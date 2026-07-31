東京羽田國際機場溫泉酒店眺望海景之雲霞交融。（圖／作者呂紅提供）

似乎在做夢，悠哉悠哉地躺在椅上，與女伴閒聊著。正是夕陽西下時分，天邊雲彩與海面波光交相輝映。雲霞鑲著金邊，在天空中變幻流轉，時而飄忽，時而溫柔；遠處雲開霧湧，竟隱約透出幾分印象派畫作的神韻。

這是一次偶遇，也是平生第一次在國際機場酒店望見如此美麗的海景。

▋天花板演繹童話

雲彩變幻莫測，像極了一對擁吻的戀人。停留半個時辰後，畫風又變了，意識流隨著雲彩流動。豆蔻年華曾與閨密在高樓陽臺上坐看雲起雲落；懵懂年歲，凝望天花板水漬演繹的童話；還有幼稚園的窗外，夜風吹動樹葉那無窮無盡的剪影……

尋夢北美，飄洋過海在媒體打拚的經歷。前老闆一身豪氣，從香港 移民金山，創辦餐飲業並經營華文媒體，卻不料心臟病突發倒在高速公路旁，年僅四十九歲。同仁們前往弔唁慰問，但見那山頂豪宅，偌大游泳池倒映著一片幽幽青空。

前時在南方某酒店高層游泳館裡，透過巨大的落地玻璃窗眺望遠方……聯想到新加坡 高空泳池，倒映天空，俯瞰都市，一覽無餘，刺激而又震撼。

游泳、桑拿和泡溫泉雖不稀奇，但在樓頂端視野下，一邊泡溫泉，一邊欣賞落日餘暉，暢聊人生，別有一番滋味。

人漂浮在水面上，思緒卻漫無邊際。觸景生情，許多早已湮沒於歲月塵埃中的往事，也悄然浮現。

記得炎熱的夏天，小學同學們經常結伴去東湖游泳。那時剛學會憋氣潛水，還不會抬頭換氣，小女生們一般都只敢在淺水區玩耍。後來膽子漸漸大了，便開始冒險往深水區遊。估摸著到中間鐵網的距離，一口氣潛過去，抓住攔網喘口氣，再遊回來。

▋領悟到水火無情

有一次不知怎麼估算失誤，伸手抓攔網竟沒抓著，抬頭一看，前方還有一段距離。這下慌了，手腳亂撲騰，還嗆了好幾口水。危急時刻，一個男生朝我扔來一個球，可慌亂之中哪裡抓得住？那個水性極好的男生便游了過來。求生欲促使我一把抓住他的胳膊，好不容易才回到能站穩腳跟的淺水區。驚魂未定，半天才緩過神來。男生的胳膊也被我抓出了幾道紫印。

從此才真正領悟到什麼叫「水火無情」。

後來，那調皮男生時不時提起自己的「救命之恩」，我總覺得不好意思，便有意躲著他。再後來，各自升入中學，便再未相見。恐怕那場生死一瞬，於他而言也早已淡忘了吧！

記得最有趣的一次是冬泳，在鄉野水庫。正值寒冬臘月，自恃年輕，想借此鍛鍊意志與膽量。捲起衣袖褲腿便下了水。那刺骨寒意瞬間從雙腿迅速蔓延至胸口，臉色發青，嘴唇發烏，渾身雞皮疙瘩直冒，冷得不停發抖。

岸邊的女伴看得提心吊膽，連聲驚呼。我上岸喘了口氣，又鼓足勇氣再次下水。那種沁入骨髓的寒冷與疼痛，再度席捲全身。終究難以堅持太久，只得上岸作罷。不過，也算為初生牛犢般的年歲留下人生印記。

在健身館游泳，邊體驗邊感悟這個多彩而有趣的小世界。

▋挑戰自然的興奮

遊者動作各異，技術高低不同，形形色色，甚至還能從中窺見幾分人情世態。譬如有的人慢悠悠地像只海龜，擋住後面一串游泳健將；有的人則橫衝直撞，攪得滿池水花四濺，動靜之大、氣勢之強，彷彿劈波斬浪的快艇。不僅獨占泳道，連旁邊水道的人也避之不及，被濺得滿頭滿臉都是水。

那霸氣十足的神態，不禁令人聯想到「老川」大剌剌撥開眾人站到C位時，各國首腦臉上那種尷尬而錯愕的表情。呵呵。

像咱這樣既非高手、又非「海龜」的急性子，常常處於兩面夾擊之勢。一場游泳下來，既有體育競技般的緊張與疲累，又有身心四肢徹底舒展後的輕鬆與暢快。

前些年，無意間逛到金山灣久聞其名的裸體海灘。遠遠望去，沙灘上橫七豎八地躺著、坐著、站著許多白人。他們神態坦然，悠閒自在，反倒是路過的人有些不知所措，看也不是，不看也不是，只好匆匆走過。

在場館游泳時，見泳裝各異，不禁想起自己小時候穿的是媽媽的舊泳衣，比例稍大，肩帶總要往上提。渾身包裹得嚴嚴實實，僅露肩膀，下擺還有一道裙邊，十分保守。而今女孩們身著三點式凸顯玲瓏曲線，豪放大膽。

但見衝浪的男女在狂風巨浪間忽隱忽現，充滿了挑戰自然的興奮與快樂。同行友人也受到感染，忍不住脫下外衣縱身躍入海中，結果被大浪打得連摔幾個跟頭，又嗆了好幾口水，場面頗為驚險。

岸邊的我拍手大笑，卻再也沒有當年的勇猛與瀟灑了。

每當看到冬泳愛好者迎著寒風沖入大海的鏡頭，心裡都忍不住讚嘆並泛起一陣浪花。

▋思索人生的奧妙

的確是，有時人活得太累，忙忙碌碌，彷彿苦行僧一般，卻忘了給心靈放個假。去遠足，去欣賞名山大川之美，去領略自然風光與令人嘆為觀止的人文景觀。不意間一瞥，竟生出幾分欣然：人生旅程或長或短均已文字留存。

從如果你生在一個註定要崩塌的世界，你還會選擇真誠的去愛、去恨，悲欣交加嗎？願你在夢裡醒著，也願你在醒著的時候看到夢裡最真實的一瞬。

東瀛之旅雖短，卻又豐富。文友相約，在郊外天然溫泉體驗何謂「極樂湯」，躺在熱石上閉目養神、身心通暢；美女們嘻嘻哈哈，品味沖繩島獨特的南洋風情；在兒童樂園擺拍、尋回久已淡忘的童趣；於東京都立大學的草坪上，重拾青澀年華的笑靨；漫步淺草寺、上野櫻園、橫濱港口……又或佇立摩天大廈之巔，遙望富士山雪頂在陽光下熠熠生輝。

八方遊人慕名前往，親身感受那夢幻般的美景，並思索藝術、旅遊與人生的種種奧妙，尤其是在那一刻。

夕照晚霞，海灣波光粼粼；長橋倒映水中，天地澄明，恍若仙境。（寄自加州）