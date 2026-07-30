父親71歲便離我們而去，至今已有35年。多年來我忙於教學，為稻粱謀生，從未靜下心來寫下幾段像樣的文字，以緬懷那滋養並庇佑我一生的父愛。

去年只是倉促成文，平靜的日子裡，心海卻不時湧起父愛的暖流。不時獨坐書桌前，展紙整理思緒，總想以文字為菲薄的祭奠，寄託對父親的追念，也稍安自己長久以來的思念之心。

▋內外兼修的謙謙君子

父親范祖德，人如其名。他的相貌之美，近乎中國傳統審美中所推崇的端方之相，眉目清朗，鼻梁挺直，面容溫潤而端正。在我的感受裡，他的風貌甚至可與潘安之美相映照，帶有一種從舊時光裡走出的清貴與從容。也正因如此，當年外婆初見便頗為中意，最終將他擇為佳婿。

單純的外貌之美，如同盛夏的果實，雖鮮美卻不持久。而父親的形象之美，不止於自帶光芒的英挺外貌，更在於他是一位內外兼修的謙謙君子。他有令人驚嘆的心算能力，也有堪稱字帖的工整筆跡。更重要的是，他具備扎實的業務能力，使得他在解放前便能在外資企業立足謀生，並在工作中不斷晉升，逐漸成為公司的中堅骨幹。

父親在家庭生活中，卻並無外界所見的「高級白領」氣派。每逢周末，他常讓我們隨母親外出短遊、品嘗點心，自己則留在家中整理環境。家中的每一個角落，甚至犄角旮旯，他都會仔細清掃一遍。家庭生活如同一條航行於海上的小舟，需要雙槳的默契配合，父母不同的愛與分工，使我們的成長始終處於一種穩定而溫和的支撐之中。

這種影響也悄然進入了我的日常，我自小便習慣將環境收拾整齊，即便在上班前，發現床罩未蓋正、餐桌上物品未歸位……也會在匆忙之中先將其整理妥當。這種習慣，也曾被不少熟悉我的人評價為「潔癖」，我也欣然默許。這究竟是父親基因的賡續，還是母親愛潔習慣的影響？想來，大約是兩者兼而有之吧！

▋嘉詞懿語在歲月沉澱

待家中的環境被拾掇得整潔舒適之後，記憶中的父親，常常獨坐於天井的一把藤椅上，津津有味地讀書。直到今天，我腹中許多箴言警句、嘉詞懿語，依然都源自父親當年的耳提面命，在歲月裡一點點沉澱下來。

後來我走上語文教學崗位，也把這種積累視為學生學習語文、尤其是寫作的重要根基。我始終認為，語文能力最終還是要透過文章來體現。文章雖小，卻關乎遣詞造句、思想認知、情感熏陶與邏輯力量，它們彼此關聯，缺一不可。好詞佳句，如同炊食之材；而思想、認知、情感與邏輯兼備者，方可稱得上善於烹調的巧婦。如此，許多學生原本視為畏途的作文，也便漸漸能夠應對自如。

在多年的教學實踐中，我也愈發確信，重視語言積累，是科學而切實有效的方法。無數學生寫作能力的提升，便是最好的證明。大學畢業以後，我一直在上海市重點高中擔任語文教師，我熱愛自己的職業，而且越教越覺得其中有滋有味。而這種滋味，究竟是源於父愛的庇佑，還是一種血脈中的薪火相傳？想來，大約也是兼而有之吧！

▋真正「抵萬金」的家書

父親留給我最經典的愛的場景，就是他在寬大的寫字台前伏案書寫的身影。他端坐其前，不斷地寫著這個那個。那些為日常業務所做的準備，我當然既看不懂，也並不感興趣。但至今難忘的是，他在燈下將多張信箋一一擺整齊，每一張信箋後面都墊著複寫紙，鋪展妥帖之後，再用環形針在上頭固定。

父親寫信，猶如寫日記，又像寫章回小說，積累到一定厚度，他便用自己製作的寬大牛皮信封，將它們整齊裝入。有一段時間，姊姊在外巡迴醫療，大哥在北京學藝，二哥在黑龍江「戰天鬥地」之後又在哈爾濱讀書，而我在上海小三線工作，父親別出心裁的寫信方式，使我們兄妹4人，即使天各一方，也能同時收到被同伴視為奇物的厚厚信袋，那是真正「抵萬金」的家書。

父親不僅是在溝通我們與家庭之間的信息，更是在這些厚厚的家書中，把他的愛、教育與引導自然地融匯其中。家書也因此成為滋養我們兄妹生命的養分，是強健我們精神與意志的重要力量。這些場景與家書，雖然已經過去多年，但在我們不斷地回味、接受與自我教育中，早已內化為生命的一部分。

▋形成生命滋養與延續

如今我已退休多年，但仍熱愛閱讀與寫作。寫作過程中的自我整理與精神淨化，已經成為生命中不可缺少的一部分。即便身處異國他鄉，我也從未感到所謂「好山好水好寂寞」的孤清感受。相反地，在安靜的環境中，我的思維之河始終在流動。我總想多看一點、多學一點、多寫一點，這已成為我當下生命的常態與追求。我認為，這是父愛與我自身之愛共同形成的一種生命滋養與延續。每當想到此，我便對父親充滿深深的感恩之情。

有人說父愛如山，而我始終覺得，女兒愛父之情如水。山清水秀，山水相依，歲月無聲，而深情長在。（寄自德拉瓦州）