AI重點 文章重點整理： 重點一： 嘉義鴻圖書局陪伴居民三十三年後於2024年9月底熄燈。

嘉義鴻圖書局陪伴居民三十三年後於2024年9月底熄燈。 重點二： 書局裡老闆娘熟記常客，問候成為城市溫柔而固定的日常。

書局裡老闆娘熟記常客，問候成為城市溫柔而固定的日常。 重點三：老書局消失後，嘉義街區記憶與生活溫度也隨之被翻頁。

傍晚六點，台灣嘉義文化路的車聲滲進中山路，鴻圖書局剛好正關上鐵門。

沒有拉閘那種劇烈的聲響，而是緩慢、近乎禮貌的動作，就像關上一本讀了很久的書。櫃檯的燈還亮著，照著內部排列緊密的書架，像是捨不得熄燈的眼睛。站在門口的片刻，腳底還能感受到書局多年磨出的地面微微下陷，那是無數雙鞋子與時間共同踩出來的痕跡。

曾經常來這裡買參考書、翻小說。高中那年冬天，為了考試，每周日下午的例行路線是在火車站前下車，走到鴻圖書局，坐在二樓靠窗的位置複習，身旁擱著一杯手搖飲50嵐。書局樓梯口貼滿了各式告示，有些泛黃，貼著名人的推薦書單，也有「請勿外食」的提醒，那杯手搖飲總是在袋子裡小心藏好。

樓下的老闆娘總會在我經過時抬起頭，語氣平緩地問一句：「今天也是補數學嗎？」聲音裡有一種習慣的親切，像每天早晨準時開店時推開鐵門的那一下。偶爾她會再補一句：「上次那本你看完了嗎？」她記得誰常來，誰已經許久沒出現，誰總是走得太匆忙。

她的問候像嘉義午後的風，緩緩吹過騎樓的陰影，輕柔而持續。那份溫度藏在日常的節奏裡，像老屋的木門，一推一闔之間都有聲音。她不多說什麼，只在櫃檯抬頭的一瞬，讓人感覺被記得。

這樣的相遇總讓我想起嘉義的步調，慢得像陽光在屋簷上移動，卻不曾停下。風穿過書頁，紙張翻動的聲音與她的笑聲交錯，成了一種靜靜的陪伴。她或許不認識你全部的名字，卻能從一句問候裡，說出生活的溫度。

那樣的片刻，總讓我想起這座城市的氣息，安靜、節制，卻從不疏離。街角的陽光斜斜照在老牆上，木門上的油漆被風吹得發白，而她仍坐在櫃檯後面，慢慢地撕開收據、找錢、抬頭微笑。那一幕，像時間的一次深呼吸，也像生活在嘉義最柔軟的方式。

樓上的窗戶望出去是中山路一整排舊建築，日頭往斜角落下來時，簷下的招牌影子就會卡在對面老診所的鐵窗花上。嘉義冬天不算冷，但風很會鑽縫，書頁翻著翻著，時間也跟著過去。常常是耳邊街道變得安靜了，才發現已經傍晚五點半，樓下書局開始播放收音機，熟悉的《望春風》旋律從舊音響裡飄出來，像提醒也是催促。

鴻圖書局開了三十三年，2024年9月底熄燈。那天很多人來送別，有人拿著小時候在這裡買的繪本拍照，也有人靜靜站在門口不說話。鐵門緩緩拉下，老闆和老闆娘還站在裡面，燈沒關。有人喊：「謝謝你們。」他們只是點頭，那一刻的沉默，比任何回應都更讓人難過。

嘉義的書局越來越少。從前的文教書局、五車書屋，如今成了飲料店、寵物用品行。只有鴻圖書局還保留著老樣，一進門就聞得到書紙味，櫃檯的店員不用掃碼就知道你是誰。走進去的感覺，不像買書，倒像回家。

有些城市的記憶，來自那些靜靜開著的老店。它們沒有閃爍的招牌燈，也沒有講究的裝潢，卻在時間裡留下一條熟悉的氣味。只要經過，就會知道它仍在；它也記得曾經來過的你。

那天走出書局，天色已暗。街上的新式招牌一盞盞亮起，光映在拉下的鐵門上，閃著微微的反光。我沒有回頭，只聽見耳邊像有一本厚書緩緩闔上，聲音低沉、溫柔，像替一段歲月收了尾。燈仍亮在心裡，書頁的餘溫也還在。

（寄自嘉義）