朋友圈裡零散著西南的山水。冬天裡，那山水也執拗地綠著，只是蒙著清冷的霧氣。廚房鏡頭裡，臘肉懸於簷下，糍粑在炭火上烤得微鼓，年復一年，這些食物如同時間的錨點，父親終於能在母親的故鄉待到元宵。而他自己的北方故土，此刻應是天鵝與大雪一同降臨的景象。

我第一次看見父親流淚，是在前年冬天。奶奶走了，彷彿在年關剛過的混沌裡。當時我並不覺得痛，直到又一個新年，我在老屋雜物底層翻出一張過期的年畫。上面布滿了歪斜重複的圓圈和線條，那不是孩童的塗鴉，是奶奶被阿茲海默症囚禁時，僅存的、與世界笨拙的對話。那些線條，莫名讓我想起瑤錦上繁複的幾何紋樣，一種秩序在崩解前最後的無意識舞蹈。

此刻的外婆呢？她剛剛從一場大病的陰影裡走出，終於回到了自己的火爐邊。我可以想像，她正和所有人圍坐著，火光是溫柔的。窗外風聲嗚咽，屋內灶上，為春節準備的釀豆腐、糯米血腸和一大鍋苦瓜圓子，正散發出積蓄一年的豐腴香氣。我如此思念她，卻總也找不到一個「合適」的時機，去用一通越洋電話打斷一場平靜溫暖的初五晚餐。最近發生的這一切，心事、漂泊，如果用瑤語，該怎樣向她敘述？罷了，最好別說了。

或許該等到周末。周末午後，訪客稀少，外婆總在客廳打盹或看無聲的電視。但這個周末，我要去海邊。熱帶的冬天，陽光慷慨，總會讓我忘了「十五之前都是年」的古話。是啊！那記憶裡無盡的寒假，被鞭炮燻黑的手指，還有除夕夜一定要吃的小塊烤年糕，寓意「年年高」，都在童年的夢裡反覆播放。我很少夢見此地；卻總夢見桂林。夢裡有蜿蜒的灕江，還有那一碗滾燙潑辣的桂林米粉，還是白先勇先生記憶中的味道。

比食物更顯荒謬的是食物之外的世界，年前偶遇童年的玩伴，寒暄不過三句，拜年的吉祥話還燙著嘴，話題便滑向了保險與理財。我怔怔地，不知如何接話。比起那些遙遠的風險，我更懸心於外婆體檢報告上某個波折的指標，和母親電話裡偶爾洩露的嘆息。她說，回到桂林，吃到家裡的臘味和糍粑，心就安了。

於是想念成了一場孤獨的顱內電影：父親一定又躲在陽台抽菸，火星明滅；母親陪著外婆，看了一下午抗日劇，然後在躺椅裡沉沉睡去。瑤族人愛吃肉，年節的案頭從不吝嗇，但連續盛宴後，腸胃也會抗議。這時，她們便會結伴去喝一碗油茶，用那清苦的滾燙沖刷掉豐腴的膩。外婆去年在電話裡嘀咕：「年紀大了，油茶都覺得沒味道了。」我只能在電話這頭說：「想想我們上次一起喝的時候，我覺得挺好喝的。」其實話沒說完。

「等我」，這未盡的尾音，常常落進我在異鄉的早餐裡。在新加坡牛車水的一個清晨，我於食閣第一次吃到「油錘」，本地人稱它為「麻球」，外皮炸得金黃圓滿。熱帶的海風黏稠，但這一口甜韌，卻像一把鑰匙，「咔噠」一聲旋開了記憶。

更深的「穿越」發生在新加坡國家博物館，在一個展廳裡，我遇見了一套屬於我們過山瑤支系的傳統女裝——靛藍土布，領口袖沿是斑斕的挑花，帽上垂著紅色流蘇，與我幼時在外婆箱底見過的幾乎一模一樣。它靜默地站在恆溫玻璃櫃後，被英文標籤註釋著。那一刻，隔著玻璃，我與自己的來歷面面相覷。彷彿一段流動的、帶著火塘溫度的生活，被突然抽空、壓扁，成了他者眼中的「文物」，這種震撼，比任何鄉愁都更具體。

記憶裡的油香，不到六點，瑤寨的炊煙混入山霧。昨夜浸泡好的糯米，在婦人們指尖下滾成團，滑入茶油沸騰的鐵鍋。「滋啦」一聲，是節日序曲的第一個音符。麵糰在滾油中迅速鼓脹、旋轉，像一顆顆小太陽。火要旺，油要滾，方能成就外皮的脆響和內裡的筋道。鍋邊總繞著孩子，目光如鉤。

剛出鍋油錘的最燙手，孩子們一邊吹氣一邊咬下，那脆響與甜香，便是早起最大的獎賞。炸剩的碎屑撈起撒入茶湯，便是一碗油茶。新採的茶葉微澀回甘，平衡了糯米的滯重與油脂的豐腴。茶油、糯米、茶葉，這三樣山林的饋贈，在清晨的火塘邊勾勒出瑤鄉一日的輪廓。

法國人類學家克洛德·列維-斯特勞斯（Claude Lévi-Strauss）將食物視作「思維範疇」，這油錘與油茶，便是一個微型「結構」，山林與耕作的「生」，經由火塘與婦人之手轉化為「熟食」。這個過程，是瑤家對自身與世界關係的每日重演。這油錘，從不只是果腹之物。

羅馬尼亞宗教史學家米爾恰·伊利亞德（Mircea Eliade）指出，傳統社會透過節慶儀式「回歸」神話的「原初時間」，那個神聖的開端。對瑤家而言，春節時案頭的油錘，正是這種回歸的象徵。它是祭祀的供品，是「和合團圓」的隱喻，更是圩日集市上生動的風景。

外婆年輕時，炸油錘是一樁莊嚴的事。她總說：「油錘要炸得圓，皮不能破。」這何嘗不是對完美「原初範式」的趨近？透過這圓形食物，人們在味覺中短暫觸摸神聖的太初世界。

食物是民族最頑固的基因，油錘便是瑤家身分的編碼。我曾費力學說瑤話，總被笑口音怪異。「你呀，差不多是個漢人了。」可當我咬下一口油錘，那熟悉的糯香在舌尖化開，我便知道，有些東西從未離開。洛德·列維-斯特勞斯認為，味覺的偏好是一種深層的「無意識結構」。

外婆說過，我們原是「過山瑤」，翻山越嶺，遷徙不止。語言逐漸斑駁，真正的母語越來越淡。可油錘還在鍋裡翻滾，油茶還在碗中蒸騰。民族的記憶，就藏在這煙火氣裡，透過味覺完成沉默的傳遞。

如今茶油與糯米不再稀罕，年輕人更熟悉奶茶與外賣，火塘邊炸油錘、講故事的夜漸成背景。油錘走進了旅遊手冊，成了「風味小吃」。當食物從「回歸神聖時間」的儀式核心，淪為歷史時間裡的「消費符號」，它的文化肌理也在被改寫。

這是延續，還是消解？我無力回答。

只是在這個無處落腳的春節，在南海之濱，一枚異鄉的油錘，讓我與童年的自己重逢。我知道，父親可能還在抽菸，母親或許剛換了頻道，外婆手邊的油茶正在慢慢變涼。而我的這枚油錘，剛剛吃完，指尖還留著一點甜膩的油光。

我把它想像成峽谷中的月亮，一口一口，圓了又缺、缺了又盼，盼了再圓。在這周而復始的盼念裡，那枚小小的、金黃的油錘，便是在穿越整個世界後仍能回到故鄉廚房的，味覺的羅盤。（寄自新加坡）