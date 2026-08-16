煮南洋料理「叻沙」（Laksa）之前，我一定會先把空氣清淨機打開，這幾乎成了一種儀式。不是因為嫌棄，而是因為太清楚接下來會發生什麼，椰漿的甜、蝦膏的腥、香料被油脂逼出的濃烈氣味，會迅速占領整個空間，滲進窗簾、沙發，甚至皮膚。那不是短暫的香，而是一種會留下來的存在。

▋一種不太聽話的食物

我的男友偏偏最愛這一味，他有印尼人的血統，對南洋料理那種厚重、發酵、毫不節制的風味毫無抵抗力。對他而言，那不是「重口味」，而是熟悉；不是刺激，而是一種可以安心落腳的味道。於是我一邊按下空氣清淨機，一邊開始切香料，像是在同一個空間裡，同時承認兩種不同的歷史位置。

食物有時比語言誠實，它不太配合國族敘事，也不擅長替任何身分圓謊。你可以替一道菜重新命名，寫進觀光手冊，卻很難真的改變它是怎麼來到這裡的。叻沙正是一種這樣不太聽話的食物，氣味先行，拒絕被完全管理。

甚至連它的名字，都早已透露了這件事。

「叻沙」一詞，普遍被認為源自古印度 梵文Laksha（लक्ष），意思是「數量非常多」。這個語意本身就像一道注腳（Footnote），它指向的不是純粹，而是疊加；不是單一來源，而是混雜本身。

耐人尋味的是，儘管詞源來自梵文，印度本土卻不存在對應的料理。這個詞彷彿在離開原鄉之後，才真正獲得了身體。多半的推測都指向東南亞沿海社群，那些長期受印度文化影響、卻不屬於印度文明核心的族群，借用了這個詞，來命名一種匯聚香料、魚、海鮮與麵食的湯麵。

▋牛肉麵的共同記憶

語詞在此不是血統證明，而是流動的痕跡。它說的不是「我來自哪裡」，而是「我曾經經過很多地方」。若要理解叻沙，必須先放棄把它視為「地方小吃」的直覺，叻沙更像是一張海圖。

在前現代的東南亞，真正構成秩序的不是陸地，而是海洋。季風決定移動的節奏，港口連結港口，香料、陶瓷、宗教與語言沿著印度洋與南中國海流動。對許多社群而言，海不是邊界，而是生活本身。

在這樣的歷史條件下，梵文不是高高在上的經典語言，而是一種可被借用、可被轉譯的文化資源；印度教與佛教也不是單向輸入的信仰，而是能在地改寫的世界觀。叻沙湯裡那些被稱為「南洋味」的元素，其實正是這套海洋秩序滲入日常後留下的沉澱。

並非所有混血料理都如此尷尬。

「牛肉麵」是一個對照鮮明的例子，它同樣來自遷徙與斷裂。中國大陸北方吃牛文化、戰後移民的生存策略、在地市場的調整，卻在台灣成功地被重新整理為一種可被認同的「共同記憶」。透過比賽、節慶與媒體書寫，牛肉麵的複雜身世被剪裁、被編排，最後留下的是一條可以被指認的敘事路徑。

「虱目魚」則走向另一種成功，它被徹底在地化，甚至被去歷史化。人們談論的是台南，是日常早餐，卻很少再追問這種魚如何隨著殖民治理、養殖技術與市場需求被大量引入並制度化。「虱目魚」被安放在「原本就在那裡」的位置，彷彿從未經歷過選擇。

一個靠敘事整合，一個靠歷史抹平，兩者都順利被收編。

▋非常誠實的義大利麵

叻沙之所以始終難以被馴服，或許正因為它的差異過於明顯。各地叻沙之間，湯色、氣味、配料南轅北轍，幾乎無法被規格化，也就難以被提煉成單一象徵。

更重要的是，它所承載的，多半是那些不太適合被高聲宣告的歷史，港口勞動、跨族通婚、殖民經濟、海上遷徙。這些經驗零碎、重複、缺乏英雄性，卻構成了多數人的日常。於是，叻沙被留下來，卻始終站在敘事邊緣，像氣味一樣，存在卻不受控制。

順帶一提我的叻沙，當我把煮好的義大利麵條丟進那鍋湯裡時，並不覺得自己在破壞什麼。

義大利麵並不正統，卻非常誠實。它承認了此刻的我──不完整地屬於任何一個地方，只能在現有的條件中，繼續那個關於「很多」的實驗。很多來源、很多斷裂、很多無法對齊的時間，這是屬於我的叻沙。

它未必討喜，但它沒有假裝自己來自純粹的身世。它只是如實地承認，我們早已活在混合之中，而味道，往往比政治更早知道這件事。

煮完之後，我還是去洗了澡。不是因為厭惡，而是因為那味道太真實了，真實到讓人無法假裝，自己只是煮了一頓普通的晚餐。（寄自台北）