尋醫治病 別自尋煩惱

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者罹患侵略性乳癌後，刻意不查網路資料以免徒增焦慮。

作者罹患侵略性乳癌後，刻意不查網路資料以免徒增焦慮。 重點二： 她先向家醫求助，再靠人脈聯繫到波士頓頂尖癌症中心醫師。

她先向家醫求助，再靠人脈聯繫到波士頓頂尖癌症中心醫師。 重點三：治療期間她仰賴醫療團隊與家人朋友支持，保持樂觀面對變化。

幾年前，我得了乳癌，是一種侵略性強的乳癌。不過當時只有我不知道嚴重性，因為除了醫師告訴我的，我沒有上網查詢任何相關資料。家裡人查了，也不會讓我知道。醫師更不會說：「妳慘了，不好治。」醫師說：「有一種新療法，配合新藥非常適合妳。」

網上的資訊龐雜，真假難辨。我不是醫護專業，更難分辨什麼是可用的，什麼是特例。除了給自己找堵，沒什麼好處。

所以，我的結論是，偷懶也沒什麼不好。因為不給自己找煩惱，治療期間，我的心態很好，能吃的時候吃，能睡的時候睡。

在完全把自己交給醫師之前，還是必須做點功課的。波士頓有全美數一數二的醫療中心，其中的一個癌症 中心更是聞名遐邇。

查出乳癌時，我問照顧了我幾十年的家醫：「有沒有可以推薦的醫師？」他說只要去這一家癌症中心，每位醫師都是個中翹楚。

很快就驗證了家醫的說法。我打了一個星期的電話，總得不到回應，他們太忙了，病患太多了。老公上班時和同事提起求醫的困境，他的一位同事說：「我舅舅是那家醫院說話擲地有聲的人，我跟他打一聲招呼。」

隔天我接到大人物祕書的電話，祕書告訴我：「不用擔心，我們幫妳約了一名很棒的醫師，他的助手很快會打電話跟妳安排時間。」原來不管在哪裡，有沒有關係，都大有關係。

開始治療前，有一些準備工作，我和抽血做檢驗的護士閒聊。她隨口問：「妳從哪裡來？」我愣了一下，我在波士頓住了幾十年，很久沒有人問我從哪來了。心想她大概是問我的原生地，於是我回答：「台灣。」

她接著說：「好遠啊！妳現在住哪裡？」我說了一個離醫院不遠的城區。她又問：「還住得慣嗎？」我回答：「當然啊！住了幾十年了。」她大笑。

原來她以為我專程從台灣來治病。她接著解釋，在這裡工作，經常可以接觸到世界各地專程來求醫的病人，不少都是各地的政經人物，畢竟自費來看病所費不貲。

輪到我大笑：「我不是什麼政要，但是我有很棒的醫療保險。」說完我倆一起笑。

偷懶必須有底氣，而我是個有福氣的懶人。除了醫療團隊，我還有一張強大的愛心網支撐著。他們是我的家人、朋友、鄰里、還有公司的老闆和同事。我把醫療交給團隊，日常食衣住行，則有愛心網緊緊包裹著。

我只負責，躺在沙發上哼哼唧唧，以及悼念我失去的滿頭秀髮。

查出乳癌時，我沒哭。化療帶來的身體疼痛，比生產難受，我也沒哭。頭髮大把大把掉落時，我哭了。

我的頭髮比臉好看，買菜排隊付帳時，後面的人只看見我的頭髮，經常有人讚美我的秀髮。現在不管是從前面，還是從後面看，都不會有人誇我了，怎能不哭？

後來覺得，那幾滴淚也浪費了。因為，我找到了和我髮型一樣的假髮。而且治療結束後，頭髮開始再生，每個階段都有驚喜。

光頭時，自己看著，像個慈眉善目的得道高人；長出一、兩公分時，又像個俊俏的小伙子。

我的頭髮硬氣，好幾公分長了還不服軟，直挺挺立著，我覺得像怒髮衝冠。老公還特地拿了一件紅外套讓我披上，然後很開心地說：「妳好像英國皇家衛兵。」

我現在很好，而且誰也不知道，是無常還是明天先到，反正開開心心的過一天，是一天；碎碎唸的抱怨一天，也是一天。我選擇碎碎唸。

現在家裡只有倆口子，老公從來只選擇想聽的聽，不想聽的聽不見。我把心裡所有的髒東西清出來，日子一天過得比一天清爽。我們彼此扶持，各自安好。（寄自麻薩諸塞州）