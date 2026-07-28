AI重點 文章重點整理： 重點一： 維平臨終之際，被家人團團圍住，場面溫暖而沉重。

維平臨終之際，被家人團團圍住，場面溫暖而沉重。 重點二： 四十多年前，堂姐夫來北京時，目睹維平因外貌不同而長期受歧視。

四十多年前，堂姐夫來北京時，目睹維平因外貌不同而長期受歧視。 重點三：一張塞進公事包的紙團，促成堂弟一家赴美，圓了移民夢。

維平躺在床上，周圍站著他最親的人，兒子媳婦女兒女婿，孫子大大小小，把病床團團圍住。太太握著他的手，這一刻終將來臨。

四十多年前，維平的堂姐夫第一次從美國到北京，辦事訪親戚，大家把堂姐夫當成希望之源，爭先恐後對他訴苦。幾天下來，維平的心情落到谷底。

堂姐夫注意到一人，默默地站在一旁，濃眉緊鎖，臉上無光，是混血吧！長得同別人不一樣。堂姐夫被親戚包圍，無法分身，也就沒去打招呼。

回美那天，不少人送堂姐夫去機場，殷殷話別，臉上全是不捨。他又注意到這位太太的堂弟，站在不遠處，仍然是兩眼無光，鬱悶地望著他。

不知那裡來的衝動，堂弟在地上撿到一張餐巾紙，怱怱忙忙寫了一堆字，跑到堂姐夫身旁，一句話不說，把紙團成一團，塞進堂姐夫的公事包。忙著過海關的他，完全沒注意到堂弟這突發的舉動。

回到家後，清理公事包，一堆雜物，他請太太過目，不要的全丟掉。太太看了看，好像全可丟，就在這些東西永遠消失之際，她忽然注意到那不起眼的紙團，出於好奇，隨便打開來看看。

「我在中國非常不快樂，就因為我長的和別人不一樣，大家不接受我。我已忍氣吞聲過了一輩子，但現在看到兩個無辜的兒女，他們也因為他們的長相受到歧視 ，我心就碎了，希望你們救救我們一家人，幫我們到美國。」紙上草草出現這段文字，她流著淚把破紙給他看，他也淚流不止。

就這樣，他們千辛萬苦接了堂弟一家來美，整整四十年，堂弟也緣了他的美國夢，在美國建立起十一口人家，而這數字仍在增長。（寄自加州）