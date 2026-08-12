在小鎮咖啡廳的一角，我們聆聽好友陳述她在舊金山 的新居，彷彿進入神仙島， 處處充滿驚喜。意猶未盡之餘，相約隔日十點多搭乘捷運（BART )前往探訪。

舊金山，是我在1999年工作過的城市。那一年，我在富國銀行（Wells Fargo ）擔任電腦工程師，為了應付千禧年（Y2K）可能引發的系統危機，日夜顛倒地往返於弗利蒙（Fremont）的住家與金融街之間。城市於我，只剩下捷運時刻表、辦公室不滅的白光，以及一行又一行等待修補的程式碼。

千禧年過後，我換了工作，那段時光被我收進記憶深處，不再趕車，熬夜，生活漸漸雲淡風輕，而舊金山，也成了一座停留在過去的城市。

剛過九點，手機傳來簡訊，原本約好同行的朋友已經提早一班上車。我飛快地衝出家門，趕去向這座闊別多年的城市道聲早安。

如約在蒙哥馬利街（Montgomery Street）下車，卻不見人影。原來這群早起的鳥兒早已飛往商店街血拚去了。早晨行人稀少，我索性獨自走了一段路。二十五年的歲月，為這城市添了幾分沉穩，那個曾經急躁匆忙的舊金山，逐漸放慢了腳步。

不一會，只見朋友們迎面而來， 一群明豔光鮮的女人用笑聲掀開城市的晨光。她們從購物袋中取出送我一頂聖誕帽， 瞬間聚攏了暌違多時的情誼。在好友領路下，走進一間泰式餐廳。燈飾溫暖，香料氣味在空氣中流動，雞尾酒微醺，談笑聲此起彼落，譜成了2025年聖誕節的前奏。

餐後，我們前往由Salesforce提供給公眾的空中綠地。花木扶疏，隱身於現代建築之間。場中瑜伽課的吐納聲，隔開了城市的喧囂。忽然，傳來一聲驚呼：「我的購物袋不見了。」於是大家紛紛化身福爾摩斯，來回追蹤搜尋。最後失主兩手一攤：「當作捐贈了吧！」瀟灑地放下執念，繼續前行。

轉進好友的住處歇腳，紫色調的空間安靜而溫柔，像是為這趟行程按下了一個低音鍵，讓話語、笑聲慢慢沉澱。放眼望去， 高樓大廈， 層層疊疊， 褶進了我們的思緒和夢想。

舊金山是一座在地殼與人類之間反覆協商的城市， 街網斜切縱割， 這裡曾是淘金熱時期的港口，更是帆船卸貨、礦工聚集、酒館與帳棚雜處的所在；在一次又一次填海與抬升中，留下纍纍傷痕。耶爾巴布埃納（Yerba Buena ）是這座城市最早的名字之一，它曾是一片長滿野生薄荷的濕地。後來收容了各地移民、建立鐵道與銀行。1906年地震將歷史疊壓在城市底下，重建的街廓成為今日高樓的地基。以Yerba Buena命名的公園像一道被時間留白的空隙，讓城市在瞬息萬變之際，得以停駐片刻， 回首來處。

足跡所至，彷彿都踏在不同年代的交界處。玻璃帷幕之後，是金融與科技的脈動；而地底深處，仍埋著港灣的記憶與野草的氣味。我們舉起手機，在寒冬的笑浪中為彼此留下身影，也為這座歷經變形與重生的城市刻下注腳。

在跌宕起伏的變化中，舊金山唯一不變的，仍是那凜冽的海風。夕陽挾著寒氣悄悄登岸，催促著歸程。到了捷運站入口，大家依依不捨地向這城市道別。這一回，沒有人提早，也沒有脫班，六個人擠在同一節車廂裡。

舊金山的好友獨自前往聯合廣場（ Union Square）補拍幾張聖誕燈彩，並加上注解：「無限風光在心頭。」

耳邊響起披頭四的「In My Life」：

There are places I remember

All my life， though some have changed.

有些地方改變了，而有些情誼，依然安在。

曾經，舊金山對我而言，是責任與壓力；而如今，它換了一種姿態出現； 成為友情、步道、花園，以及一種生活的節奏。驀地，一頂聖誕帽從袋子裡掉出來 ，那個小禮物，竟成了購物袋「倖存」的紀念。

我將它褶疊成一個小角，塞進了背包， 珍藏了這一份饋贈。（寄自加州）