喜劇電影《吳奶奶逃跑記》導演遲少艾（左），右邊是主角盧燕。（圖／作者潘莉提供）

如果今天是你人生的最後一天，你會怎麼做？沒有「五分錢樂隊」那般的搖滾吶喊，吳奶奶的旅程在輕快的旋律中開始。對於這位老人來說，還該刪除「如果」二字，因為她已八十八歲高齡，身體虛弱，患有充血性心臟衰竭，隨時都會離世。

吳奶奶想回到移民美國的初始地——海濱小城卡梅爾（Carmel-by-the-Sea），度過餘下的時光，看看蜿蜒的海灘、不息的浪潮和萬頃波光的落日，還有刻著女兒名字的那塊石頭；她想修復與女兒的緊張關係，不願帶著遺憾離去。

▋在鏡頭裡只有三秒鐘

由於吳奶奶的身體健康狀況，她的女兒不讓她獨居卡梅爾，於是吳奶奶在她生日那晚，啟動逃跑計畫，夥同看護、十八歲的孫女及其好友，乘坐好友從父親餃子店「借來」的廂型車出發了，這幕場景來自活躍於好萊塢的知名華裔 女導演遲少艾喜劇電影《吳奶奶逃跑記》。我喜歡這部電影，覺得它猶如刀削麵，看似平淡，細細咀嚼就能體會其中的滋味。

遲少艾和我同在洛杉磯華人作家協會，可我們並不很熟，我曾直接或透過視頻間接與她見面過六次，但我一直跟蹤她的電影，感覺和她是老朋友了。在一次協會講座中，她談到鏡頭語言和文字語言的差異，她說在文字裡，沒有時間限制，可以大段地、整頁地，甚至多頁地描寫一個人或物。但在鏡頭裡，你只有三秒鐘，三秒後，你的鏡頭就必須移到別處。

鏡頭總是在變動，我感覺她本人也像她的鏡頭一樣多變。每次見到遲導，她都給我煥然一新的印象，她在拍一部新電影，還有一個最直觀的變化是她的髮型，六次的髮型完全不同，我幾乎都沒認出她。

第一次是十幾年前我隨哥哥一起去參觀她先生的影像公司，那裡先進的編輯技術和場面製作令我讚嘆不已。那次她梳著乾淨俐落的兩根大辮子，穿著寬鬆花襯衫。最近的一次是去年深秋在高校聯盟文學社《我和八十年代》新書發布會上，她理著齊耳的波波頭，灰毛衣、七分黑褲、平底黑皮樂福鞋，相當時尚。

發布會的第一個節目是遲導和另外兩位電影人的訪談，三人分別講述了各自在一九八○年代的經歷。遲導回憶，毛澤東逝世時，她作為先進知青代表，被選去省城參加追悼會。追悼會上，每個人都必須穿黑色或白色。她穿著她父親的剛染黑肥大軍褲來到省城，那天正好下大雨，由於褲子沒有染好，被雨淋得黑水一股股地往下淌，結果黑褲變成黑綠相間的斑馬褲。

▋自己總是生活在夾縫

1977年1月，她穿著這條肥大的斑馬褲來到中山大學中文系，成為中國最後一批工農兵大學生。她說：「那時我的名字叫遲永紅。」 我想像著，她梳著紅衛兵式的兩條大辮子。

這一年，國家恢復高考，文革後的第一屆正規大學生九月入校。遲導說：我是工農兵大學生，可我接受的是正規大學生的教育；現在我在美國生活數十年，既不是美國人，也不是中國人，我覺得自己總是生活在夾縫裡。

在影視圈裡，人們都稱呼她Anna Chi。從遲永紅，到遲少艾，到Anna Chi，她的名字裡包含著個人及時代的變更，也顯示了不同文化的碰撞，她糾結在中華古今文化的衝突中、在東方和西方文化的衝突中。

一個周末，在矽谷，她接受電影人訪談。這次她的髮型又變了，短髮、斜劉海，前面兩側不對稱，右邊短、左邊長。她身著牛仔襯衫和牛仔褲，腳穿黃色運動鞋，一幅輕鬆隨意的模樣。她談及移民新的寄居地文化與舊的原生地文化之間的衝突，她認為，第一代移民總是承載著舊文化，第二代則承載著新文化。對於像她這樣的第一代，新舊兩種文化沒有真正融合，而是保持各自特色，不斷地彼此衝突。

她講述的故事，不論在長片還是短片，也是中西文化夾縫中人的故事，而且都是「華一代」女性的故事，例如她執導的《失明》、《點心葬禮》、《蟬夏》、《驚奇》、《游泳》，還有這部榮獲宇宙多元文化電影節最佳導演獎、2023年休士頓國際電影節最佳長片獎的《吳奶奶逃跑記》。

因為遲導親身體會到這些少數族裔的艱難，她要讓他們被看見，也讓他們的聲音被聽見。在一篇文章中，遲導寫到：「我覺得這是我的責任，作為一個電影工作者，我的責任應把沒有人，或者說好萊塢主流不會去講、去拍的故事拍出來。」

▋是妳應該原諒妳自己

電影介於藝術和商業之間，從某種意義上說，拍電影也是一種夾縫中的職業。像遲導拍的這些「小眾」電影是得不到好萊塢投資人青睞的，因為他們只注重投資的回報率。因此，遲導選擇了獨立電影人的道路，這條路非常艱難，籌資難，發行更難，尤其在當今高科技的環境中。以前小眾電影還能發行到國外劇院和有線電視，但現在一部線上電影，可以播放到世界各地，這使國際市場雪上加霜，因為現在國外只買轟動一時的熱門影片了。她感到彷徨，不知道獨立電影人的前途會如何。

一九九○年代初，遲少艾留學美國，在加州大學洛杉磯分校電影學院獲得導演碩士學位。自1998年踏上獨立電影人的旅程，她是編劇、製片人和導演。她在這條路上走了將近三十年，她說她會堅持走下去，「我的聲音微弱，但它確實存在。但如果我不這樣做，那微弱的聲音就會消亡。」

遲導感覺自己「卡在夾縫中」。我想起，在鄰里散步時，看到的路邊石縫裡長出的蒲公英；在蒙塔拉海灘，看到的海邊雛菊，那些美麗的紫色雛菊，盛開在岩石邊、岩石縫裡。在夾縫中生存，就意味著必須像石縫裡的花兒那樣頑強，忍耐和適應有限的資源，耐旱、耐貧瘠、植根於深處。

《吳奶奶逃跑記》影片中，吳奶奶一行四人到達卡梅爾，女兒及其丈夫也趕到了卡梅爾。吳奶奶來美國時，帶著兒子，把十八歲的女兒留在家鄉，心中一直對女兒有愧。儘管六年後女兒來美與母親團聚，可兩人之間的隔閡未解。在卡梅爾的醫院病榻上，母女倆有以下這樣一段對話。

吳奶奶：「因為妳堅強、有毅力，所以我放心把妳留在中國，而不是妳弟弟，妳明白嗎？」

女兒：「媽，妳是不是總覺得我在怨恨妳？其實我沒有。」

吳奶奶：「那妳原諒我了？」

女兒：「我早就原諒妳了，是妳應該原諒妳自己。」

▋石縫裡的花找落腳點

吳奶奶和女兒和解了，她和過去及死亡也和解了，她從容微笑著對孫女說：「我們就像蝴蝶，只活一個季節，然後就消失了。」影片結尾，奶奶、女兒和孫女和解了，三代人相擁在一起，海浪滾來，橘紅的霞光籠罩著海灘，多麼美好的畫面。

遲導說：「我是一個樂觀的人，總是看到半杯水滿。」 在她的影片裡，憑藉某個契機，劇中人打開心扉，因相互交流而矛盾緩解，因相互理解而衝突調和。她相信不同的文化和個性間存在著相互依存的契合點，如同石縫裡的花，尋找到落腳點，就能扎根、生長、開花。

影片剛開始，鏡頭推向吳奶奶的房間，牆上出現一張醫院先進工作者的獎狀。我記得遲少艾在《一封寄不出去的家書》一文中提到她媽媽是醫生，給病人處方上的筆跡漂亮又豪爽。該片於2019年拍攝完畢，次年開始編輯。這期間新冠疫情爆發，全世界封鎖，遲導三年多不能回國看望老母，她寫到：「我在視頻裡無助地看著我媽一點一點地消失在老年失智症的病情中……但有件事很有意思，就是不管我媽失去了多少記憶，只要家裡來人，她就跟人說，而且是不停地重複說：『我是省級勞模啊！』」 這張獎狀是不是她媽媽的獎狀？

還有一個細節也讓我會心一笑，片中的孫女好友甩動短頭髮，左側一縷紫髮和兩縷綠髮閃動。遲導家裡養了七隻雞，她每天能收撿五、六顆雞蛋，這多彩的髮型是不是受公雞尾巴啟發？下次見到遲導，我一定都想問清楚。（寄自加州）