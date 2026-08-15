（圖／無疑亭）

1968年的越南 ，雨像沒有盡頭。

潮濕的雲層終年壓在熱帶叢林上空，雨水順著軍用帳篷不斷往下淌，泥土、汽油與腐葉混雜在一起，空氣像一塊被汗水浸透的舊布，沉重地覆在人身上。年輕的威廉就在那樣的季節裡抵達西貢。

▋愛像藤蔓悄然生長

20歲的他，原本在俄亥俄州 讀大學，學歷史。徵兵令寄來的時候，他沒有逃，也沒有反抗，只是沉默地退了學，剪短頭髮，穿上軍裝，登上那架飛往戰場的運輸機。

臨行前，母親替他整理衣領時哭了。父親站在門邊，一直抽菸，沒有說話。那年美國的秋天剛剛開始，校園裡的楓葉正一點點變紅，而他卻被送往另一個終年悶熱、槍聲不斷的遙遠世界。

後來威廉才明白，戰爭並不像電影。真正的戰爭，很少有衝鋒陷陣的壯烈。更多時候，是長久的疲憊，是洗不淨的泥濘，是深夜裡突然響起的槍聲，是人對死亡漸漸麻木後的空洞。

他第一次見到阮清蓮，是在一間狹小的街邊餐館。那天他們巡邏回來，幾個美國兵為避雨鑽進巷子。館子裡掛著昏黃的燈泡，舊風扇嘎吱嘎吱地旋轉，牆角堆著潮濕的煤炭，熱氣與魚露味在空氣裡緩慢漂浮。她端著熱湯走過來時，威廉忽然注意到，她笑的時候，眼睛會先輕輕彎起來，那笑意很淺，卻像陰雨天裡忽然裂開的一線天光。

她的英文不好，他的越南話更糟。可年輕時候的愛情，本來就像熱帶雨林裡的藤蔓，不必詢問方向，只要有一點潮濕與溫度，便會悄然生長。

阮清蓮總會在頭髮上別一朵小小的白花。她的手腕很細，端碗時，小指會輕輕托住碗底。她笑起來的時候，習慣微微低頭，像一片白色花瓣輕輕垂落。

▋替未來的丈夫縫衣

後來，她開始偷偷教他說越南話，一句「我愛妳」，威廉總學不會。他的發音生硬又笨拙，每次說出口，都像石頭跌進水裡，激起一片歪歪斜斜的漣漪。清蓮便笑得伏在桌邊，肩膀微微發抖，細長的手指拿筷子敲他的手背。窗外大雨傾盆，鐵皮屋簷被敲得劈啪作響，而小小的館子裡，卻像藏著另一個安靜溫暖的世界。

有一次，暴雨接連下了三天，他們躲在清蓮租住的小木屋裡。屋頂漏雨，她拿鐵盆接水，滴答、滴答的聲音響了一夜，像時間緩慢地墜落。

半夜醒來時，威廉看見她坐在窗邊縫一件白襯衣。煤油燈的光很暗，照著她低垂的側臉，也照著她指間來回穿梭的針線。她說，那是以後婚禮時要穿的衣服，語氣平靜得彷彿只是說明天要去買菜。後來威廉才知道，越南有些地方的女孩，會親手替未來的丈夫做衣服。那不是禮物，更像一種沉默而漫長的託付。

那天夜裡，他抱著她，聽見遠處隱隱傳來的炮火聲，戰爭像一頭潛伏在黑暗裡的獸，始終沒有離開。清蓮靠在他懷裡，輕聲問：「美國是什麼樣子？」威廉告訴她，俄亥俄的冬天會下很深的雪；黃色校車每天從街道經過；橄欖球賽時，整個小鎮都會歡呼；秋天來臨時，樹林會一點點變成紅色。她安靜地聽著，眼睛裡像落進了遙遠的星光。

那是阮清蓮從未抵達過的世界，於是威廉對她說，以後帶她去看雪。她沒有說話，只是輕輕笑了。那笑意很輕，卻像一顆種子，從此落進了他的生命裡。

▋越南話總學不標準

那年冬天，威廉接到輪換命令，他終於可以離開越南。

臨走前夜，他們偷偷去了湄公河邊。河水在夜色裡緩慢流動，遠處有漁船搖晃，岸邊隱約傳來不知名的越南歌謠。沒有戒指，威廉便把自己的軍牌摘下來，掛在她脖子上。金屬牌貼著她單薄的胸口，微微發涼。她哭了很久。

他說，明年，他們去泰國結婚。因為那時的泰國，對他們而言，是離戰爭最近、又最像和平的地方。她點了點頭。

風吹過河面，帶著潮濕水氣，也吹動她額前細碎的頭髮，那是威廉最後一次見到她。

次年，他真的去了泰國。他穿著新西裝，住進曼谷一家臨河的小旅館。每天清晨，他都會去碼頭，看人群上岸，看船隻靠泊，看無數陌生面孔從自己眼前經過。他始終覺得，下一個出現的人會是她。

第五天黃昏，一名曾駐紮西貢的老兵告訴他，清蓮已經死了。幾個月前，一次轟炸波及她所在的村鎮，沒人找到完整遺體。

那一瞬間，威廉忽然覺得，整座城市的聲音都遠去了。窗外，摩托車的轟鳴、河岸的叫賣聲、熱帶夜晚潮濕的風，一切都像隔著很遠很遠的水面。他沒有哭。只是坐在旅館床邊，一根接一根抽菸。菸灰緩慢落下，像某種終於熄滅的東西。

後來很多年，他都沒有再真正愛過誰。別人結婚、生子、買房，在草坪前合影，而他只是工作、喝酒、失眠。夜深時，他常夢見越南，夢見漏雨的小木屋，夢見鐵盆裡的水，夢見她低著頭縫那件白襯衣，夢見那句始終學不標準的越南話。

▋會在雨夜忽然沉默

40歲以後，他開始嘗試重新生活。朋友替他介紹對象，他也認真赴約。他後來娶了一位菲律賓女人，她溫柔、勤勞，也真心愛他，後來他們有了一個女兒。

可婚姻並不只是責任，有些空缺，看不見，卻始終存在。她不明白，為什麼丈夫會在雨夜忽然沉默；也不明白，為什麼他會盯著一件舊白襯衣發呆很久。

有一次，她終於忍不住問他是否真正愛過她？威廉沉默了很久，最後只說，他已經很努力了。那句話像一根細小的刺，從此留在婚姻深處。後來，他們還是分開了。

女兒成年後去了紐約，很少回來。威廉則獨自住在亞利桑那州一間老房子裡。他漸漸老了。頭髮全白，脊背彎下去，走路也越來越慢，但他依舊保留著一些奇怪的習慣。

每到雨季，他總會煮一碗越南河粉，味道其實並不好，因為這麼多年過去，他始終學不會清蓮當年的做法。魚露放得太多，湯總偏鹹，吃第一口時，他總會輕輕說一句：「太鹹了。」然後自己笑一下。因為當年，清蓮也總這樣笑他。

▋答應的事就要做到

而每年11月，他依舊會飛去泰國，幾十年來，從未間斷。他始終住同一家老旅館，坐靠窗的位置，看著碼頭來往的人群。

服務生換了一代又一代，沒有人知道，那個白髮蒼蒼的美國老人，究竟在等待誰？有一年，一個年輕服務生終於忍不住問他：「是不是在等人？」

那天傍晚，湄南河的夕陽正緩慢沉下去，金色餘暉鋪在混濁的河面上，像很多年前湄公河邊那個潮濕而溫柔的黃昏。

威廉望著河水，很久沒有說話。過了許久，他才輕聲開口：「她不會來了。」停頓片刻，他又低低補了一句：「但答應過她的事，總要做到。」

河水依舊向前流去，而有些人，一生都停在那場未完成的婚禮裡。

（寄自加州）