秘魯彩虹山赤紅、金黃、青綠、灰藍的景致，一層層的顏色被大地親手堆疊起。

2026年初，我參加南美旅遊團，第一個遊玩的國家是秘魯。當導遊網會介紹海拔5036米的彩虹山時，看到那絢麗的景象，我內心很嚮往，但理智告訴我「這個地方，我上不去。」

前兩次高山症（Altitude Sickness）的慘痛經歷歷歷在目。2024年秋天，我在新疆 海拔4000多米帕米爾高原第一次體驗高原反應，當時氣喘吁吁、頭重腳輕、隱隱作嘔。那一刻我迅速認清了自己的極限，果斷放棄繼續前行，慢慢走回車上休息。

▋買了兩罐氧氣瓶

2025年夏天，我在雲南登海拔4576米的玉龍雪山，情況更為艱難。上山之前，在山腳下商店買了當地導遊推薦的兩瓶高山症用藥，當場就喝了，還買了兩罐氧氣瓶。坐纜車直達4506米的高峰，剛開始還挺正常，能擺拍照相。可再往上走，就頭暈目眩了。我趕緊吸氧，兩步一歇，走到海拔4576米的高度時，感覺肺部像要撕裂，當下我立刻掉頭下山，只能遺憾錯過壯觀的玉龍雪山山頂。所以當我聽到彩虹山「海拔5036米」這個數字時，內心其實想放棄。

秘魯好幾個景點都在高原，出發之前，朋友叮囑我，一定要找醫生開高山症用藥。當我拿到高山症用藥Acetazolamide，感覺踏實了一些。到了秘魯首都利馬時，當地導遊極力推薦當地高山症用藥ALTIVITAL，我立即又買了一盒，就是為了讓自己更心安。

海拔3400米的庫斯科，是通往彩虹山和馬丘比丘的大本營。從利馬飛到庫斯科，一下飛機就頭疼、氣喘、頭重腳輕，高山症症狀全面爆發。我趕緊吃一粒秘魯高山症用藥，說明書寫著：一次兩粒，一天三次，但我心裡想的是先試試一粒，吃藥要謹慎。

結果當晚我的高山症症狀完全沒有緩解。看到一些團友吃喝正常，我有些好奇。一問才知，美國高山症用藥要提前一到兩天吃才行，秘魯藥也要提前兩個小時按時按量吃，不能自作主張「偷工減料」。

▋很多時候是心理問題

團友裡有一位剛退休的內科醫生，他看了看秘魯高山症用藥的成分，解釋說大多是草藥，但也提醒我，美國藥和秘魯藥不要混著吃，以免產生副作用。聽醫生的話，我決定接下來的行程，就按時吃美國高山症用藥。

第二天參觀海拔3700米的印加遺址，幸好身體一切正常。因馬丘比丘門票的原因，要提前一天去彩虹山，我心想這不是提前面對嗎？當地導遊極力鼓勵大家：「既來之則安之，如果在3700米的旅遊景點可以應付，上彩虹山問題也不大。不要緊張，很多時候是心理問題。」

我嚮往彩虹山，又怕自己身體不爭氣，於是又買了一個氧氣瓶。一切且行且看。那感覺好像自己要上考場了，內心有點緊張。

第三天，一早四點半就起床了，先吃了美國高山症用藥，摸黑搭了2小時的車，在一個餐廳吃了早餐，然後大巴又在盤山路上開了2小時，終於到達4600米的山腳下。

當地導遊個子不高，身上背著一個大大的醫用氧氣瓶，他一路給大家打氣：「我全程都跟著你們，我在氧氣就在，大家一定要放鬆心態。」看著導遊那黑黝黝的臉龐和身上的氧氣瓶，我內心有期待，也有不安。踏出大巴之前，我深深地吸了第一口氧氣。果然有用，下車後高山症症狀被壓了下去。

▋只有堅持到底的念頭

從山腳下上彩虹山有三種方式，坐摩托車、騎馬、自己走，但最高只能到達到海拔4800米的地方，在那可以看到彩虹山的一半。如果身體不適，就可以不用往上走了。海拔4800米已經超過了我以往的極限，即使看到彩虹山的一半，我也知足。

導遊建議大家都坐摩托車上山，每人30美元。我們是來看彩虹山的，不是來參加登山的，當然選摩托車。於是一對一緊緊抱著牧民的腰，山路九曲十八彎，泥土路一路顛簸，顛到懷疑自己能否堅持。

20分鐘後，到達海拔4800米的山腰。一下摩托車，立刻感覺空氣明顯稀薄，每一次呼吸都帶著一點乾冷的感覺。我的高山症症狀驟然降臨，頭重腳輕，呼吸困難。於是我趕緊拿出氧氣瓶，猛吸兩口，立刻好受多了。

穩住精神，我抬眼望去，眼睛一亮，精神一下提起來了。照片裡的鏡像赫然呈現，遠處的山巒好像上帝打翻了一盒顏料，在群山之間肆意流淌、凝固，最終定格成一幅震撼的天然畫作。有像鐵鏽一樣濃烈的紅，有陽光曬過般溫暖的金黃，還有深沉的墨綠、冷靜的灰藍，甚至夾雜著淡淡的粉色與乳白。層層疊疊、彼此交融，遠遠望去，山脊起伏柔和，一道道弧線像海浪凝固在半空中，像給大地披上彩色披風。

我的呼吸凝固了，站在那裡，只能看見一半的彩虹山體，還有200米就可以登上山頂看到彩虹山全貌，我真的要就此打住嗎？看看身邊的團友們，大部分都是60歲以上，但沒有任何人卻步。我心裡有一種原始、強烈的衝動，我也要再靠近一點，看彩虹山全貌。

於是我拿起氧氣瓶，又狠狠地吸了幾口，然後一步一步地往前走。每走幾步，呼吸就變得急促，我只好放慢步伐，不停地吸氧，當下心裡只有一個堅持到底的念頭。

路變得更陡，隨著高度上升，突然發現，顏色不再只是「看見」，而是踩在腳下；紅色的土、黃色的沙、帶點綠色的礦物層，像一條條被打碎的彩帶鋪在登山路上。

▋世界變得具體又有人味

不知不覺接近山頂，視野突然彈開，原本被山體遮擋的另一側，一下子跳了出來。眼前的彩虹山，不再是遠處的一幅畫，而是完整地鋪展開來，一層層顏色被大地親手疊起，赤紅、金黃、青綠、灰藍從腳下延伸到遠方，不同顏色的岩層順著山勢延展，有的傾斜、有的彎曲，一下子就填滿眼簾。

我突然有點恍惚，原來剛才走過的，不只是路，而是一段從人間走向世間絕無倫比的過程。那時候說什麼都無法表達，心裡只剩下三個字：「太美了。」

我們在山頂肆意地拍照、錄影，想把一切都留在記憶裡。一轉身，看見在山脊的地方，有幾位臉色古銅、皮膚粗糙的牧民，手裡牽著幾隻羊駝在靜候遊客。牧民戴著附有耳罩的帽子，顏色鮮豔，穿著傳統外套，厚實的織物披在肩上，層疊的長裙顏色飽和，彷彿他們本身就是這片山的一部分。

遊客走近時，牧民會用簡單的手勢示意可以和動物合影，三美元？你隨意，沒有強求。看著這些牧民，我忍不住想，我們只是在此停留幾十分鐘，就已經被高山症反復撞擊。可他們要站在原地，和羊駝一起，迎接一批又一批上山的遊人。在那五千米的高處，在幾乎沒有生命的地貌中，有幾個牧民、幾隻駝羊，讓整個世界突然變得具體又有人味。

戀戀不捨，我們走回到半山腰海拔4800處，等待摩托車的到來。也許心情放鬆，也許被大自然的美景給震撼，也許已經適應，竟然感覺不到高山症了。

▋大自然是頂級藝術家

正在回味之時，天氣突然變臉，冰雹直接落了下來。最開始是零星的「啪、啪」幾聲，打在地面，很快就變成密集的敲擊聲。隨著冰雹積累，地面開始泛白。我再望向身後的彩虹山，剛剛還是明亮鮮豔的世界 ，轉瞬間變成灰暗、冰冷。在這裡，天氣不是背景，而是一個隨時會登場的角色，如此魔幻。

當我們被摩托車接下山後，每個人都異常激動和興奮。所有坐著大巴來的團友，全部都上了彩虹山山頂，看到全貌了。導遊直呼：「你們太幸運了，不是所有的遊客都能看到彩虹山全貌，全靠天氣賞臉。」

彩虹山，是近年來秘魯最火紅的自然景觀之一，過去常被冰雪覆蓋，隨著氣候變化冰層退去，才逐漸露出「彩虹」真容。不同的礦物質礦層經過數百萬年的地殼運動被抬升，再加上風化侵蝕，才形成今天這種夢幻的色彩。大自然，真是頂級藝術家。

2026年，我登上了彩虹山，不僅跨越了5036米的高度，也跨越了自己曾經設下的界限。（寄自加州）