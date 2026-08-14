深淵仰望 奧斯卡星光還魂(上)

《艾諾拉》（Anora）在第九十七屆奧斯卡金像獎橫掃5項大獎，是最大贏家；圖為電影海報。（取材自維基百科）

去年三月初，《艾諾拉》（Anora）成為第九十七屆奧斯卡 金像獎最大贏家，捧走了最佳影片、最佳導演、最佳女主角等五項大獎。新生代演員麥琪·麥迪遜（Mikey Madison）飾演的艾諾拉，徹底顛覆了以往關於「失足女」的刻板印象，借此晉升為好萊塢 一線女星。

那時，多名文友問我的看法，作為一名編劇，關注奧斯卡獎多年，但限於時間，我只做了簡答：《艾諾拉》獲獎是一種文化觀念的質變，具有劃時代的意義。

▋作家看到受苦的靈魂

這確實是一個值得深入探討的話題。在人類文明的長河中，若要尋找一個從未缺席、卻始終處於聚光燈邊緣的角色，那無疑是「性工作者」。無論歷史的巨輪如何傾軋，道德的標尺如何游移，這個群體始終像一道無法抹去的暗影，伴隨著城市的建立、帝國的興衰以及宗教的更迭，在文明的褶皺裡頑強地生長。

古羅馬的哲人聖奧古斯丁（Aurelius Augustinus）曾以一種近乎冷酷的理智斷言：「如果你取消了妓女，你就會因為任由情慾氾濫而使世界陷入混亂。」在這位神學家的眼中，這個職業竟成了社會秩序的某種「安全閥」，一種以個體犧牲換取集體穩定的荒誕平衡。

而文學大師們往往比神學家更具悲憫之心。法國文豪雨果（Victor Hugo）在《悲慘世界》中，將芳汀（Fantine）的墜落描繪成「文明的毒瘤，同時也是文明不得不付出的代價」。「短篇小說之王」莫泊桑（Guy de Maupassant）則站在藝術的高度，為這群人定下了人文主義的基調：「醫生稱之為病例，道德家稱之為惡習，而作家在其中只看到一個受苦的靈魂。」

性工作者在千年的道德審判與權力圍剿中，如野草般在幽暗處自生自滅。然而，當鏡頭切入深淵，奧斯卡的近百年光影卻為這些被損害的靈魂重塑了血肉。從早期的悲情受難、末世的溫柔救贖，到如今《艾諾拉》式的主體覺醒，銀幕不再僅僅記錄墮落，更在解析生存。這不僅是一場關於「世界上最古老職業」的審美遷徙，更是一次關於女性尊嚴的跨世紀還魂。在慾望與金錢的廢墟上，我們終於穿透職業的標籤，平視那些熱氣騰騰、卻曾被歷史隱去的生命本色。

▋用生命控訴司法冰冷

既然性工作者的命運交織著社會最冷酷的博弈與個體最深沉的掙扎，那麼，銀幕便成了她們最好的安魂之所。在近百年的奧斯卡長河中，性工作者是一個極其特殊的存在，電影創作者們似乎對這個群體擁有某種近乎迷戀的創作衝動。這並非單純為了博取眼球，而是因為這個身分自帶天然的戲劇張力：她處於道德與本能、沉淪與救贖、社會最底層與慾望最核心的交匯點。一個性工作者的形象，往往能成為導演剖析人性、解構社會最銳利的「手術刀」。

回顧奧斯卡長長的獲獎名單，觀眾會驚奇地發現，這類角色竟是「影后」的搖籃。早在1929年的第一屆奧斯卡獎，珍妮·蓋諾（Janet Gaynor）就憑藉默片《馬路天使》（Street Angel）中，那個為了救母而誤入歧途的妓女形象，捧走了史上第一座最佳女主角獎盃。這彷彿是一個隱喻，電影藝術從誕生之初，就決定要深入那片被社會放逐的領地，去尋找被塵垢掩埋的珍珠。

此後的幾十年間，奧斯卡對這類角色的審美經歷了幾次重大的遷徙。在黑白片時代，銀幕上的她們往往帶有濃厚的宗教救贖色彩。1958年，蘇珊·海華（Susan Hayward）在《我要活下去》（I Want to Live）中飾演一名被冤枉處死的應召女郎，她用生命控訴了司法的冰冷。

1960年，伊麗莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）在《青樓艷妓》（Butterfield 8）中憑藉一襲絲綢襯裙和一抹破碎的紅唇，定義了那個時代的悲劇美學。她飾演的高級應召女郎格洛麗亞（Gloria Wandrous）雖然流連於富豪之間，內心卻渴望著一份從未得到的尊嚴，並不向交往的男性收費。泰勒榮獲影后，標誌著奧斯卡開始認可性工作者形象中那種「帶刺的真實」。

▋深淵中仰望星空的人

進入1970年代，隨著好萊塢新電影運動的興起，性工作者的形象從「受難者」轉向了「獨立個體」。1971年，簡·方達（Jane Fonda）在《柳巷芳草》（Klute，又譯《花街殺人王》）中塑造了一個完全不同的形象。她不再是等待拯救的弱者，而是一個有著複雜職業觀、獨立生活在都市叢林裡的職業女性。

而到了1990年代，好萊塢開始用更加極致的浪漫主義或毀滅感來重塑這一群體。1995年的《遠離賭城》（Leaving Las Vegas）中，伊麗莎白·蘇（Elisabeth Shue）飾演的妓女薩拉（Sera），與尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）飾演的劇作家班·桑德森（Ben Sanderson ），那場「不問前程、只求同行」的末日之戀，徹底擊碎了主流價值觀對性工作的刻板偏見。最終，尼可拉斯·凱吉摘得影帝，伊麗莎白·蘇被提名女主角。

進入新世紀，角色的多樣性進一步爆發。2003年的犯罪電影《女魔頭》（Monster）中，底層妓女艾琳·烏爾諾斯（Aileen Wuornos）在絕望中殺死六名男子，莎莉·賽隆（Charlize Theron）為此毀容式出演，最終拿下了影后。到2024年，《艾諾拉》中那個滿口粗話、生命力旺盛的紐約脫衣舞孃，奧斯卡的視角從「俯瞰」逐漸轉變為「平視」。

這些獲獎角色並非孤立的銀幕形象，她們構成了一部女性生存的另類史。電影工作者之所以關注她們，是因為在她們身上，人性的純粹與社會的複雜被壓縮到了極致。她們是社會秩序的「局外人」，正因如此，她們往往比那些衣冠楚楚的職業女性更能看清世界的真相。當她們在銀幕上卸下濃妝，對著鏡子露出疲憊而清澈的眼神時，觀眾看到的不再是一個職業標籤，而是一個在深淵中仰望星空的人。

▋深刻具有溫度的劃痕

這些幽靈般的形象，在奧斯卡的殿堂裡反覆現身，不斷叩問著主流社會的良知。她們不僅贏得了獎盃，更在文化的底片上，為那些被歷史隱去姓名的人，留下了一道道深刻且具有溫度的劃痕。

在近百年的奧斯卡星光中，若要讓筆者選出三部最能勾勒出性工作者形象的作品，那麼《柳巷芳草》、《遠離賭城》與《艾諾拉》無疑是三座不可逾越的里程碑。它們不僅代表了不同時代的電影美學，更折射出人類社會對女性身體與靈魂認知的世紀跨越。

《柳巷芳草》是一部新黑色犯罪驚悚片，講述一名鄉下偵探在紐約調查失蹤案時，結識了關鍵線索人物──應召女郎布莉（Bree Daniels），兩人在複雜情感與變態殺手的跟蹤威脅中尋找真相。

布莉並非走投無路，她住在整潔的公寓，甚至在業餘時間參加演員試鏡。對她而言，應召女郎是一份可以掌控節奏的「職業」。影片最令人震撼的一幕，是她在心理醫生面前的自白：「我知道我有能力控制男人，這讓我感到安全。」在這裡，性不再僅僅是交易，而是一種對抗社會邊緣化、獲取控制權的生存策略。

▋人的尊嚴不取決職業

然而，影星簡·方達精準地演出了這種控制感背後的異化。在懸疑片的冷調氛圍下，布莉那頭標誌性的短髮和緊閉的心門，象徵著在冰冷的曼哈頓，女性必須將身體與情感徹底剝離才能生存。這部影片的文化意義在於：它第一次剝離了氾濫的同情，將性工作者還原為一個在現代都市中經受孤獨、恐懼並試圖自我主宰的職業個體。1971年，簡·方達的折桂，標誌著銀幕上的妓女形象正式告別了「悲情受害者」的底色，開始具備現代女性的複雜心智。

如果說《柳巷芳草》是冷色調的理智，那麼，一九九○年代的《遠離賭城》則是暖金色調的沉淪。伊麗莎白·蘇飾演的薩拉，在拉斯維加斯這座慾望廢墟裡，提供了一種近乎宗教式的慰藉。

這部電影徹底打破了「救贖者」與「被救贖者」的傳統敘事。在以往的電影中，往往是男主角將妓女帶離苦海；而在《遠離賭城》中，薩拉並沒有試圖改變那個一心求死的酒鬼劇作家班·桑德森，她只是在金色的落日餘暉中，接納了他的毀滅。薩拉這一角色最動人之處在於其「主體性的給予」，她是一個在職業生涯中受盡凌辱的女性，卻依然擁有給予愛與尊嚴的能力。

從文化演變的角度看，薩拉不再是一個需要被社會規範「收編」的對象。她與酒鬼之間的契約「你不能要求我戒菸，我不能要求你戒酒」，是對主流道德的一種溫柔而有力的反叛。薩拉的形象告訴世人：即使身處最汙泥之處，人的尊嚴並不取決於職業，而取決於她靈魂深處對他人的那份慈悲。（上）（寄自加拿大）

深淵仰望 奧斯卡星光還魂(下)

電影「艾諾拉」（Anora）描述年輕性工作者獲得麻雀變鳳凰的機會；圖為女主角25歲女星麥琪·麥迪遜Mikey Madison獲頒2025年奧斯卡最佳女主角畫面。（路透）