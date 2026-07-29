三年了，我們的釣魚 戰績無比穩定，始終是零的狀態，別人一竿下去銀光閃閃，我們一下午只收獲紫外線。太太說是「運氣差」，我覺得更像是魚群集體對我們有意見。

周末我們又驅車四十英里去德州 康羅湖（Lake Conroe），入口窄得出奇，駛進去不到五十米，一個收費亭跳了出來：入園十元。

十元！我和太太對視了一眼，節儉、不甘、倔強，還有一點點「我們是不是又要白忙活」的預感。「撤嗎？」「撤吧！」說得輕鬆，做起來卻像執行一項高難度任務。

汽車後視鏡裡，樹枝像一隻手指隨時準備刮我一刀。太太不說話，但我能聽見她的呼吸，比平時淺一點，也快一點。三十多米的倒車，退得我像走完一段人生的回頭路。好不容易退到岔路口，壓著那條明晃晃的實線，鑽進對面的出園道。那一刻，我甚至有點得意自己能完美脫身。

然而，太太突然低聲說：「後面……有兩輛警車。」兩輛黑白警車，一前一後，像兩隻沉默的猛獸，正貼著我的車尾。那一瞬間，心往下一沉。

這種感覺來自肌肉記憶，有了私家車後，漸漸察覺到，警察執法的地點永遠出人意料，在公路轉彎後的死角，大起伏道路反斜面的背後，或者藏在某條小巷裡，舉著測速儀靜靜地等著。你根本沒有防備，因為主觀上沒有惡意，速度就在不知不覺間越過了那條線。

警燈一亮，自己變成了「壞人」，不是動畫片裡的大壞人，只是一個踩錯了線的普通人。幾次截停之後，這種反應已經刻進了身體。

一種「因小失大」的荒誕感從胸口升起，倒車、壓線、掉頭……我腦子裡飛快地把自己判了個輕罪，罰單是免不掉了。

太太輕聲問：「為十元錢……至於出動兩輛警車嗎？」這句話讓我意識到：事情已經不只是十元錢本身。我減速，警車也減速；我提速，警車也提速。那種「被鎖定」的感覺，像一隻無形的手按在後頸上。

就算警察蹬著一輛掉鏈子的板兒車追我，我也不敢逃跑。不是怕他們，是怕被誤會。成年人最怕的不是懲罰，而是突然被世界當成另一個人。

終於，警燈真的亮了，短促的警笛，像一記錘子敲在心口上。靠邊停車，熄火。臉上發涼，眼眶發緊，兩條胳膊像灌了鉛，完了。

在懊惱和不安之下，我和太太開始把這難堪歸咎於對方的草率和「財迷」。話還沒說一兩句，警官已經走近了。我降下車窗，雙手放在方向盤上。警官手扶佩槍，目光從我臉上掠過，在太太身上停了一秒，又認真掃視了後座一圈。

「警官……我們只是……」抬起不聽話的手，我努力指了指那塊收費牌。他的眉頭微微皺了一下，像是把某個「可能的危險」從清單裡劃掉。空氣裡沒有異常，神情才慢慢鬆下來。

「先生，剛才看到你走走停停，又倒車又調頭……要麼車出了狀況，要麼人遇到麻煩，所以來確認一下。」嘴角帶出一點笑意：「現在看起來，你們只是……不太想交那十塊錢。」

兩輛警車優雅地掉頭，像什麼都沒發生過。夕陽照在湖面上，金光一片。後行李廂那副嶄新的釣魚竿正靜靜地躺著。一條魚也沒釣回來，故事卻撈了一籮筐，比幾條鮮魚還鮮。十元省下了，更是憑空賺了一筆。（寄自德州）