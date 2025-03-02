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有種調味料名字是愛

田雪梅

周末我去看母親，母親得知我要去，她早早在廚房裡忙活著。我最愛吃母親做的雞肉墊卷子，那獨特的味道，是我在任何飯店都尋覓不到的。小時候，每當母親做這道菜，我總會守在廚房門口，眼巴巴地望著鍋裡滋滋作響的魚，垂涎欲滴。

我們圍坐在桌旁話家常，其樂融融，餐桌上擺滿了一道道色香味俱佳的菜餚，我夾起一塊麵卷放入口中，細細品味，才發現口味有些淡，因為少鹽，所以味道大大打了折扣。但看著母親滿臉的笑容和期待的眼神，我還是豎起大拇指，讚不絕口地說：「媽，您做的肉卷子還是一如既往好吃。」大家也紛紛附和，不一會兒，盤子裡的麵卷就被吃得乾乾淨淨。

妹妹從小被家人寵著，十指不沾陽春水，但自從她結婚後，卻像變了一個人。那天我去給她送些我做的肉丸子，去時，妹妹正在下廚做飯，她在廚房裡手忙腳亂，一會兒被油濺到，一會兒又把糖炒糊了。幾個小時後，一盤黑呼呼的「不明物體」端上了桌，我心裡直犯嘀咕，這能吃嗎？

妹夫下班後，看到桌上的飯菜卻一臉驚喜，迫不及待地夾起一塊放入口中，他的表情先是一怔，隨即豎起大拇指說：「媳婦，進步很大。」妹妹看著妹夫，臉上洋溢著幸福的紅暈。飯後，妹夫解下妹妹的圍裙，戴好後去收拾妹妹留在廚房的「災難現場」，在愛情裡，包容是最好的調味料，能讓再普通的飯菜變得無比美味。

小女兒從幼兒園回來，懷裡緊緊抱著書包，臉上帶著神祕的笑容，她跑到弟弟身邊，小心翼翼地從書包裡拿出一塊麵包。麵包已經被壓得不成樣子，完全沒了原本的形狀，皺巴巴像個小麵團，女兒有些不好意思地說：「弟弟，這是老師今天分給我的麵包，我留給你吃。」

弟弟眼睛一下子亮了起來，開心地接過麵包，大口大口地吃了起來，還不停地說：「姊姊，麵包真好吃。」看著兩個孩子純真的笑臉，我的心裡暖暖的，在孩子們的世界裡，這份分享就是最美味的調味料，讓最普通的麵包瞬間變成了世間最美的食物，

有一種調味料叫作愛，它無聲無息，卻又無處不在。它融入在每一道菜裡，每一個微笑中，每一次分享時，它能讓平凡的日子變得熠熠生輝，讓普通的食物變成最難忘的美味 。（寄自甘肅

甘肅

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