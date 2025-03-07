在記憶的深處，有一個溫暖而忙碌的地方，那是母親的廚房。無論春夏秋冬，無論晨昏曉夜，那裡總是充滿了生活的氣息和母愛的溫度。此刻，我閉上眼睛，耳邊似乎又響起那熟悉的聲響，鼻尖彷彿又飄來了那獨特的香味。

母親的身影總是那麼忙碌，她的腳步從未停歇，每當清晨的第一縷陽光透過窗簾的縫隙，輕輕地灑在廚房的地板上，母親便已開始了一天的忙碌。爐火跳躍著，映照著她的臉龐，那是一張充滿愛與堅韌的臉，歲月在上面留下了痕跡，但那雙眼睛依舊明亮如昔，充滿了對家庭的牽掛和對未來的期望。

鍋碗瓢盆是她的樂章，食材是她創作的畫布，她的手法熟練而靈巧，將一顆顆蔬菜洗淨切丁，將一塊塊肉類處理得恰到好處。她在廚房中舞動，每一個動作都透露著生活的韻律。那些平凡的食材，在她的手中煥發出新的生命力，變成了一道道色香味俱全的佳餚。

廚房裡的每個角落都承載著母親的智慧和汗水，牆上掛著的是她親手編織的籃子，裡面裝滿了她精心挑選的香料和調味品。櫃子裡擺放著的是她用心製作的醃菜和醬料，每一樣都是她的心血結晶。即使是最不起眼的抹布和砧板，也都被她用得光滑發亮，見證了她對這個家無微不至的關懷。

午後的陽光透過窗戶，灑在廚房的每個角落，母親會在這個時候，準備一些簡單的點心，或是煮一壺香濃的茶。她會坐在窗邊，靜靜地看著外面的世界，享受那一刻的寧靜，我喜歡悄悄地走到她身邊，和她一起分享那份寧靜，聽她講述過去的故事，或是聆聽她對生活的感悟。

夜幕降臨，廚房裡的燈光依舊溫暖，母親會為家人準備晚餐，那是一天中最溫馨的時刻。餐桌上擺滿了她精心製作的菜餚，每一道都是她對家人的愛，我們圍坐在餐桌旁，享受著美食，更享受著母親的愛，那是一種無法用言語表達的幸福，只能深深地刻在心底。

如今我已經離開了那個溫暖的廚房，踏上了自己的旅程，但是母親的廚房永遠留在我心中。那裡有我成長的記憶，有母親無私的愛，有家的溫暖，每當我在外面遇到困難和挑戰時，我總會想起母親的廚房，那裡是我力量的源泉，是我永遠的避風港。

母親的廚房，是我生命中最美好的詩篇，那裡有辛勤的付出，有默默的奉獻，有無盡的愛。我感激母親給予我的一切，懷念那些在廚房中度過的時光。我知道，無論我走到哪裡，母親的廚房永遠是我最溫暖的家。

在這個世界上有許多種愛，但母愛是最偉大、最無私的。母親的廚房，就是母愛的象徵，是溫暖的港灣，是我們心靈的歸宿，讓我們珍惜那些在廚房中度過的時光。感恩母親的付出，將母親的愛傳遞給每個人，因為母親的廚房是我們永遠的家。（寄自山西）