近日翻閱雜誌，看到一篇文章，說笑有益健康，雖說這是老生常談，依舊看了看眼睛。文章說大笑一次可以延長壽命，而且以天數計算，又說笑有助於疾病恢復，如今有些醫院還開設了大笑療法，不知道算哪一派醫學，我覺得應該接近東方醫學的理念。

中醫學很講究情致，認為很多疾病都是由人的情緒引起來的，在《紅樓夢》中，賈寶玉、薛寶釵、史湘雲三個人都對林黛玉說過，她所以身體不好就是因為她過於憂傷了，假若她能夠時常開懷一些，身體就會好多了。

▋大觀園中最具健康美

當然，林黛玉之所以憂慮過度，以至於傷害到了身體也實在是理由充足，寄人籬下的孤女，怎會不擔憂自己的未來？而這樣的憂心忡忡自然就笑不出來了，身體也就沒有辦法健康了。林黛玉是感傷情緒造成身體受損的典型例子，史湘雲卻恰恰相反。

史湘雲是大觀園裡最具有健康美的女孩子，也是笑的最多的女孩子，而且她一笑便是開懷大笑。八十回本的《紅樓夢》，史湘雲大笑的時候真是不少，出場就是「只見史湘雲大笑大說的，見他兩個來，忙問好廝見。」後頭的故事裡，但凡有史湘雲，多是在笑。

當然，也不知道是否因為愛笑，史湘雲才那麼健康，即便在冰涼的石頭上睡了一覺，卻沒有頭痛腦熱的生一場病，倒反而成為《紅樓夢》最美麗的場景之一。《紅樓夢》中有四大最美好的場景：黛玉葬花、寶釵撲蝶、湘雲醉臥、晴雯補裘。史湘雲是如此的健康，或許是得益於她的樂觀開朗吧！

說到笑，有的人笑點低，略微的笑話可能就會讓他們笑起來，甚至還會笑得前仰後合。而有的人則笑點高，周圍的人都笑了，他們也只是動動嘴角，也不知道是笑了還是沒笑。甚至更有會讓人感到吃驚的，眾人都笑倒了，他們依舊沒有什麼反應，甚至還會問一句：「怎麼回事？」困惑的模樣給人看見了，既吃驚又要笑起來，還會感覺到世上有這樣不會笑的人。當然，這樣的人實在不多，況且各人笑其所笑，旁人實在不必挑剔。

▋眼角嘴邊堆滿了笑紋

反正不論是所謂「高乘幽默」抑或是「淺薄無聊」，只要覺得可笑，那就笑好了，就好像看見他人踩了香蕉皮跌跤，一般人都會哈哈笑了起來，卻不過是喜劇的局面罷了，沒有多少人會責怪笑的人缺乏愛心，更沒有人會想到深究，雖說古希臘人認為「喜劇是惡意的」，到底普通人不會想到那樣多。

我年輕時很喜歡笑，至今猶記得一位英文教師因為發音古怪，總讓我忍不住要笑。有一次上課，老師讀了一個單詞，我笑了一個停不住，終於惹惱了他，將我從座位上提溜起來，陰沉了臉責問我，讓他原本就蒼黑的臉，顯得愈發黧黑起來。

看著老師，我卻笑得更厲害了，全班同學也都笑了起來，一時間，教室裡亂成一團。英文老師沒有料到這樣的場景，目瞪口呆一會兒，摔門出去了。所有的人，包括我都不笑了，大家面面相覷，突然我又笑起來，同學們也都笑起來。可是，笑什麼呢？我並不明白，而我的那些同學，我想他們也不明白為什麼會笑，可能是看見我笑得勢不可當，他們也就跟著笑了。當然，這樣的笑不那麼應該，畢竟，笑別人是很不好的行為。

後來，或許是《紅樓夢》看多了，就以為女孩子應該是「淚光點點，嬌喘微微」才可愛，漸漸的，也就笑得少了。但愛笑依舊是習慣，往往是不笑便不笑，笑起來就「哈哈哈」的，眼角嘴邊就會堆滿了笑出來的皺紋——笑紋。

▋我還是相信笑比哭好

而我相信，臉上有笑紋的人大多是良善之人。當然，很多時候，「哈哈」大笑後，對著鏡子審視，看見臉上的笑紋會有些擔心，這些皺紋是不是會令人顯老呢？卻又忍不住不笑，而笑過之後的心情確實不錯。開心歸開心，還是要提醒自己，下次再笑，就要像後來的史湘雲那樣，拿塊手帕，握著嘴呵呵地笑。

當然，史湘雲後來改成握著嘴呵呵笑，是不是也是害怕眼角唇邊「長」出笑紋呢？這還真是一樁令人費解的事。作為女孩子，總歸是含蓄一些好，但果真要笑時，依舊笑到直不起腰，那也就隨它去吧！否則，連笑的快樂都不那麼痛快了，不是嗎？

人活一場，何苦板著臉過日子？就算青春的尾巴早已不見蹤影，我還是相信笑比哭好。至少笑過之後，心情是好的。我尤其喜歡看見那些臉上有笑紋的人，那是歲月留給快樂人的勳章，有笑紋的臉，真好。（寄自加州）