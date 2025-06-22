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凌明玉
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他們在街上走著，兒子說要吃小包子，包子店排著長長的隊伍，都排到快車道來了。

有少有老有男也有女，剛下班穿著白襯衫、筆挺西裝褲的男子低頭滑著手機，戴著藍牙耳機喃喃自語交代公事，表情像在交代後事，他後面那位手腕上掛著三個塑膠袋剛買完菜的歐巴桑，以及挨在她身後的老先生說：「颱風剛過，菜太貴，晚餐不要煮，吃包子吧！」

說什麼，低聲或輕聲，公事家事都聽得分明。他們排在隊伍中間，前面五個後面六個，兒子被挨擠在五和六中間，她是六，兒子不算數的，他們是一組。

排了很久，快輪到時，前三前四都買了十個，因為老闆在小招牌上紅字寫著買十送一，前五果然也買了十個，排太久，本沒打算買到十個的排著排著好像都改變了心意，覺得應該多買幾個才划算。這時櫃台上兩邊疊著十幾個小蒸籠，眼看只剩一籠包子，裡面裝著十二個小包子，她心想還好輪到了，不然等下一次出籠至少要十五分鐘吧！

兒子忽然伸手摟著她，他不說她也懂得，這是要她耳朵靠過來。

「馬麻，我們買兩個就好。」他熱熱的呼吸弄得她頸子好癢。

「真的？只要兩個？」

她的兒子勇敢、溫柔，她從沒見過這麼棒的小孩，是遺傳他還是自己？

他們買了兩個包子坐在公園裡吃，咬一口，湯汁立刻從薄皮中蔓延了整個口腔，軟腴芳香的肉末糅合著碎甜的高麗菜，每一口都如此甜美，兒子吃得臉頰鼓鼓的，她也是，她覺得自己是不是在作夢？她一向是自私的，有時生活太過幸福不免都會讓她萌生罪惡感。

像是這種時候，只要吃個包子就可以遺忘當初堅持無論如何都要生孩子的是她，孩子的爸爸無所謂的態度讓她覺得，當初是不是作錯決定，才會讓生活過得這麼辛苦，辛苦到孩子只要吃個包子就滿足了。

當她為兒子仔細抹去嘴角的汁液時醒過來，她發現真的是夢裡的兒子，那種幸福的感覺實在好真實，她好想立刻去昨天經過那家新開的包子店排隊買包子。或許這是第二件要做的事。

首先她應該先遺忘和前男友的爭吵，答應他終於回頭向她求婚，那是不久之前，醫生指出超音波剛萌芽的小黑點說，恭喜妳，這是妳的孩子。

但是，她忘不了，本來她和男友兩人排好的隊伍，卻忽然擠進一個女人，他開始一天少愛她一點點，還要她相信他也愛她，一段時間過後，她再也無法欺騙自己分毫。於是他變成前男友。

她只想再閉上眼睛問問兒子，為什麼讓位的人一定要是她。

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