台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

快樂在夾公仔機蔓延時

林隱
其實只是晚上九時多，店都關門了，我一個人走著，長街上一間一間吉鋪的拉閘被街燈照得冷冷白白。

長街上我最想念的是車仔麵店，我從小到大都喜歡吃它的滷水大腸麵，老到腰也彎了的老闆，她曾對我說不喜歡說道別，果然她突然不辭而別，現在剩下的是從店的拉閘隱隱透出滷水味道。隔鄰從前是開了半世紀的文具店，我路過總和老闆、老闆娘說說笑笑，他們看著我大，我看著他們老去，我還天真的以為這靜好的日子會一直不變。

街角剛結業的珍珠奶茶店，從前是午後才開門，後來改成朝七晚九，從只賣珍珠奶茶，到賣各式早午晚餐，但無論多努力，客人也還是越來越少。這店舖今夜竟燈火通明，走近才知原來又改成夾公仔店，小小的舖位擠滿夾公仔機，每座公仔機都有粉色的光管裝飾，光亮得像一座座寶物箱，裡面橫陳著永遠可愛的公仔，比人生更甜蜜的糖果，是真是假都不重要的迷你香水和護膚品樣品。

小小的舖位好不熱鬧，小朋友在哀求媽媽讓他再試一次；中學生三五成群，笑多過夾；男朋友大顯身手，為女朋友夾心頭好；眼神迷惘的中年人似乎希望從夾公仔機中尋回自我價值。一位長者獨自在看夾的和被夾的，公仔機被夾得也在看機外努力在夾的人，小小的空間盛滿一瞬興奮，一瞬失落，希望來了又落空。

突然一陣騷動，原來有一座公仔機壞了，年輕爸爸只用了百多元，便可以不停地夾，公仔終於被他夾光了。大家帶著復仇的痛快，夾道歡送抱著大大小小公仔回家的父子。

我也突然被這種現世以外的新一種快樂迷醉了。（寄自香港

