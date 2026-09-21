民以食為天，人人都得吃，但大多數人都希望能張口吃就好。當然也有人喜歡烹飪，我自己並不喜歡烹飪，但別人煮的菜我總是覺得不合胃口，所以很多時候我都自己煮。現在老了，別人做的菜我更是不喜歡，而自己煮也盡量簡化。

▋浪費食材總令我不安

想到太空人出勤在太空執行任務，軍人在作戰抗抵敵方，救災人員在災難中搶救，他們如何吃每天三餐？在深山、深海探險的人，也有同樣「吃」的問題。

看電視烹飪節目，都會將成果呈現給觀眾，我只想知道好不好吃。一般人都要一道菜好看，要在呈現的瞬間，讓食客能叫出一聲「Wow」。有時為了要好看，不惜丟棄一些上好的食材，這樣的浪費，總是令我不安。小時候爸爸告訴我，每顆飯粒都要吃完，因為農夫種田「粒粒皆辛苦」。

當年我一到台灣就學會「便當」這個名詞，還覺得這個名詞很有趣，後來才知道是日本人發明的中餐。對忙碌的上班族、學生等族群，中餐不可能去做飯，才會引起全世界每個角落都有各種方法自帶食物，中午時間一到，馬上就可以吃飽。日本人在細節上想盡辦法做得色香味俱全，讓他們的便當產業發展得有聲有色，令我非常佩服。

用調味料太多就淹沒了原汁原味，我看到的真正原汁原味是吃牡蠣，從海水中撈出牡蠣來，用小刀撬開外殼，馬上就送入口。日本人吃生魚片也採「原汁原味」的方式。美國人吃半生不熟的牛排也是朝這個方向，想起所有的動物全是吃原汁原味，早期的人類也和動物吃得一樣。

東方人的主食是米飯，而西方人多數是吃麵包、玉米之類。我想若沒有米飯，或麵食當主食，而只有菜、肉，那是真的吃不飽。

▋好多老人都失去胃口

我曾有一次和一群朋友受邀去一位好友家聚餐，大家也都帶菜來，主人一聲令下，開飯，滿桌菜好不熱鬧。結果打開煮飯的電鍋才發現主人沒按開關，生米還浸泡在水中，大殺風景。没有飯，再好的菜也無法好好的享受吃一餐，就像三明治若無上下夾的麵包，如何能吃飽？

我從小長到大很少吃海鮮，媽媽出生在江蘇，是喜愛魚蝦的，但嫁給出身在貴州的爸爸後，就犧牲自己放棄海味。媽媽曾經告訴我，她成長時的家鄉小溪清澈見底，抓起來的蝦可以生吃。

因為我從小就很少吃到海味，現在即使聽到要為營養而多吃魚，我也提不起興趣。從前的海鮮都是由海中撈出來居多，目前人工養殖的海鮮愈來愈多。如此生產引起的負面結果也隨之而來，就好像去超市每次都得考量「有機」或「無機」。

人老了，自然胃口就漸漸失去。在我年輕時第一次聽到一名教友告訴我，最近他的母親去世了。他附加了一句：「其實我媽媽是餓死的。」那時我不懂，現在身歷其境，才知道老人的胃口一天天失去。什麼美食吃起來都差不多，都不好吃。所以好多老人都失去胃口，不能吃，漸漸地被「餓死」。

▋紐約每天丟太多食物

在新聞上看到戰爭爆發留下來的殘酷後果，一位瘦小的小男孩在地上摸找一米粒，一大群飢餓的人擠在一起，爭先恐後地搶求一點湯能倒入他的碗盒中 。我感慨萬千。同時新聞又在報導紐約每天丟棄的食物，太多太多。若平均分配食物，全世界食物是足夠的，不會有飢餓發生，這是多麼的諷刺呀！

當年我剛來美國讀研究所時無車，只能在能走到的方圓內採購。最大的考量是回程，買多一點就無力提袋回家。現今老了，又回到無車境況。食材靠遞送，缺點是常有驚人的結果。有時送來一大包，只好責怪自己。若是我親自去買，絕不會發生這樣的笑話。

只要有人相聚就多少會扯上「吃」，朋友相聚馬上就會想到「吃」。老同學打算飛到某城找同學見面，立刻就想到在餐廳見面。經常飛來飛去的活躍朋友同學還會產生負面結果，當地的同學會不勝其煩地感到：「又來了？」

我在想，若我要飛往某城，想去與老同學或老友見面，我就會在去前訂好當地的餐廳，邀同學參加，我作東，那就會皆大歡喜。事實上我歷年來永遠在招待來訪者 。

▋吃的記憶有許多享受

中國人的「炒」是非常獨特的烹飪方法，其中的要領是火要大，但食材接觸高溫的時段要短少，才會炒出佳作。分析這個「炒」字就可以看到：「火」旁指大火，高溫的火，右邊的「少」是指食材接觸大火的時間要短。為了要達到這樣的結果，所以才有「炒」菜鍋的錐形鍋子產生，而不是平底鍋可以達到這個目標的。

想到中國人發明的筷子，這一雙筷子真是極端的好發明，它的功能太可愛了，不僅僅是夾菜吃飯，中國人都非常習慣用筷子在廚房內做花樣百出的事。不像西方人發展出各種的廚房用具，通常一個功能就要用上一個工具。而筷子可取代很多西方人的工具。看到印度人用手直接在菜盤子中抓菜吃，只有中國人用筷子吃，算是比較折衷的方法。

幼小的我被爸爸由鄉下帶到重慶看雜耍，吃到路邊一小碟油榨雞肝，被這美味深深吸引，從此再也沒有吃過。但這美味永遠牢鎖在我記憶中，永遠不會忘記，相信很多人都會有同樣的「吃」的經歷。

生命中吃的記憶，帶給我們許多享受，吃有歡樂、饑荒、肥胖、戰爭、社交、聚會、甜美等無限的想像，說也說不完。（寄自加州）