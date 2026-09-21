珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

第一次讀《傲慢與偏見》，我才十四歲。那時學校老師開了一張世界文學名著的書單，都是中文譯本，例如《戰爭與和平》、《基度山恩仇記》、《茶花女》等等。這些作品情節跌宕起伏，充滿戰爭、復仇、愛情與冒險，讀起來令人欲罷不能。唯獨珍．奧斯汀的小說，在當時的我看來實在有些平淡。

《傲慢與偏見》裡沒有驚天動地的大事，沒有刀光劍影，也沒有生離死別，我甚至和同學討論過：「這樣的書怎麼可以算是文學名著？」

多年後，我閱讀英文原著，才明白珍．奧斯汀的偉大之處。原來她的魅力從來不在情節，而在文字本身。她的幽默、機智、諷刺，以及對人性的細膩觀察，往往藏在一句看似平常的對話中。她筆下的人物真實鮮活，每個人的虛榮、自負、偏見和愚蠢，都被她以輕描淡寫卻又精準無比的方式描繪出來。這種文筆的精妙，很難透過翻譯傳達。

從那以後，我讀了她所有的作品，有《理性與感性》、《曼斯菲爾德莊園》、《艾瑪》、《勸導》以及《諾桑覺寺》等，珍．奧斯汀也成為我最喜愛的作家之一。

最近搭乘郵輪來到英國南部的南安普敦（Southampton），出發前查詢附近景點時，發現著名的珍．奧斯汀故居（JaneAustenHouse)距離不遠，於是決定專程前往朝聖。

故居位於漢普郡的小村莊查頓（Chawton），是一個安靜得近乎童話般的英國鄉村，窄窄的道路、古老的石牆、綠意盎然的花園，似乎仍保留著兩百年前的模樣。1809年，珍．奧斯汀與母親、姊姊卡桑德拉（Cassandra）搬到這裡，她的哥哥愛德華（Edward）繼承了一座大莊園，將這棟小屋提供給家人居住。而正是在這裡，珍進入了她創作生涯最重要的時期。她在此修改並出版了《理性與感性》和《傲慢與偏見》，完成《曼斯菲爾德莊園》和《艾瑪》，並開始撰寫《勸導》與《桑迪頓》。可以說，這棟樸素的小屋見證了她最輝煌的文學成就。

走進故居，最令人感動的是那張小小的寫字桌，桌子比想像中還要小，放在窗邊，珍就在這裡寫下那些影響世界文學的作品。據說有人來訪時，她會迅速將稿紙收起來，因為在當時的社會觀念裡，女作家並不是一種特別受到尊重的身分。故居中還保存著她的用品、書信、家具以及一些手稿，這些看似平凡的物件，卻讓人感受到一位作家真實存在過的痕跡。

站在花園裡，看著她曾經走過的小徑，我想像著兩百年前的珍，是否也曾在這裡構思伊莉莎白．班奈特與達西先生的對話。

珍．奧斯汀在故居的書桌。

1817年，珍．奧斯汀因病去世，年僅四十一歲。她生命的最後幾個月在附近的溫徹斯特（Winchester）度過，安葬在溫徹斯特大教堂之中。來到這座宏偉的大教堂時，感覺與查頓的寧靜截然不同，高聳的哥德式拱頂、彩繪玻璃以及莊嚴的氛圍，令人不由自主地放輕腳步。

有趣的是，珍剛過世時，她的墓碑上並沒有提到她是一位作家。碑文稱讚她的虔誠、善良與品格，卻完全沒有提及她的文學成就，這也反映了當時她的名氣其實相當有限。雖然她生前已出版多部作品，但書籍都是以「By a Lady」的匿名方式發表，知道她真實身分的人並不多。後來，隨著她的作品逐漸受到重視，人們才在教堂內增設紀念銅牌與彩繪玻璃窗，正式紀念這位偉大的小說家。如今，每年都有來自世界各地的讀者專程前來拜訪。

站在大教堂旁她的雕像前，我思考一件很有意思的事，她生前大概無法想像，兩百年後竟會有那麼多人遠渡重洋，只為了向她致敬。為什麼珍．奧斯汀在今天如此有名？十九世紀的英國文壇有狄更斯、勃朗特姊妹、哈代等眾多耀眼名字，珍．奧斯汀的作品並非最受歡迎，在她去世後很長一段時間裡，很少人讀她的書。她真正成為文化現象，是在二十世紀以後，原因首先當然是作品本身好，特別是她對人性的洞察具有超越時代的力量。兩百年過去了，人們依然會因為虛榮而犯錯，因為偏見而誤判，也會因為愛情而成長。

《傲慢與偏見》之所以歷久彌新，正因為伊莉莎白與達西的故事，其實是每個人都可能經歷的人生成長課題。另一個重要原因，則是家族後人的努力推廣。珍的兄弟們留下了許多後代，他們長期保存書信、手稿與相關文物，並積極參與各種紀念活動。後來成立的珍．奧斯汀協會（Jane Austen Society）等組織，更投入大量心力研究與推廣她的書籍土。

二十世紀以來，無數影視改編也讓她重新進入大眾文化。從BBC經典版本《傲慢與偏見》，到電影《理性與感性》，再到近年的各種改編作品，都吸引一代又一代的新讀者。然而，所有熱潮終究只是輔助。如果寫得不夠好，再多宣傳也無法讓她在多年後依然受到喜愛。

離開珍的故居，我想起十四歲那個困惑的自己。為什麼一本沒有驚險情節的小說能夠成為經典？如今我很清楚，真正偉大的文學不一定依靠戲劇化的故事。雖然只是描寫幾個人在鄉間聚會、散步、聊天和戀愛，但卻能精準捕捉人性的本質。珍．奧斯汀筆下沒有英雄，也沒有傳奇，她寫的只是普通人。也許正因如此，我才在兩百年後，依然彼她的文字所吸引。（寄自明尼蘇達州）

珍．奧斯汀的故居外觀。