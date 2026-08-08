法國哲學家蒙田（Michel de Montaigne）曾說：「即使坐在世上最高的御座上，也仍只是坐在自己的臀部上。」反過來說，即使只坐在自己的臀部上，亦能如皇位般駕馭世界。這就是我說的，在自己的世界裡耍帥。

在網路上看到香港 離島上一間餐廳老闆的故事，他銀白色搆肩的長髮隨海風勁舞，酷斃了，成為小島上「有名的一景」。不單餐廳菜式豐腴味美，他隨身播放的中外各式流行音樂也加入成了自己的特色。

他年輕時是一名船員，隨風浪浪逐世界各地，養成了頗為浪漫的精神世界，他的世界前面一直有海浪翻飛。他積存了許多當年做船員時採購的各地紀念品，其中有一件日本女士送他的和服，當他展示寬大亮眼的袍服時，好像黃袍加身般神采煥發，或許裡面隱藏了特有的情愫吧！

他聆聽歌曲的樣子，會感覺那些歌曲彷彿海水聲，帶著他抽離窄礙的小飯店，行到某個幻夢或引發的寬廣的世界裡，這興許就是他帥爆了的潛因。

我不覺想到蘇軾的〈定風波〉，人皆因遇雨而狼狽，唯獨蘇軾不覺 （好像白髮飄飄的老闆在嘈雜的餐廳聽自己的樂音），蘇軾自己的音樂就是「吟嘯且徐行」，成就了我們中國人最灑脫的「也無風雨也無晴」，不以物喜，不以己憂。

存在本身是一件很複雜的事情，牽扯外在各樣眾多的纏繞，然而生活在目前現下自己的時刻裡很簡單，不過就是在自己的世界裡耍帥，坐在自己的寶座上駕風御行。

簡略言之，和自己做最好的朋友。銀髮老人用音樂，蘇軾以吟詞，他們都向著自己跑去，不跟風、不媚外、不懼變，內心中有一處自己的桃花源，有自成的內在邏輯與次序。

有時候，我覺得在自己的世界耍帥，還包括容讓自己的缺陷安頓下來。舉例來說，我的閱讀能力很慢，又偏偏喜愛閱讀，因此望著許多自己想讀的書籍非常著急，那種力不從心的感覺很吃力卻不討好。

先生近年來處於半退休狀態，晚上休閒時很喜歡和我一起看電視，老是用一些好看的連續劇逗引我跟他一起看。每次看完那些沒完沒了的連續劇，覺得身心俱疲，痛悔自己失去了許多看書的時間，自然向先生抱怨。

可我的世界裡一定包含先生，在我們的世界裡一定得有先生最愛看的影視，如果我棄之不顧，亦即扔開和先生共有的一部分交集，那麼我們夫妻之間的情愛便失去了一部分光澤。

如今我學著輕鬆去閱讀，甚至抱著其實不讀哪本書也無所謂，只要我潛心而有興致地閱讀，自然有一種緣分使我和某本書籍交集。

近來，因某種緣分，我每天看世界日報兒童版，從小孩那兒品嘗新鮮的視角，那離我久遠了的起始萌真。又由於孫女推薦，我讀日本漫畫書，其中亦有閱讀不同書目的樂趣，而看連續劇說來也是另一種玩味人生。

何必真在意突然插進的「雨落」呢？歷四季風物變換，品各類讀物佳餚，嚼人生相異表述，意外地感受到蘇軾寫的「已而遂晴」的豐收，好像自己愈發帥氣了。（寄自加州）