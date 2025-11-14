當她的影子比身體長出三倍時，告別的預感悄然襲上心頭。

夕陽將金光灑在廣九鐵路紀念園。步道兩側，草色柔和，老榕樹靜默佇立。右側的長椅整齊空列，椅面在歲月磨礪下泛著溫潤的光澤。

最後一張長椅上，一位白髮老婦人靜默獨坐。她微垂著頭，指尖撫過手機螢幕，光亮在她布滿皺紋的臉上跳躍。夕陽為她拉出一道長長的影子，依偎在石磚上，成為最忠實的伴侶。遠處的鳥鳴和人聲，皆不能侵入她的世界。

我駐足遠望，銀髮在夕照中閃著光華，微微佝僂的背影裡，藏著歲月沉沉的負累。她在閱讀什麼？又在思念誰？或許，只是在尋找早已遠去的溫存。

鐵軌在斑駁樹影下緘默如謎，這裡曾是廣九火車站，無數汽笛在此鳴響，編織了多少期盼與離別。一九五○年代，或許曾有個紮著雙辮、白衫藍裙的少女，在此迎接遠客；一九七○年代末，或許還是她，在月臺上目送親人擠上南去的列車，汽笛嘶鳴中，她強忍淚水揮手作別。那一別，便是半生離愁的開端，留她獨守空屋，靜數流年。而今繁華落盡，只剩冰冷的鋼軌，如同生命中那些再也無法重溫的舊夢。

如今的廣九站，已被高樓擠壓成一方「布袋公園」，蒸汽機車靜臥花壇，綠皮車廂變作展室。她斜倚鐵軌的影子，如同一枚無聲的注腳，封存著逝去的聲光。

她這一生，想必歷經兒女遠行、伴侶永訣、友人漸疏，手機成為聯通世界的窗口，但那微弱光亮，終究不敵真實陪伴的溫暖。我不禁想起一首詩：「漫漫人生路，似遙非渺遠；灰灰鶴髮容，孤影自成雙。」

她垂下眼簾，指尖在螢幕上緩慢游移，彷彿在觸碰沉睡的時光。一聲「叮咚」，如記憶深潭中濺起的水花。她唇角微揚，那淺淡笑意中，藏著時光打磨後的溫柔與堅韌。

剎那間我領悟，她的孤獨中蘊藏著一種力量，那是與自我和解的力量。靜默是她的鎧甲，也是她的田園，她的影子雖孤，卻不寂。這不是光的遺棄，而是歲月贈予的第二重生命，從身後蔓延至身前，不似告別，更若引領。

遠處高樓把夕陽切割成碎片，她的身影在我視野中漸漸地模糊，像一滴水墨，緩緩洇入這片土地的集體記憶中。回望林蔭深處，忽聞身後傳來一聲機車到站的汽笛，與那聲「叮咚」遙相呼應，楔入榕樹的靜默，驚飛了梢頭的棲鳥。

她的孤影令人感傷，她的微笑卻給人力量。我們都拖著名為「過往」的長影，各自走在名為「餘生」的軌道上。

最後一縷光掠過鐵軌銘牌「KCR-1911」，影子先於人散場。我低頭看向腳邊，空無一物，卻有餘溫。那溫度，足以支撐我走完接下來的路。我終於明白，影長於身，不過是時間將對折的膠片舒展，讓人多看一幀畫面。（寄自加州 ）