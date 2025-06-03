圖／PPAN

我家老二魚魚四歲時的托兒所老師是茉納茲女士，我一直不知道她的姓氏，在學校無論家長還是小朋友們都只稱呼老師的名字加上女士或小姊，剛開始我還誤以為茉納茲是南美移民 ，雖然聽她說英語的口音覺得不太像。

早餐時間，常見茉納茲拿著夾子給小朋友們分派香腸火腿和煎蛋，圓圓的臉蛋，大大的眼眉，梳著俐落的包包頭，臉上總是堆著笑，乍看就是個單純為生活勞碌的托兒所打工大媽，不會想到她是來自伊朗 的波斯人，而且極其「美化」，不刻意問的話，絕不可能立刻聯想到她是個穆斯林，因為從沒見過她在公開場合戴頭巾、或打扮成回教徒的模樣。

茉納茲女士年輕時應該是個美女，她自爆十六歲就生了第一胎。然後，怎麼跳到二婚之間的故事我無緣聽聞，只知道，那年從她口中得知她有個二十六歲的女兒時，她的孩子只小我不到十歲。

伊朗政局不穩定，來美國是茉納茲自幼懷有的夢想。我童年時在台灣從電視新聞聽到的中東國家伊朗，都是在跟伊拉克打仗，印象鮮明，以致於何時停火，也非毫無印象，只是對舊有常識已經懶得更新了。

再仔細一想，伊朗政府不是為了擴充核武而跟美國誓不兩立嗎？茉納茲說她在家鄉時，卻是穿牛仔褲跳迪斯可、戴隨身聽耳機聽盜版美國搖滾、看打了馬賽克的盜版美劇影帶長大的。這個國家的人民似乎嘴皮子很骨感，年輕人有事沒事上街示威遊行，公開把美國罵到爆，身心卻誠實得緊，據說有百分之六十的民眾表示，如果條件允許，他們很願意到美國觀光甚至居住，以便親自刺探並證實這「全民宿敵」有多麼腐敗墮落。

茉納茲的現任丈夫是家中老么，父親早逝，哥哥姊姊都各自成家，老媽一直被丟給最小的他來照顧，以致還耽誤了終身大事，很晚才娶妻。在茉納茲口中，這位夫君是個忠厚老實又責任心強的男子，透過很正式的相親，對茉納茲一見鍾情，如此訂了終身。

茉納茲的婆婆身體不好，雖然二婚先生對移民非常感興趣，更希望跟她生的獨子能夠在國外安全生活，夫婦倆亦有心把婆婆接到美國，無奈生性保守的老人家就是不想受折騰，覺得待在故鄉終老也挺好。

其實婆婆不曾反對小兒子一家去美國追求幸福與自由，但小兒子心知他一旦離開，兄長媳婦和姊姊及夫婿們一定會去打老家唯一大宅的主意，老人家心軟，肯定禁不住子女們輪番勸說而在這時候賣掉房產分家。無論最後是把母親送去養老院、還是讓兄姊們輪流看顧，他都怕母親遭受虐待。

茉納茲不能為難夫君，兩人只得分居兩地。茉納茲帶著大女兒先出國試水溫，以她的學歷及英文程度，去托兒所工作待遇最穩定，考個證照薪資還能稍微高一些。兩年之後，把跟二婚所生的五歲獨子接來美國，她獨自在異鄉掙錢拉拔兒女，讓他們受美式教育，全然融入這個「宿敵的大熔爐」，女兒上學和出門都讓她作美國青年的流行打扮，不用戴頭巾包髮遮面。

除了定期寄錢，茉納茲每隔一年帶著孩子們回家鄉一趟，帶上幾皮箱的禮物，一心就想著勸動夫君和婆婆來美。最早是日用品、家電和化妝品，然後就是名牌奢侈品、相機、手機及平板電腦。出了國的波斯人也跟華人一樣，各有必須打腫臉充胖子的人情義理要遵循，茉納茲還曉得去華埠的金鋪買金條打首飾，帶回去孝敬婆婆和母親，她也喜歡華人包紅包的習俗，認為有時比買禮物實惠而不費神。

雖不曾透露半分，但我猜想茉納茲能拖個油瓶再嫁，而且移民美國也像是她一個人在這裡獨自張羅，娘家應該條件非常好，難說有錢有勢，或早已有家人親戚先來美扎根於此，才能有門路順利攜家帶眷地待在美國。

魚魚快要從托兒所畢業那年，我透過舉辦生日派對的名義，把茉納茲和她的家人請到了家裡。對於她的所有故事以及關於伊朗的一些民情風俗，就是在那幾個鐘頭中全數聽聞與吸收的，比起一年多來每周五、日匆匆相見與禮貌客氣地打招呼，把人請到家裡「坐坐」意義重大。

在美國為孩子張羅一個生日派對，廣邀全班同學及其家長和老師到場吃喝玩樂一通，似乎是育兒家長之間一樁不成文的「義工壯舉」，猶如接力賽一般，每個月都能收到一兩張或以上的托兒所同學邀請，你來我往，不但減輕了那個周末該帶孩子去哪裡消磨的頭疼問題，更多少滋潤了孩子們的童年。對有些家長來說，還能像及時雨般，把磨人的孩子暫時托在別人家裡幾個鐘頭，身心或可稍作喘息。

茉納茲那個大學已畢業、並出社會工作多年的大女兒也來了，她鼻翼穿孔戴鑽，手臂上有大片漂亮的刺青，頭髮挑染著絲絲褐紅，不用過分化妝便已十分突出好看的五官，活脫就是個波斯辣妹。站在茉納茲這媽媽身邊，給人感覺就像個叛逆么妹夥同過盡千帆的老大姊出街。我沒有女兒，看到這對母女會讓我模擬起自己如果真有女兒的話，會不會戴眉環鼻環的那個人也會有我？

茉納茲那個十歲兒子濃眉大眼，模樣俊俏，到了派對場合這樣的新環境，他已懂得落落大方地跟著母親向主人家打招呼，然後自行去吃喝玩耍。

我最意外的是，見到茉納茲一家子吃披薩，自助取食的桌上當時只剩下了義大利香腸口味，才想起來該特別給她留一份全素的比較妥當，連忙道歉，結果她搖搖頭教我千萬別在意，語畢直接用手把「不該吃的」拿掉，擺放在自己的紙盤子裡，非常盡興地享受。立刻讓我聯想起吃素佛教徒的「肉邊菜」，好生瀟灑，「我既然來了美國，就已經是『大大破戒』了。」

我引母女倆到廚房裡，徵詢了同意，給她們一人倒了一杯紅酒，再把另一批現炸的素菜春捲端出來，先讓她們取走幾個。

茉納茲和她先生分居九年但「未完待續」的故事，三言兩語被她交代完畢：「怎麼勸都不肯來，我跟他的婚姻應該徹底玩完，就差沒辦手續了。」她真情流露地掉淚，我為她遞上面紙之際，感到和她的交情在那一刻飛快升級。

「所以媽媽妳千萬別勸我結婚，我一個人挺好的。」茉納茲的女兒，把她手上沒喝的那杯紅酒遞給了母親，別看表面看起來裝扮誇張，一開口說話能聽得出來挺懂事的。也是，有哪個二十六歲的女兒，會陪著老媽去參加一個五歲孩子的生日派對，只為了防備老媽有可能在派對上喝酒，她好在回程時幫忙開車。

之後透過網路搜索，得知「茉納茲」這波斯名結合了善良、感性或太陽，加上美麗和魅力等含義。都說人如其名，我兒魚魚顯然非常幸運，成長路上曾有一抹情感豐沛的陽光庇護。

且多年以後，更在網上無意瞥見一則令人驚駭而又傷心的新聞：在伊朗有一女子只因沒戴好頭巾出街，竟被一群保守派路人當眾打死街頭。立刻讓我想起了在人前從未見她戴過頭巾的茉納茲女士，她不惜抱著婚姻生變、也要帶著子女留守美國的執念，這背後意喻深長。

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然後這故事，居然還有然後。就在孩子們不回頭地成長，我亦在家事與事業的奔忙中、與身邊幾乎所有熟識習慣了「相忘於江湖」之際，在2012年我又遇見了茉納茲女士。

那日她穿扮得大方貴氣，一甩向來在托兒所內輕裝上工的大媽形象。不容許在工作時散亂無章的髮髻此刻被解放，漂亮地在風中舒展，她染了韓劇女主角常見的金褐髮，那也是很多中老年大媽遮掩白髮的極致手段。

她遠遠瞧見我捧著一疊包裹正要走進郵局，在門口叫住了我，快步走近的同時，嘴裡還喊著要不要幫把手。多年不見，她依舊耀眼熱情而溫暖。

茉納茲身後，跟著一名神情靦腆、眼角與她同樣佈有魚尾紋的男子，兩人長相神似。他身著寬鬆而不過膝蓋的白袍以及飄逸的白褲，那像是去清真寺禮拜的裝扮。

我驚訝地用眼神以及說英語的嘴形跟茉納茲確認，是他嗎？那個多年前被她自己判定了名存實亡的伴侶，隔了段距離，他停下腳步對我微笑並點了點頭，我向他打了一個中式的鞠躬招呼。

婆婆往生了，盡了孝的兒子終於可以赴美與妻兒們團聚，來美還不到半年，一切都在適應中，彷彿天天在度蜜月。他倆並未像所有人都會假設且認定的結局那樣，因為長期分開而最終走向離異之途。

茉納茲更喜上眉梢地告訴我，她和同是從伊朗移民來美的一名親戚合夥開辦的托兒所，再過幾月就要開張。就算先生對美國多有不懂，有他在一旁陪伴，格外讓她心安，做事更帶勁。

我恭喜她，並自認幽默地回她一句：「真遺憾，沒計畫再生一個，否則一定托給妳看顧......」

「團聚後他一直很支持我，而且，他真的也愛上了美國。」

不是吧？他愛上的絕對是妳，而且一直都只有妳。我欲語還休，這該有多少年了？我家魚魚都已經上了四年級，如果沒算錯，這對夫婦兩地分居煎熬了起碼有十四、五年之長，這第二春的蜜月，顯然遲到得過分離譜，正因如此，夫婦倆在我面前「放閃」的力道，亦透著一股不可思議的絢爛。

接著她說要陪老公去附近的麥當勞 吃個午餐，那時美國的麥當勞還未撤消清真菜單的服務，亦是我頭一次聽說，這知名的連鎖速食店竟然還可應顧客的信仰要求提供清真特餐，茉納茲肯定是那個出面去為家人負責點餐的人。

目送他倆背影走遠的那一刻，輪到我流淚了。這次沒人遞上面紙，只有我自己掄起拳頭用力擦掉。（寄自加州）