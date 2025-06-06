托爾斯泰說過，幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。失去女兒就是這樣的經歷，怎麼都不會想到，女兒竟然先走了？女兒離開我超過549天了，我常常望著窗外，想著與女兒在一起的情景，我會呆呆地沉浸在回憶裡，眼淚不知不覺從眼角溢出。

女兒大學畢業後，曾去法國教英文一年，我們都很想知道她的狀況，她是怎麼安定下來的？有一首歌叫《see you again》，我常跟她說起這首歌，有時候還學著唱幾句，女兒說這歌不是表達父女感情的，我說沒關係，只要可以表達思念就好了。她還老糾正我的發音，說我念的歌曲作者名字不對，當最後看出了我的意圖後，她只好無可奈何地笑笑。

人真是健忘，當她從法國回來後，我們竟忘了交流她的法國之旅，現在她遠離了，我的寶貝女兒？對爸爸來說，每天都是漫長的一天。另有一首歌叫《Let Her Go》，這歌好像就是為我寫的為我唱的，我知道我會想女兒，但沒想到我會想得這麼深。

我怎麼忘得了我的寶貝女兒，她從小就那麼善良又懂事，每次搭校車，她總是最後一個上車，這習慣一直維持著。上大學和工作時與人合租房子，她也總是讓別人先挑或自己挑個小的或不好的房間，而我卻不能理解。

女兒愛做飯，她照著食譜 一絲不苟地做，有時要花幾個小時，她就一邊看書一邊煮飯，她做的料理家人朋友都喜歡，我多有福氣。

女兒和我一樣愛看書，她常常問我：「你有沒有看過這本書，知不知道這個作家？」如果我說是，她就會很高興，我再也沒有這樣的機會與女兒交流了。

女兒愛寫文章，而且寫得極好，在她留下的稿件中，有篇寫我的文章，女兒想跟我說話，談我的興趣愛好，我以為已經跟女兒有了溝通，談的話不少了，沒想到這遠遠不夠，女兒還想知道更多。而遲鈍和矜持使我看輕了女兒的要求，女兒，爸爸不是不想跟妳說話，爸爸只是不善表達，今天爸爸想跟妳說話想到發瘋，卻是再也沒機會了。

女兒愛吃我炒的蛋炒飯，每次都說好吃，還問可不可以加點蔥？女兒，妳回來吧！爸爸給妳做蛋炒飯，還一定加蔥。

我還記得女兒生下來的情景；還記得送她上小學、初中，以及高中的情景；還記得她高中畢業後全家一起去歐洲玩，我們在凡爾賽宮一起划船的情景；還記得她大學畢業的情景；還記得她每天從樓上走下來的情景；還記得她一邊叫我年輕爸，一邊調侃說自己老了，我都還記得。

女兒從小怕蜘蛛，長大了還怕，一有蜘蛛在房間裡就大喊大叫：「爸爸，快來幫忙。」我說妳這麼大了，怎麼還怕，她笑笑說還怕，我多麼希望還有機會幫女兒捉蜘蛛啊！

在不知不覺間，我培養了一個很像我的女兒，她愛看書，真誠善良，卻比我想像的好十倍百倍，女兒有一顆很深的感謝的心，可惜我在失去她之後才意識到這一點。女兒陪伴了我二十九年半，每一分每一秒都無比可愛珍貴，我該滿足了。

時時想女兒，罷罷罷，我不能再繼續傷痛了，女兒比我先去了一個遙遠的地方，我們還會再見面的，我只是不捨罷了。女兒，爸爸愛妳，永遠愛妳。（寄自加州 ）