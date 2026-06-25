馬丘比丘後山。（圖／作者魯秋琴提供）

清晨，我們搭火車穿越安地斯，列車誤點，車站擠滿旅人，由於前班車故障，影響了所有行程。幸好耽擱了一個多小時後一路順暢，火車穿行在雲霧與群峰之間，鐵軌貼著山勢前行，像是在替時間開路。窗外的河谷深不可測。我暗自慶幸自己晚生了四百年，否則這條山路，或許要用一生去丈量。

人們稱這座山城為馬丘比丘（古老的大山）。從遠處望去，它仰臥在兩座山峰之間，側臉清晰，輪廓深邃，宛如一尊沉睡的巨人。四百多年來，任雲霧覆蓋石牆，任風雨洗去足跡，彷彿有意與世界保持距離。

印加人沒有文字，卻以石頭記錄信仰，以天象安排生活。他們仰望太陽，丈量星辰，相信自己是「太陽之子」，在天地秩序之中安身立命。梯田層層鋪展，把陡峭的山勢轉化為可耕的土地；水道沿著石牆流動，將生命引入每一個角落。

十二世紀，印加人的祖先在庫斯科立下權杖，文明自高原展開。至帕查庫提時期，印加帝國迅速擴張，成為南美洲最強盛的政權。道路與吊橋橫跨峽谷，飛毛腿信使日夜奔走，使糧食與訊息得以在數千里之間流通。那是一個高度組織、秩序嚴謹的社會，山川不只是背景，而是治理的一部分。

歷史的轉折，來自海的另一端。十六世紀，大航海時代的浪潮抵達南美。西班牙征服者帶來陌生的語言與信仰，印加皇帝被俘、被殺，黃金與白銀被熔鑄成遠方王國的財富。百姓淪為奴隸，神殿被改造。帝國在短短數十年間崩解，原本井然有序的世界迅速傾塌。

眼看著國土被一寸一寸地摧毀，族人紛紛逃入森林大山中隱居，其中一族進入熱帶叢林邊界上的瓦伊那比丘 （Huayna Picchu）後，燒毀了棧道，在山腰上建了自己的村莊。西班牙殖民政府平定了幾個重大城市後，將首都遷往利瑪，討伐山區遺民的大業就擱置了下來，兩個世紀後，西班牙內戰影響了海外拓展，這座倖免於難的大山就此沉睡一方。

1911年，美國學者海勒姆·賓厄姆三世（Hiram Bingham III）在村民的指點下，揭開了藏在山中的寶藏，四百多年的隱沒，使它免於被掠奪，也讓石工、梯田與水利系統得以完整留存。馬丘比丘成了印加文明的最完整的詮釋。1983年，被聯合國教科文組織評選為世界人文歷史和自然遺產。

抵達熱水鎮時，早已錯過用餐時間，只能直接上山。經過一段盤山徒步程，終於站上觀景高台，整座馬丘比丘豁然展開，石屋沿著山勢鋪陳，如棋盤般錯落；皇族區居高臨下，神廟與宮殿面向天空；民居與倉庫貼近土地。百餘座建築共用一套精密的供水系統，向陽的梯田養活族人，背陰的梯田穩住山體，呈現出一套完整的生存邏輯。

印加人的石工技藝令人屏息，精湛的砌石法和拼接術使石頭發揮了平衡穩固的作用，而運用陰陽相扣的接合聯結了巨石的強韌性，不需灰漿，卻嚴絲合縫，歷經地震仍屹立不倒。在東側的民宅中利用三窗殿引光入室，窗戶向東，藉直射入室的光線而建立運行的太陽軌跡。採取梯形及凹凸接合的方式，既防震又防雨。石牆中蘊藏著古文明的精華，默默守護著城廓。

太陽神殿懸於峭壁之上，下方洞穴幽深，導遊說洞穴中曾藏著末代國王帕查庫提（Pachacuti）的木乃伊。人們在春天播種前祈求豐收，秋收時以感恩之心獻上祭品。廣場前應該曾有鑼鼓喧天的歌舞，如今獨留空殿映落霞，卻驗證了王朝的風華盛世。月亮神殿掌灌溉水源，十六道清泉穿過水管，涓涓流入梯田或浴池，在這陰晴不定而久旱缺雨的大山中，利用蓄水防洪的理念，胼手胝足地建起家園。

印加人深信拴日石能拴住天上的太陽，遵行設定的路徑繞天空一匝。大石還能準確預測春分和秋分，及其他重要的節氣。對印加人而言，時間不是抽象的概念，而是每日可見、可計算、也必須敬畏的存在。他們用虔誠的心諦聽大自然，用各種方式記下天道運行的軌跡，甚至配合三界（鷹、豹、蛇鼠）演化成「印加天文學」（Inca Astronomy）。

穿過城門，老穀倉依然矗立。石屋中陳列著不同品種的玉米，導遊很自豪地說：「印加人天生就懂農作，將來即使上了月球，還得靠我們去播種。」語氣輕鬆，卻蘊藏哲理。當現代文明高速前進、資源逐漸耗盡，這座沉睡在高山中的古城，反而顯得從容而淡定。

下山時，我終於領到了那份遲來的午餐。空腹行走了大半天，身體早已習慣節制，飯盒握在手中，反而顯得多餘。我把午餐轉送給導遊。他愣了一下，隨即露出靦腆的笑容，低聲道謝。

回程的火車依舊誤點。車廂顛簸，鐵軌深處傳來斷續的撞擊聲。窗外雲霧再度合攏，群山退回原本的位置。那一夜，山區發生了地震。新聞只是一則簡短的通報，沒有畫面，也沒有後續。我想起那座仰臥於高原的山城，仍靜靜地躺著；想起那些梯田、穀倉，以及那份在下山途中從我手中送出的午餐。（寄自加州）