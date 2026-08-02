喀什米爾的霧中風景(下)

水上市場除了交易馬鈴薯、紅蘿蔔，也有盛放花卉的船駛來讓伊斯蘭教徒購買。（圖／凌明玉提供）

我們小心翼翼地儘量不要踩到任何農作物，一腳踏上中央隔板，發現腳下留有空位，剛好置放雙腳和Ｊ的攝影小包。看著滿船馬鈴薯和紅蘿蔔，心想這兩樣蔬菜的確是此地主食，自從來到這裡，怎麼吃總是同樣的料理，燉肉、煮咖哩、煮湯皆可見其蹤影。

▋船頭人影蒼涼而孤寂

四點半的達爾湖與昨日完全不同景致，此時悉數被一層厚重白霧完整包裹起來，真不知道莫罕默德如何辨別方向？

望向左右前後皆是白茫茫的霧，偶爾接近一些船屋時，因為屋簷懸掛的油燈暈黃的光影，勉強得見幾棵枯樹，枯樹的影子遠遠地彷彿張開手指的骷髏，在湖面搖曳，也朝向天空伸長指尖，莫名有種驚悚意味，像是謀殺案即將發生前夕的開場。

一陣冷風忽而迎面撲來，瞬間讓人清醒幾分。莫罕默德此刻也圍著昨日他兄長那種灰撲撲的大氅，端坐船頭的人影看似蒼涼而孤寂，Ｊ立即舉起相機以紅蘿蔔為前景，朝著背影按下快門，莫罕默德察覺什麼似地敏銳轉過身，瞬時張開大氅，只見兩膝之間有個小暖手爐，我好奇地問，這裡面放什麼？

「早晨冷啊，我們都會燒紅煤炭放在這個小爐子，這東西放在大披毯裡，很暖和，瞧妳鼻子都凍紅了，要試試嗎？」

莫罕默德沒等回覆，立即從大氅裡拿出有提把的小暖手爐，像是一團小火焰那樣遞過來，周身馬上環繞熱氣，但我的防風外套僅一條貼身拉鏈開關，如何容得下？不過兩秒，方才熱起的溫度隨即消逝在霧中。

「還給你吧。放我這裡沒用，沒你的披毯，維持不住溫度。」

「快到了，太陽很快就出來，會曬昏你，熱到想脫外套，畢竟我們的船沒頂蓋。」

▋輕忽了時間有點內疚

莫罕默德話語尚未落在湖面上，忽而從右方有艘盛滿各種蔬果的狹長船隻穿過白霧而來，船上裝滿紅白蘿蔔、綠色蔬菜、一堆肉魚，只見莫罕默德朝對方點點頭，兩人彷彿此生不再相見那樣毫無眷戀離開彼此。

「他賣的東西看起來很多。」

「不，他已經買完所有需要的東西，船裡裝的是餐廳採買的食材，我們還是來晚了。」

「啊，抱歉，我們應該提早起床在船屋門口的階梯等你，房間比我想像中還舒服，昨晚久違地睡了好覺。」想起莫罕默德昨晚交代水上市場需要提早去卡位，自己卻輕忽時間，不禁有點內疚。

「沒關係，睡得好最重要。還是有比我們晚到的船，總是能賣出去的。」莫罕默德又很樂天地咧嘴一笑。

在交談的空檔，天色慢慢將遠處照亮，船隻逐一從湖面浮現，賣菜賣水果賣魚的，果然很熱絡，船家皆和莫罕默德熟識的樣子，經過他們總會輕輕頷首示意。

「你看，有兩、三艘空船，他們收工了。」

果然收工的船家一臉微笑，悠閒地端坐在船頭抽著菸，只露出兩根手指夾著菸，一動也不動，像是散發霧氣的雕像。

▋兩天遇見了三位父親

正當我們沉醉在霧中風景時，有艘盛滿玫瑰和粉色鮮花的船悄悄接近，只見那船家俐落地捆好一捧花，莫罕默德迅速接過，同時給了兩袋馬鈴薯。

「水上市場還有賣花？我以為只有蔬菜水果。」

「花很重要，印度教要供花，穆斯林也要用玫瑰水清潔環境，我叫花老闆過來的，老婆交代要買花，但我和種花老闆很熟，也可以交換貨物。」

在無所察覺的時刻，莫罕默德竟已完成買賣，其他人究竟是如何議價？接著我緊盯著其他船家，才發覺偶爾他們會從嚴密的大氅伸出手指，表示數字，同意者點頭或搖頭，一下子就完成交易。

不過十分鐘光景，湖面宛如塞車的十字路口，滿布船隻，陽光也毫不客氣灑落在無任何遮蔽的船上，Ｊ從各個角度拍了十幾張照片，特寫、近景、遠景，我們的額頭漸漸冒出汗珠，急著脫掉毛帽和外套時，才察覺方才整艘船的馬鈴薯和紅蘿蔔全都消失了。

「收工吧。你看，我還幫孩子買了幾雙羊毛襪。」莫罕默德咧開厚唇得意表示。

「你真是好父親。」

「爸爸就是這樣啊！自己的小孩都要吃飽、穿暖才行。」

我驀然醒悟，從昨日至今日遇見了三位父親，莫罕默德兄弟和船屋主人誰都沒有被主觀政局影響，想的都是努力地讓家人活下去。這世界，存在著這麼愛小孩愛家的父親，也有年輕便丟棄孩子老來只要錢的父親，我家就有一個。

▋回到生命出發的原點

看過清晨的水上市場，莫罕默德開車送我們到機場搭機，大家相擁告別。「下次見，再來喀什米爾還要找我開車和導覽，多幫我介紹客人啦。」

我們只能苦笑著點點頭，無法實說，此生，或許不會再見了。

飛回德里，再轉機回到台灣，在長途飛行中寫下這次旅行的浮光掠影。一直思索著自己真的打從心底喜歡旅行嗎？旅行，於我只是能暫時逃離親情的困境，跑到世界盡頭，在異國他鄉死去也無所謂的逃離。我不喜歡自己因為有個能賺點錢的文字工作，讓父親隨時勒索自己，提醒我，不可過於安逸。

但不論生活如何艱難仍然拚命努力的喀什米爾這三位父親，卻點醒了我，逃跑無用，血緣的羈絆，終究無法割捨，只能回到生命出發的原點。（下）

喀什米爾的霧中風景(上)