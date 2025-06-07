兒科醫師愈來愈難當，已經不是新鮮話題了。然而隨著今年美國兒科住院醫師和專科醫師申請結果出爐，不如人意的數據讓人黯然，超過一半的專科醫師職位空缺，更讓人憂心忡忡。

往年回台灣參與當地兒童醫院的交流活動，我通常例行和住院醫師探討兒腎相關課題。今年有點例外，年輕醫師更想了解美國的經驗，尤其是兒科面臨愈來愈難招人的現象，以及未來的可能發展方向。

這讓我有點意外，雖然長期在醫學院負責教職，但講課內容大多聚焦於學術和病理，很少觸及職業選擇或社會現象相關的話題。美國的醫療制度和台灣也大不同，但大家彼此交流，未嘗不是一件好事。為了準備這份演講，我也查閱了大量文獻，並與醫學院不同部門的醫師深入探討，收益良多，也對兒科有了新的見解。

兒科工作繁忙，訓練時間相較成人專科更為漫長。然而，醫療保險 的支付普遍偏低，在經濟膨脹的年代，兒科醫師的薪資已難與其他專科匹敵。年輕時的壯志，在生活壓力的衝擊下，到了選科時，往往不得不向五斗米折腰，放棄兒科，轉而選擇薪資更高的專科。

近年來，美國醫療系統已感受到兒科醫師的不滿。平時個性溫和的兒科同仁，也紛紛加入倡導團體，呼籲更多福利和平等待遇。同時，許多醫院和診所也透過遠距離看診、雇用護士和醫師助理，來減輕偏僻地區兒科醫師短缺和診所高病患量的負擔。一些兒科醫師除了在教學醫院從事研究和臨床工作，也投身創業和參與高科技生化研發產業，在新時代利用AI 和遺傳學的新突破，創新兒科的面貌。

大多數人對兒科仍有許多刻板印象，認為兒科就是仁慈和藹的老醫師，拿著聽診器為可愛的小朋友看診，過著樸實的生活，並將這份工作當作壯業。然而，在新年代裡，若不與時俱進，即會被淘汰，雖然這種溫馨畫面還是會吸引一些對醫學有熱情的年輕人，但對更多人來說是不實際的。畢竟，大家都希望擁有一份充實愉快的工作，不僅薪水足以養家，還能有充裕的時間陪伴家人。

走在台北街頭，隨處可見豪華新穎的醫美診所，或許高昂的薪水的確吸引人，但在兒童醫院中和同儕腦力激盪、同心協力處理困難病例，依然有一種無法取代的成就感。若是醫院能提供充足的薪資和良好的工作與生活平衡，相信仍有許多人願意接受這份挑戰。

演講結束，幻燈機熄滅，大廳燈光亮起，我看到觀眾席裡年輕的臉蛋，流露出對未來的憧憬。或許苦口婆心含有一廂情願，但這麼多年來，我從未後悔過自己選擇兒科的路，一路上走來有著許多好友陪伴，生活也過得不錯。也許沒有醫美診所的光鮮，但有一份獨特而自在的愉悅。

那天在台北，和幾個認識多年的兒腎科醫師在醫院樓下喝咖啡、話家常，覺得有點欣慰。多年前，他們都是年輕的研究醫師，現在已能獨當一面了。

我想到了過去、現在和未來，兒科的遠景雖然困難，看到這些夥伴，覺得也沒有什麼好擔心的。