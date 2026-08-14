六點整，推開廚房木門，腳底生硬的冰涼使脊椎微微緊繃。手下意識往右壁摸去，碰了個空，才想起這間廚房的開關在左側。

扭開瓦斯，藍色火圈在昏暗中燃起，陶鍋落座，沉悶一響。水滾得快，蒸氣沿著鍋蓋縫隙散開，地瓜與白米的甜氣在抽油煙機黃燈下慢慢變得濃稠、沉滯。

揭開蓋子，熱氣湧上，臉頰毛細孔瞬時舒張，與腳底的冷意在皮肉間各據一方。木湯勺順著鍋底劃圈，阻力漸漸黏稠、沉重。他父親昨晚隨口提過，這孩子大考前總得喝一碗熬得極透的地瓜粥。我握著勺柄，並不確定眼前的分寸，是否正貼合他過往習慣的火候。

熄了火，客廳餐桌上散著昨晚留下的講義。晨光斜斜地切過桌面，打在幾張反覆揉展的試卷上，粗糙的紙面泛起密麻的褶皺陰影。紙張邊緣的纖維脫線起毛，凹陷的鉛筆痕跡散亂，底下壓著幾粒細碎的橡皮擦屑。

指尖移到試卷邊緣，在半空中微微蜷縮，感受到空氣的涼意，又悄悄收攏進袖口。這張桌子近來便只剩下這樣細微的碎屑、深夜門縫下的光以及清晨浴室裡的水聲。

我把兩碗粥端上桌，走廊傳來拖鞋拖沓的聲響，他垂著眼，頭髮蓬亂，眼瞼有些浮腫。拉開椅子，他沒說話，只是將那疊帶著褶皺陰影的紙頁往旁邊推了推，空出一個位置。

我們對坐，他低頭舀起一匙熱粥，吹了兩下便送進嘴裡，沒怎麼咀嚼。

巷口傳來公車煞車的尖銳嘶鳴，劃破屋內的靜謐。他身子微不可察地一僵，隨即低下頭去，一口接一口，溫熱的霧氣在厚重的鏡片上凝起一層白霜。

看著他眼眶下散不掉的陰影，我替他將那碟肉鬆推了過去，碟底在木桌面上磨出一聲輕響。

他握著湯匙的手頓了頓，視線定在肉鬆上，隨後抬眼看我。無話，他夾了扎實的一筷子放進碗裡。

他吃得很乾淨，瓷匙刮著碗底，叮叮地響。那清脆的碰撞在廚房裡沉下來，與方才遠去的公車聲拉開了極長的空白。

他站起身，背起那個因講義過重而歪斜的書包，單邊肩帶在校服襯衫的肩線壓出一道凹痕。

他走向玄關換鞋，手握在金屬門把上。

他停了停步子。

背對著我，聲音帶著清晨未開嗓的微沙啞：「碗放桌上，我出門了。」

門拉開，旋即闔上。公車的引擎聲在巷口加速、遠去。

屋子裡重新靜下來。

我的手指靜靜貼著微熱的粗糙瓷面，聽著巷口漸遠的引擎聲。

桌上留著兩個空碗。（寄自高雄）