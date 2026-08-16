石板烤製中的手工糍粑。

到達重慶的那個傍晚，陰雨綿綿，我拖著疲憊的腳步，停在磁器口牌坊前。

青石板路的小街深巷，兩旁皆是侷促的小吃攤，陌生的食物和氣味未能勾起我的食慾。驀然「手工糍粑」四個大字躍入眼簾，那熟悉的糯香剎時漫上舌尖，門口的石臼和木杵連帶勾起了濃濃的鄉愁。

兒時家住台北眷村，每到過年，母親一定要按照湖北老家習俗打糍粑。打糍粑看似簡單，實則是一沉重的勞力活。那時父親正當壯年，兩位隻身來台的堂叔也還年輕力壯，三人輪番上陣還是累得氣喘吁吁。

頭一天母親即忙著清洗和浸泡那一大盆的糯米。次日卸下門板清洗充作案板，接著清洗木桶、木棒，晾乾後抹油備用。下午開始蒸糯米，蒸熟後趁熱倒入木桶，分執木棒站立木桶兩邊的父親和堂叔，隨即開始一上一下地搗擊糯米。糯米經過擊打，不僅熱氣蒸騰還散發出誘人的甜香，更讓我有偷吃的衝動，卻怕被母親發現。

糯米本身就有黏性，擊打後黏稠如膠，兩人若無默契便會陷入泥沼難以脫身。母親得不時幫忙用熱毛巾將沾黏於木棒上的糯米褪下，重新抹上油才能繼續打，直打到看不出米粒才算完工。這時母親會趁熱揪出一團打爛了的糯米甩在木案上，按壓成圓形餅狀，這就是父母口中的糍粑了。糍粑有大有小，但母親心中都有數，我們甭想偷吃。

剛做好的糍粑是可以生吃的，不過熟食的風味更佳。母親將糍粑切成長條，將兩面油煎至金黃，我喜歡用手拿著沾白糖吃，外脆內糯，愈嚼愈香。兄姊卻喜歡母親煎好後再裹上糖漿的甜糍粑，我嫌它黏手黏牙，不大愛吃。母親喜歡的湯煮糍粑，我就更不敢恭維了，軟爛黏糊，甚至看不出是糍粑。多年後我才明白不是她偏好軟爛，而是滿嘴的假牙再也嚼不出家鄉原味。

父親懷念的則是老家的烤糍粑。起初家裡燒的是煤球爐，後換煤油爐，再後來是瓦斯爐，無論父親如何描述老家的大竈是什麼模樣，那無油無糖的烤糍粑有多香多好吃，我都無從想像。至於他和堂叔兩杯老酒下肚後，聊起的家鄉人與事，遙遠如民初故事，看不分明，直到自己離鄉背井，才知道那是所謂的鄉愁。

沒幾年兩位堂叔先後成家，父親沒了幫手，打糍粑這事便中斷了好幾年。少了打糍粑的熱鬧氛圍，過年的滋味大不如前。好在後來由大姊夫和哥哥接棒，又續打了幾年糍粑，換由外甥們在旁偷吃糯米糰和捏著玩，母親卻視而不見。然而好景不常，眷村拆遷，連轉身都困難的公寓再無打糍粑的餘地。

到了美國，根本不知道何時過年，糍粑就此淡出視線。直到多年後父母意外和我們在密州同住，母親不改過年的興致，一直叨唸著要打糍粑。有一年的聖誕，哥哥一家和大外甥同時來訪，母親便慫恿著哥哥和大外甥一起在地下室打糍粑。

沒有台灣的木桶和木棒，便以水桶和美式棒球棒暫代，水桶容積雖遠較木桶為小，甥舅倆還是打得滿頭大汗。母親照舊包辦了所有工作，我只能一旁打雜，聞著久違了的糍粑香氣，童年的味道忽然湧現，那口偷吃的糍粑，彷彿還在舌尖。那一刻，球棒的撞擊聲竟將湖北老家、台北眷村與美國地下室，這地圖上遙遠的三個點，重疊在一起了。

這次輪到我與二姊兩家的四個孩子在旁嘻笑打鬧，自然也少不了要偷吃捏玩糯米糰，不過再無人喝斥，大家都興奮地等著吃糍粑，孩子們更不懂有甜鹹之分，油煎還是乾烤。

想不到這是第一次也是最後一次在美國打糍粑。隨著親人的消逝，再無過年的興致，糍粑自是無人提起。只是那股糍粑特有的甜香和嚼勁，仍偶爾會在夢中重溫。

搬到加州後，發現華人超市裡面居然有賣冷凍的紅糖糍粑，迫不及待地和兒女孫輩圍桌分享。孫輩對糍粑一無所知，兒女卻還記得它本是無餡的白色圓餅，不似眼前包紅糖內餡的小糍粑。原有的粗礪和黏牙感皆被機器磨平，也失去了那股愈嚼愈香的嚼勁。

說到打糍粑，女兒不禁懷念起密州舊家來了。離開後我們不曾再回去，女兒每次回密州，總特意繞去看舊家一眼，我不知道這算不算是她的鄉愁？

她比我幸運，舊家還在，還能特意繞去看上一眼。而我成長的台北眷村早被推土機夷平，即連後來遷建的公寓也被按了消除鍵，往事再無痕跡可尋，卻刪不掉打糍粑的回憶。儘管台北已有湖北餐館，偶爾回台，不知為何我從來沒有刻意去尋找糍粑。

雨絲仍默無聲息地飄著，一名長髮女遊客正努力擊打著石臼中的糯米，那沉重的擊打聲似從夢境飄來。

店裡賣的是石板烤糍粑，父親說的是竈烤糍粑，二者的滋味能一樣嗎？這單薄的糍粑不但分甜鹹，還有紅糖、芝麻粉等配料。

我只想吃一個樸實的原味糍粑遍尋無著，勉強買了一個紅糖糍粑，一口咬下去，糖汁四溢燙了嘴，吃下去綿軟無嚼勁，哪還有當年的滋味。

環顧四周，恍然醒悟父親思念的其實不是烤糍粑的美味，大竈後面的人、事、地，才是他所日夜牽掛的。

石板上煎糍粑的滋滋聲和石臼搗擊聲，穿透了半個世紀的晨昏與數千里的風塵，一聲聲擊入夢中。只要那搗擊聲還在，那糍粑的餘香總也不會散盡。（寄自加州）