隱藏在加拿大的沙皇史

布里連特文化中心入口。

2015年5月時，我開車從溫哥華走落磯山脈往東自駕遊，回程時，在一個叫卡蘇格（Castlegar）的小鎮待了幾個小時，去之前，我約略知道那小鎮有一群特殊的俄羅斯裔移民。

在一間快餐店遇到一對老夫婦，他們建議我去一個叫做布里連特文化中心（Brilliant Cultural Centre）的會所去看看，那裡充滿了俄羅斯文化。

到會所時正巧碰到在辦活動，有兩位退休長者熱心介紹俄羅斯文化在當地傳承的情形，俄裔人口在那有一定比率等等，他們還推薦一個全俄羅斯風格的杜霍波爾探索中心（Doukhobor Discovery Centre），雖然就在文化中心附近，但因為要趕600多公里的路程回溫哥華，沒時間了，只能等下次。

一轉眼，這「下次」就是11年後的2026年，同樣是5月，我再次來到布里連特文化中心。

基督靈性社群聯盟年度慶典。

▋布里連特文化中心

與11年前一樣，那裡也在辦活動，這次趕上了第79屆基督靈性社群聯盟（Union of Spiritual Communities of Christ, USCC）年度慶典。

在大禮堂，大約兩百名的民眾聚在一起，絕大部分是俄羅斯裔，他們唱歌同歡，許多女性則戴著白色或淺色頭巾。我繞到地下室，那是飯堂，一群婦女正忙著準備餐點，一個員工告訴我，桌上全是素食，沒有肉類葷食。

11年前拍下的俄羅斯風格美食「酥皮羅宋湯」，11年後，仍然出現在他們的節慶餐桌上。

這個基督靈性社群聯盟舉辦的年度節慶活動，是一項歷史悠久的文化和社區盛會。該節日每年五月於加拿大 維多利亞日長周末舉行，主要是慶祝並發揚杜霍波爾（Doukhobor）的傳統、信仰、音樂、和平與社區精神。

那裡很多人是俄羅斯移民的第四或第五代後裔，他們的祖先從俄羅斯來到這裡，是有一段故事的。

▋什麼是杜霍波爾

旅遊網站介紹卡蘇格值得一遊的景點時，一定會帶到杜霍波爾探索中心，這中心與布里連特文化中心有著血緣關係，他們共同編織了一段早期俄羅斯移民的辛酸歷史。

嚴格說，杜霍波爾算是宗教名字，杜霍波爾派（Doukhobors）是18世紀俄國出現的宗教團體，該派主張「敬拜心中的上帝、建立地上的天國」，拒絕承認東正教會與世俗政府權威。其核心理念包括反對官方教會的教條禮儀、倡導集體生活中的基督徒準則，因為他們崇尚和平主義、簡樸生活與靈性觀念，因此他們對素食特別鍾情。而他們的和平主義思想，也影響了寫實主義小說巨匠托爾斯泰（Leo Tolstoy）。

俄羅斯東正教和沙皇當局視他們為對其權威的威脅，因此對杜霍波爾人進行了長達兩百多年的迫害；尤其是在19世紀末，當杜霍波爾人接受和平主義並放棄軍國主義時，迫害更為嚴重。

1895年，教派發起了反對徵兵的大規模抗議活動。托爾斯泰後來資助並安排該派成員於1899年至1914年間移民加拿大以逃避迫害。在加拿大，他們都被免除了兵役。

1899年前後，約7500名杜霍波爾人移民加拿大，主要居住在沙省。

加拿大政府當時為了開發草原省分，需要移民墾荒，因此給了很多優惠。其中對杜霍波爾人最重要的，允許「集體村莊制度」（即『公社』），因為杜霍波爾人習慣集體村落、土地共享、大家一起勞動。

另一項則是允許不宣誓效忠英王，因為杜霍波爾人有宗教理由，不願向任何世俗政權宣誓效忠。

▋加拿大態度反轉

但後來，或許為了方便管理，加拿大政府開始要求土地必須登記到個人名下，必須正式宣誓效忠英王，同時必須每戶分開居住，個別擁有土地，個人耕種，而不是他們要求的公社式生活（Ｃommunal living）

這些規定違反了杜霍波爾人的宗教與生活原則，杜霍波爾人認為被加拿大政府「背叛」，而拒絕配合。加拿大政府便取消了原本提供給他們的大量土地權利。

1908年前後，這批俄羅斯移民在精神領袖維列金（Peter Vasilievich Verigin）的帶領下，大規模遷往卑詩省。主要安置在卡蘇格，還有附近地區，如Grand Forks，Nelson，Trail。

在杜霍波爾探索中心內的院子裡，有一尊銅像，那是維列金。

當年維列金帶領信徒遷到卑詩省後，內部逐漸分裂。其中的極端派系「自由之子」多次實施縱火，1923年焚燒學校，1929年725人因裸體示威被捕。一直到1983年，還有三名女性杜霍波爾派縱火者開始絕食抗議，並於次年獲釋後再次縱火。

維列金則在1924年死於火車爆炸事件。

Doukhobor探索中心的維列金銅像。

▋維列金之死

維列金的死因一直有爭議，因為他死的時間點，正是「自由之子」犯事較為頻繁的時候，因此有人認為他是死於「社群內部矛盾」或「政治因素」引起的暗殺。

如今時隔百年，維列金的死因可能永遠不會有真相了，但無論如何，卡蘇格的杜霍波爾社群今天已發展成為北美最大的同類社群組織。基督靈性社群聯盟的成員幾乎都是當年為了逃避迫害，而從俄羅斯移民加拿大的杜霍波爾人後代，儘管其成員不再過著集體生活，但它仍然是加拿大最大的杜霍波爾組織。

這也是為什麼今天卡蘇格會有那麼濃厚的杜霍波爾俄羅斯文化痕跡。

根據2026年的資料，卡蘇格人口9650人。還不到一萬人。是個隱藏在大山裡珍珠般的小鎮，而杜霍波爾文化在裡面，則顯得優雅而恬靜。

走這麼一遭，古老的笑聲和一段來自沙皇俄國的歷史，一直迴蕩在落磯山脈的山谷與溪流間，而卡蘇格這座小鎮，也依然靜靜保存著，屬於他們自己的故事，等著向我們這樣匆忙的旅人親切地訴說，我們不妨也回應一個溫暖的擁抱。（寄自加拿大）