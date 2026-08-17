2024年我確診癌症 ，整整一年，我經歷了反覆的化療、手術的冰冷，以及放療的灼燒。我曾以為，最讓我難以承受的是化療帶來的惡心嘔吐、頭髮一把一把的脫落，以及術後身體隱隱的疼痛和放療帶來的破皮潰爛。鏡中的自己迅速變得陌生，像被剝去某種熟悉的身分。然而後來我才明白，更艱難的其實是帶著這一切留下的痕跡，重新走回日常。

我還是回來了，帶著尚未完全恢復的身體，也帶著一點點重新拼湊起來的信心，回到工作崗位。對旁人而言，那也許只是「恢復正常」；但對我來說，卻像是穿過一段漫長幽暗之後，重新站到生活裡的光。

只是，生活裡的光，並不總是溫和。

新長出的頭髮細軟而稀疏，有同事半開玩笑地說我「像個土氣的鄉村教師」。那一句話來得輕巧，卻讓我一時無法招架。我躲在角落，忍不住落淚，那一刻我才意識到，原來身體的復元，並不意味著內心也已經準備好承受這一切。

隨著情緒慢慢沉澱之後，我重新看向鏡中的自己。那張臉或許仍顯消瘦，氣色未必紅潤，頭髮也還沒長成從前的模樣，但我意識到，那並不是「不夠好看」，而是一個人走過風暴之後留下的真實痕跡。

那些細細軟軟的新髮，看似脆弱，卻頑強地從頭皮冒出來。它們不像從前那樣濃密，卻一根根細細陳列，那都是生命力重新生長的證明。只有經歷過失去之後，才知道這樣的「重新擁有」，其實已經足夠珍貴。

我們習慣用完整、光鮮來定義一個人的狀態，卻很少去想，有些人只是為了回到「看起來普通」的生活，就已經付出了漫長而艱難的代價。當身體一點點修復，當日常一寸寸歸位，那種緩慢而不確定的過程，本身就需要極大的耐心與勇氣。所以，我更願意這樣理解自己，此刻的樣子不是殘缺，而是過程；不是失去，而是仍在進行中的重建。

我開始學著對他人的目光鬆手，那些無心的評語，有時並非出於惡意，只是缺乏理解的距離。但正因如此，或許我們更需要在開口之前，多一分體諒；因為我們永遠不知道，一句看似輕鬆的玩笑，會落在怎樣的一段經歷之上。

如果無法感同身受，至少可以選擇溫厚；如果無法靠近理解，也可以選擇保持沉默。這或許是成年人的世界裡最簡單、也最珍貴的善意。

我先生安慰我：「不要讓別人的話影響妳，沒有什麼比健康更重要。妳積極地治療、生活、工作，已經比太多人都堅強。」這句話像一雙大手輕輕地撫平了我的糾結。我開始把注意力收回來，放在身體的修復上，也放在那些真正值得珍惜的關係上。

我依然在復元的路上，頭髮還會慢慢長，體力也還需要時間恢復。但與從前相比，我多了一點耐心，也多了一點與自己和解的能力。

如今再看那些細軟的新髮，我不再急著讓它們變得濃密、整齊。它們此刻的樣子，已經足以說明一切，那是我走過低谷之後，逐一回到正常生活軌道的證據。

如果說它們像什麼，那大概不是別人口中的「土氣」，而更像一枚不張揚的勛章。它不耀眼，卻真實地提醒著我，我曾經歷風雨，也仍然在這裡，這種體悟，已經值得我好好珍惜。（寄自紐約州）