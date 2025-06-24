7.簡，但深邃

要把哪怕只是呼吸，也要說得其實是浸淫於高手電影多年後，才悟出的美學那麼的精湛也。

每天都做的事，做了一輩子，像走路，像吃飯，甚至像講話，但也要在別的藝術之深刻鑽研後，再回視那些簡易之事，方知把它做到精妙、高明，也才是更更美好之舉也。

比方說，你把樁站得好，把呼吸吸得好，是很多年這麼練、那麼練之後逐漸體悟出來的。並且，還不只是練而已，是生活，是遊歷，是吃苦，是顛沛，是回首前程，是恍然大悟……而後發現，竟然會站了，竟然更會呼吸了。

但這種體悟，它核心是「放鬆」，也就是，不當一回事。然懂「放鬆」，常是看過專注電影、鑽研過詩詞的千錘百鍊之字句推敲、走過長途山谷、細細聆聽過古典音樂之音階起伏的微妙……而後獲得的。要鬆到整個人只有一根細細的脊柱在站，其他的筋肉都鬆空到不存在了似的。

氣，有時不是「練」出來的，是「等」出來的。

但，你如不做一些「練」的動作，它又不會自己冒出來。然你一直練一直練，它是否就有，不見得。只是時機到了，氣竟然自己生出來了。

8.人人皆呼吸，然誰說得出精微之處

於呼吸亦然。要鬆到全身只有鼻腔輕輕吸入極多極多的氣。而氣走的全身其他各處細管，全是鬆鬆軟軟的只供氣微微通過，否則只是塌軟在那兒。

太多的雜務，太多的世俗需索，令「鬆」是何等的不易獲得。

這種放鬆的練法，也可能來自廣讀文學，來自廣看高妙電影，來自看山看水，來自彈了整晚的吉他……噫，人生的歷練所獲知的審美眼界，當然，能用在吃飯上，也能用在練功上。

氣只是一個覘測的方法。我愛講的那句話，「世道再難，也要呼吸順暢」，指的便是做任何事順不順心、樂不樂意，看氣通不通暢就知矣。

9.懂得練出放鬆，遠處傳來不良氣場的訊息，也一霎時就知道

有時要參加一場隆重的晚宴，又有佛跳牆又有鮑魚、花膠什麼的，單單得知這類訊息時，馬上想像等下要去之地氣場之不良，而這當兒，自己身上的氣已不甚通暢矣。

在國外下榻有點昂貴，又不能開窗的高級飯店，也教人氣不順適。反而在日本 入住東橫INN，知悉它的窗能開（哪怕是一小道縫），馬上覺得氣就通暢了。

人把很多和別人調融的情態（如請人吃飯必吃鮑魚……）弄成緊束，則自然的好氣場就弄僵了。

只有本質，只有核心，而不加框飾、不加堆疊的作品（不管是飯菜、是電影、是園林、是住房、是寫東西、是拳法、是待人接物……），才是最見真章的東西。

將來也一定是大家追求的潮流。（下）