班夫滑雪場遠眺群山。

聯合航空 UA2167。飛機輪胎擦地的一聲，像風從身後掠過，把人推向遠方。

機身騰空而起的瞬間，記憶裡忽然浮現那段熟悉的旋律，愛爾蘭音樂天后恩雅（Enya）的Orinoco Flow。愛爾蘭女人帶著風和遠方氣息的聲音，猶如一隻離開巢穴的海燕，貼著長長的海岸線凌空飛翔。

幾十年前，第一次飛往美國的那趟航班上。

機艙安靜得出奇，只有偶爾的嬰啼與咳嗽聲劃破寧靜。窗外雲海陌生而遼闊。前排靠走道的位置，一個年紀相仿的美國小伙子戴著耳機，隨著音樂輕輕點頭晃腦；斜對面的一位中國大姐把毛線繞在指間，一針一線地織著什麼，偶爾抬頭，好奇地打量我一眼，又低頭繼續。我坐在靠窗的位置，彷彿整個世界都與我無關，又彷彿每一張陌生的面孔，都在提醒我：我正離開熟悉的一切。

那趟飛行，身邊沒有你，終點是一所校園，前途卻沒有名字。

一路上，我的耳機裡流淌著恩雅的吟唱，We can reach, we can beach / On the shores of Tripoli / We can sail, we can sail / sail away, sail away, sail away…

此刻，你坐在我身旁，安全帶扣好，目光越過我的肩膀，看向舷窗外的雲層。

過了一會兒，你側過頭來，壓低聲音說：「爸，班夫那邊雪道挺多的吧？我看網上說有的還挺陡的。」

你頓了頓，又說：「要不……我們找個嚮導一起？」

「沒問題。」我點點頭。

你笑了笑，戴上耳機，繼續聽你的歌。青春期邊緣的你，開始有了自己追的偶像。

我們伴著不同的旋律起飛，飛向不同的年紀。

當年的我，懷抱夢想，願意為不確定的未來去冒險；

而今天的你，不再需要用冒險來證明自己。

你只是開始走向自己的世界，而我，坐在你身旁，學著不替你飛。

飛機穿過雲層，陽光從舷窗斜斜落進來。

雲海像被時間撫平的褶皺，舊日的孤身遠赴，與此刻的並肩同行，在同一片高空短暫重疊。

班夫（Banff），我們來了。

路易斯湖就在我們咫尺之外。

湖面被一整夜的寒意封住，像一塊尚未醒來的鏡子。雪線貼著山脊，群峰在霧氣中露出輪廓，又很快被風抹平。松林一片靜默，白雪壓在枝頭，偶爾有碎雪從高處墜落，落地無聲。

風從湖面掠過，打在臉上。世界被雪覆蓋得只剩下白與灰，聲音彷彿被凍住，連腳步落在雪上的聲響，都顯得多餘。那是一種讓人不自覺放輕呼吸的片刻——冷、靜，也近乎震撼。

你站在湖岸邊，看著遠處的雪峰，一言不發。

我站在你身後，隔著幾步的距離。天地遼闊，人與人之間的沉默卻更清晰。

「你走這麼慢，是怕摔嗎？」我還是開口了。

你沒有立刻回答，只說：「我不想走那麼快。」

不是不想走快，是不想被推著走。

這句話在心裡轉了一圈，像雪落進領口，冷得人不自覺縮了一下。

仰泳一百米，本來是你的強項。那次比賽，最後十幾米你卻慢了下來，任由前面的孩子一點點超過你。終點線就在眼前，你沒有再拚。

賽後你濕著頭髮跑過來，把泳帽往我懷裡一塞，笑著說：「爸，我拿了第二名。」

還有那次科學知識比賽，成績貼出來，你的名字排在很後面。回家的路上，你一句話不說。

「不是你不夠聰明，是你做事的態度有問題。」

門在你身後「砰」地一聲關上。隔著門，你丟過來一句：「I know you hate me.」

原來我一直急，是因為怕你輸；

而你一直慢，是因為不想被我的期待追著跑。

路易斯湖雪場的指示牌上寫著：一百六十九條雪道。

嚮導說，可以一級一級來，不必一次走到最難。

上午的雪還軟，你滑得穩，我更多時候是在穩住自己。

午後，冰面露出來，你的速度快了些，我喊：「慢點。」

你回頭看我一眼，把節奏放緩。

高難度雪道入口，風口就在前面。

「我想試試。」你說。

我沒有接話，只把護目鏡推回去，又戴好。

你跟著嚮導消失在轉彎後。

風更大了。我站在入口外側，盯著雪道的彎口。

過了一會兒，你從坡底滑出來，朝我遠遠揮了一下雪杖。

「有一段冰面挺險的。」

「怎麼過的？」

「慢下來，換線。」

風貼著山脊掠過，雪被捲起，又落回原處。

你說：「難一點的地方，得小心。」

我把雪杖遞給你，你替我把護目鏡邊緣按緊了一下。

四月初，卡加利（Calgary）的天依然黑得早。

機場外的燈一盞盞亮著，路面還留著夜裡的冷意。

你靠過來，把耳機摘下遞給我。

「我有點累了，給你聽吧！」

旋律在耳邊慢慢鋪開。

飛機穿過雲層，燈光在舷窗上晃了一下，又穩住。

你靠著我，慢慢閉上了眼睛。

機艙裡只剩下機身輕輕的震動。

風雪退到夜色之外，成了記憶。

夜空裡，一架飛機拖著一線微光，向北飛去。

而我們，沿著另一條航線向南。

我們回家。

家在南方。（寄自維吉尼亞州）

加拿大班夫國家公園冬季雪景。