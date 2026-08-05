巴黎街景。（圖／123RF）

「假如你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼你此後一生中不論去到哪裡，她都與你同在，因為巴黎是一席流動的盛宴。」

我第一次讀到海明威的這部散文集《流動的盛宴》，是在高中時候，那時巴黎對我而言，只是世界地圖上一個遙遠的圓點，是歷史書裡浮光掠影的革命和斷頭台。但當我翻開第一頁，隨著海明威那如重錘夯地般結實的文字，巴黎開始在我心裡有了一種具體的形狀。

那是一種帶有顆粒感的閱讀體驗：冬天的街道，略微潮濕而帶著霉味的空氣，沒有暖氣的公寓，街角那家燈光暗淡的咖啡館……我還能看見那些在塞納河邊移動的背影，穿著粗呢大衣，領口豎起……

▋探尋夢和愛情的靈魂

這本書是海明威在生命的最後幾年整理出來的，那時他已不再是那個在左岸貧民窟裡掙扎的年輕人，他已經成名，已經老去，也開始被酒精和偏執折磨。也許正因為它是「後來寫的」，才帶著那種特殊的溫度，那是一種失去之後，在晚年回望時，仍然緩慢發光的溫度。他在紙上復活了自己的青春，那裡有一個帶著戰後創傷、在巴黎尋找慰藉的年輕人；有一個對未來不確定，卻在努力工作、努力探尋夢想和愛情的靈魂。

書裡的海明威，草率，急於求成，卻又在勤奮地寫作。他像一個貪婪的學徒，在塞納河畔汲取著文學大師們的營養。他渴望得到龐德、格特魯德·斯坦的提攜，渴望改變捉襟見肘的生活，更渴望成名。

在那段日子裡，他的一切吃、喝、睡、愛，都不豐盛。海明威在書裡寫到，為了省下飯錢買書，他常向妻子撒謊說自己受邀去參加午宴，然後獨自去盧森堡博物館看塞尚的畫。他說，飢餓能讓人的感官變得敏銳，能讓人更深刻地理解塞尚畫作裡那些色塊的重量。

然而，正是這種物質上的匱乏，反襯出他筆下那種近乎固執的肯定：「我們吃得好且便宜，喝得好且便宜，在一起睡得好且溫暖，彼此相愛。」（We ate well and cheaply and drank well and cheaply and slept well and warm together and loved each other.）

▋穩住貧窮搖晃的生活

每當我讀到這個「well」，都會不由自主地放慢語速。這個詞在英語中是如此平凡，但在海明威這裡，它像是船錨，穩住了他在貧窮中搖晃的生活。那不是在虛張聲勢，而是在一遍遍確認生活的底線。只要有愛，有一瓶幾法郎的劣質乾白葡萄酒（le vin blanc），有一張可以鋪開稿紙的桌子，生活就是被恩賜過的。這種挽留，並不喧嘩，它靜靜地落在每一個細小的縫隙裡。

我一直在腦海中腦補書裡的那個場景。海明威一個人坐在丁香園咖啡館裡寫作，桌子很小，大理石檯面泛著涼意。他把紙鋪開，鉛筆削得尖尖的，木屑的清香在空氣中跳躍。寫著寫著，他停下來，抬頭，看見一個女子坐在不遠處。

她在等人，她沒有做什麼特別的事，只是偶爾轉頭看一眼門口，又低下頭，理一理那條在冬日陽光下略顯舊色的圍巾。光線落在她的指尖，安靜得幾乎不需要任何解釋。海明威並沒有覺得這位女子的出現打擾了他的思考，反而，他在觀察她的時候，在想像她等待的那個人的模樣時，找到了寫作的起點。

「你所要做的，就是寫下一句真話。」（All you have to do is write one true sentence.）海明威的這句創作準則，不知道是否就是當年在咖啡館遇到那個女子後的靈感迸發，卻道出了寫作最質樸的真諦。他曾把創作比喻成從一口井裡取水，絕不能一次舀乾。要等夜晚那些淙淙的流水重新把井填滿。

那一刻，並沒有發生什麼浪漫或者什麼反轉故事。但某種東西被他用鉛筆保留下來了，像是在厚厚的積雪裡踩出的一串腳印。

▋勾勒巴黎各角落魂魄

海明威用這種漫不經心的白描，勾勒出巴黎各個角落的魂魄。他寫左岸的舊書攤，寫莎士比亞書店的女主人希爾維亞，那是所有流離失所的年輕作家的聖母。他寫自己在那裡借書，寫希爾維亞對他這種窮小子的寬容。

還有那些他遇到的、閃耀在文學史上的名字。他寫菲茨傑拉德，寫那個寫出《了不起的蓋茨比》的天才如何在酒精和妻子的神經質中內耗。海明威絲毫沒有給他們貼金的意思，他幾乎是用一種近乎刻薄的誠實，把這些天才的陽光和陰影都散落在字裡行間。

他在描寫這些前輩和文友時，口吻裡帶著一種複雜的溫情與批判。你會看到菲茨傑拉德那迷人的脆弱，也會看到格特魯德·斯坦那種導師般的霸氣。海明威就像在街邊的舊貨市場挑選古玩，讀者需要耐心地尋找，那些閃光的寶貝就藏在那些看上去並不起眼的敘述裡。這種書寫方式，在多年後的今天，依然在按摩著讀者的心靈。

讀過幾遍不同版本的《流動的盛宴》後，海明威的巴黎在我心裡變得如此清晰和親切。它不是艾菲爾鐵塔和凡爾賽的金碧輝煌，而變成了一種可以停下來的生活方式。你可以在聖米歇爾大道的咖啡館裡坐很久，看雨滴劃過窗欞；你可以走得很慢，去分辨每一塊石板路縫隙裡的青苔。

海明威說：「巴黎永遠不會結束。」（Paris is never finished.）

以前不明白，現在覺得，他說的也許不是城市本身，而是關於它自身的記憶和呼吸。

《流動的盛宴》裡的巴黎，像是一段被光線精心挑選過的時間。它剔除了冗雜的日常，只留下了冬天、咖啡館、寫作、貧窮，以及那些在歲月中被淘洗出來的面孔。海明威寫的時候，那些日子和人們已經像樹葉一樣飄散很久了。但他讓它們留下來，歷久彌新。

▋看見一個等人的剪影

我對巴黎的熟悉是來自這些句子，它們讓我提前走過那些街道，也讓我產生一種錯覺，彷彿在那家「莎士比亞書店」的閣樓上，我也曾寄居過，也曾借走過一本泛黃的舊書，然後在歸還時，在扉頁留下過一個潦草的簽名。

直到現在，我真的要出發了。

我並沒有去打卡凡爾賽宮的欲望，也不想在羅浮宮的人潮裡擠到窒息。我想像一個非常簡單的場景：一張略帶劃痕的木桌，一杯微苦的黑咖啡，一頁沒有寫完的、邊緣起皺的紙。

也許紙上最終空無一字；也許我只是坐在那兒虛度時光，看窗外的人影在模糊的玻璃上交疊散去。但在那一刻，我會想起海明威走過的石板路，想起他在塞納河畔坐過的那把長椅。在時空重疊的瞬間，我會放慢呼吸，去聽這座城市的心跳。在微風穿過街道的縫隙裡，去感受那個倔強的靈魂留下的、尚未散盡的餘溫。

我只是想來赴這場幾十年前就在書頁裡定下的約會。

如果在某一個不經意的瞬間，在那塞納河的微風吹過領口的時刻，我也能停下來，寫下一句不那麼完美，卻足夠真實的話；或者只是抬頭，看見一個瞬間，看見一個等人的剪影，看見一隻落在舊書攤上的鴿子。

那麼這一趟就足夠了。巴黎會成為我的一部分，成了那一席即便離開也會終身隨行的流動的盛宴。（寄自新澤西）