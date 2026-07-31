加州 帕薩迪納（Pasadena）的陽光正好。

朋友說要帶我們去看噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL），今年恰逢它成立九十周年。引路的是一位退休 工程師。他小時候想當天文學家，後來進入JPL，從事導航工作，參與過包括旅行者號在內的多項深空探測任務。那艘旅行者號如今仍在遠離太陽系的途中，而他已經退休多年，偶爾還會回實驗室幫點忙。

▋神祕色彩的實驗室

那天並非公眾開放日，我們一行六人，跟著他穿過停車場，走進這座在外人眼中多少帶著些神祕色彩的實驗室。

展廳陳列著探測器模型、任務徽章和歷史照片。他一路講解，說得並不多，也不刻意渲染。那些驚心動魄的發射、登陸與軌道修正，從他口中說出來，倒像是在講幾十年前辦公室裡的一樁舊事。

控制中心的模樣，與我想像的不同。原以為會像科幻電影裡的指揮大廳，巨大的螢幕鋪滿牆壁，燈光閃爍，數據如急雨般傾瀉。實際上，它更像一座安靜的小劇院。二樓是一排排座位，供訪客觀看。樓下才是真正的控制區。幾排弧形控制台面向前方的大螢幕排列著，沒有電影裡的未來感，甚至顯得有些樸素。

工程師忽然低聲問：「想不想下去看看？」我們立刻點頭。他領著我們走到飛行控制中心入口，拿出工作證，在門禁上刷了一下。機器沒有反應，他又試了一次，還是不行，他笑著說：「退休太久了。」

恰在這時，裡面有人出來。看見是他，臉上立刻露出熟稔的笑容，寒暄幾句，便把門打開，讓我們進去。原來，門禁系統已經忘了他，人卻沒有。

我們穿行在控制台之間。有人俯身指著地上嵌著的一塊銘牌，上面泛著幽暗的紫光，笑著說：「The Center of the Universe.」——宇宙中心，大家都笑了。

天文學家早已告訴我們，宇宙並不存在一個絕對的中心。可站在那裡，看著牆上即時顯示的深空任務狀態和遍布世界各地的深空通訊天線，我忽然覺得這句話並非全無道理。

深空中的探測器，將微弱的訊號送回地球；地球上的工程師，將指令發往深空。那些跨越漫長距離的資訊，最終都匯聚於此。對於那些在深空中孤獨飛行的探測器而言，這裡，真算得上一個中心。

▋幸運花生被留下來

銘牌下方，還刻著一句話：Dare mighty things——敢為大事。沒有人特別提起它，它只是靜靜地躺在地上，任人跨過。

我抬頭時，卻看見二樓觀禮席的玻璃牆後，不知何時來了一群學生模樣的訪客。他們趴在玻璃上，隔著一道透明的牆，辨認樓下的控制台，猜測哪一個座位曾發出飛向木星的指令，哪一個座位曾等待來自深空的訊號。聽不見他們在說什麼，玻璃上只留下幾枚淺淺的指印。

我在控制台前拍了照，隨後四處張望，無意間瞥見一件有些奇怪的東西。桌上放著一瓶花生。透明玻璃瓶上，貼著 JPL的標籤。在滿是精密儀器的控制中心，這尋常之物，反而格外引人注目。工程師順著我們的目光，笑著說：「這是幸運花生。」接著講起一個流傳多年的故事。

很多年前，一項任務接連失敗，一次又一次嘗試，一次又一次失望。到了最後，甚至有人說，再失敗就要放棄了。工程師們把軟體、硬體和流程全部檢查了一遍，卻找不到原因，直到最後一次嘗試終於成功。大家總算鬆了一口氣。有人追問：「到底改了什麼？」答案是什麼也沒改。

一位資深工程師想了想，補了一句：「如果一定要說有什麼不同，那天我帶來了一瓶花生。」後來這瓶花生便成了幸運花生。每逢重要任務，它都會出現。

說到這裡，大家都笑了。誰都知道，真正讓任務成功的不是花生，而是無數工程師的計算、測試與堅持，可花生還是留了下來。在控制室裡，一邊是飛向深空的探測器，一邊是一瓶幸運花生。最尖端的科技與最樸素的願望，安靜地擺在同一個房間裡。

離開控制中心時，工作人員遞給我們兩張貼紙，一張寫著：「Journey to a Metal World · Psyche」——赴一顆金屬星球之約；另一張寫著：「I've Been to the Center of the Universe」——我到過宇宙中心。

▋彷彿他昨天才下班

我把貼紙收進背包，走出大樓時，帕薩迪納的陽光正好。停車場安安靜靜，彷彿這裡不過是一處普通的辦公地點。然而就在這些看似平常的房間裡，人類曾把目光投向火星、木星，投向更遠的地方。

回想那天的參觀，想起控制室，想起那瓶幸運花生，也想起帶我們參觀的那位退休工程師。路上聊天時，他說起年輕時在實驗室的日子，語氣平和，偶爾開句玩笑。眼前這位和藹健談的老人，看上去與鄰居家的長輩並無不同，很難讓人聯想到那些飛向深空的任務。

探測器會老去，系統會更新，控制台終將被新的控制台取代。旅行者號還在飛，二樓玻璃牆上的指印，也終會被擦去，那塊寫著「敢為大事」的銘牌靜靜地躺在地上。門禁系統已經讀不出他的工作證。門開的時候，裡面的人卻依然認得他。

回家後，我把兩張貼紙夾進書裡，一張寫著前往金屬世界，一張寫著宇宙中心。後來想想，那天最難忘的，卻都不是它們，而是他們笑著叫出他的名字時，彷彿他昨天才下班。（寄自加州）