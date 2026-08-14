深淵仰望 奧斯卡星光還魂(下)

到了2025年，第九十七屆奧斯卡 將最佳影片頒給了《艾諾拉》（Anora），這是文化觀念的巨大變化。艾諾拉不是孤獨的都市幽靈，也不是淒美的末世聖徒，是一個帶點粗礪幽默感的紐約女孩。當她意外與俄羅斯 寡頭之子閃婚時，電影並沒有落入「灰姑娘」的俗套，而是透過一場鬧劇式的瘋狂旅程，解構了階級與性別權力的虛偽。

在這部影片中，性工作者的形象完成了最終的平權演變：她不再是一個被審視、被憐憫或被拯救的「他者」，而是一個擁有完整慾望、憤怒、貪婪與勇氣的「主體」。艾諾拉在電影結尾那場突如其來的崩潰與哭泣，不是因為職業的羞恥，而是因為對一段純真幻象破滅後的真實痛感。奧斯卡將最高榮譽授予她，實際上是承認了：性工作者的生命體驗，同樣可以作為整個人類共同情感的載體。

從以上三部橫跨半個世紀的傑作中，我們可以清晰地梳理出一條演變脈絡：從「功能符號」走向「完整生命」。

首先，是心理防禦機制從「剝離」向「投入」的轉歸。在《柳巷芳草》中，布莉的生存邏輯是「剝離」。為了在那個充滿窺視與威脅的1970年代叢林生存，她必須在提供性服務時，把自己變成一個沒有感情的精密儀器。她表現出的那種「職業化」的冷漠，實際上是女性面對男權壓榨時最無奈的自我保護。

到了《遠離賭城》，薩拉經歷了從「麻木」到「共融」的轉變。她不再防備，而是選擇在毀滅中交付真心。這是一種帶著自毀傾向的浪漫主義演變，女性形象開始從冰冷的「都市防禦」轉向了柔軟的「情感承載」。

而《艾諾拉》則完成了一次「心理閉環」，艾諾拉不再需要像布莉那樣偽裝冷漠，也不必像薩拉那樣犧牲自我。她既有職業的狡黠，也有少女的爛漫。她的心理狀態是健康的，甚至是野蠻生長的，這種演變，意謂著銀幕終於允許性工作者擁有「情緒自由」。

其次，是權力關係從「對抗」向「博弈」的進階。《柳巷芳草》呈現的是一種「貓鼠遊戲」。布莉試圖透過性控制男人，從而在權力的天平上獲得一點點傾斜。這是一種「弱者的武器」，帶著緊迫感和不安全感。

《遠離賭城》則是「互不干涉的契約」，男女主角之間達成了一種奇妙的權力真空，沒有誰要改變誰，沒有誰要救贖誰，這種權力的對等建立在雙方對社會規則的徹底拋棄上。

到了《艾諾拉》，我們看到的是「尊嚴的博弈」。當艾諾拉面對權勢滔天的俄羅斯寡頭家庭時，她不再是一個可以被隨意收買的「物件」。她用大聲咒罵、激烈反抗和合法的婚姻身分，盡力捍衛自己的權利。這種權力的演變，映射出當代社會對「身體主權」和「個人尊嚴」不分職業的高階認同。

最後，是社會認知從「病理標本」向「時代鏡像」的祛魅。1970年代的布莉是「病理性的」，電影透過心理醫生的視角在觀察她，彷彿在研究一個社會斷層處的特殊標本。1990年代的薩拉是「悲劇性的」，她是拉斯維加斯霓虹燈背後的陰影，象徵著被繁華拋棄的末世孤兒。

2024年的艾諾拉則是「生活化的」，她住在擁擠的公寓，為生計奔波，刷著社交媒體，對愛情有著俗氣的幻想。她的故事不再是發生在實驗室或荒原裡，而是發生在每一個觀眾都能感知的真實世界裡。

這種演變的終點，是「祛魅」，我們終於不再把性工作者看作是需要被神化或被妖魔化的特殊物種，她們從歷史的深淵裡走出來，帶著滿身煙火氣，拍掉身上的塵土，走進了現代生活的眾生相裡。

從1971年到2024年，這三部影片構成了一條漫長的「去妖魔化」軌跡。起初，她們是《柳巷芳草》中試圖在異化中尋找控制感的都市孤島；隨後，她們成為《遠離賭城》中在絕望廢墟裡散發人性光輝的溫柔守望者；最終，她們在《艾諾拉》中回歸為一個可以大笑、可以反擊、可以心碎的普通人。

這種演變本質上是文明的進步，我們終於不再需要透過「美化苦難」或「道德批判」來注視她們。在近百年的奧斯卡光影裡，這些女性角色從社會的褶皺中走出來，卸下了歷史強加給她們的枷鎖。當銀幕上的燈光亮起，我們看到的不再是一個古老職業的標籤，而是一個個在大時代中始終努力活得熱氣騰騰的靈魂。這不僅是奧斯卡的變遷，更是整個人類文化對「尊嚴」最深沉的重寫。（下）（寄自加拿大）

深淵仰望 奧斯卡星光還魂(上)